RealWear: Lepton 3.5-Wärmebildkamera-Modul für Navigator 500-Headset für „Assisted Reality

Ende Dezember wurde in Goleta in Kalifornien eine neue Wearable-Lösung aus dem Hause RealWear präsentiert. Interessierte bekamen das erste sprachgesteuerte und vollständig freihändig einsetzbare Wärmebildkameramodul zu sehen.



Assisted Reality für die Wärmebildkamera

Lepton 3.5 heißt das neue Modul für die Wärmebildkamera, das von Teledyne FLIR-Partner RealWear unlängst in Kalifornien präsentiert wurde. Das Besondere an Lepton 3.5: Es handelt sich um das erste Modul für eine Wärmebildkamera, das komplett freihändig eingesetzt und per Sprachbefehl gesteuert werden kann. Das Modul ist für den Einsatz im RealWear 500-Headset gedacht und erlaubt es den Anwendern, hochauflösende Wärmebilder zu erhalten.

Sie sind geeignet, um Anomalien in Bezug auf die Temperatur in Industrieanlagen festzustellen und zu orten. Das System ist das erste seiner Art, das kommerziell erhältlich ist und bei dem Lepton 3.5 angewendet wird. Assisted Reality bekommt damit ganz neue Dimensionen: Die Steuerung per Sprachbefehl bezieht sich auf Einstellungen und Modi, die verändert werden können, sowie auf die Erfassung von Wärmebildern. Diese Sprachbefehle sind sogar in lauter Umgebung gut anwendbar und funktionieren bis zu einem Lärmpegel von ca. 100 dB.

Neues Werkzeug für Unternehmen

Assisted Reality wird in immer mehr Bereichen eingesetzt, erfährt aber immer wieder Grenzen. Mit dem Einsatz des Moduls Lepton 3.5 für die Wärmebildkamera soll zumindest eine dieser Grenzen überwunden werden. Die freihändige Erfassung der Wärmebilddaten erlaubt es den Arbeitern eines Unternehmens, ihre Aufgaben sicher zu erledigen. Auch in kritischen Umgebungen wird damit die gewünschte Produktivität erreicht. Dadurch, dass RealWear am „Thermal by FLIR-Programm“ teilgenommen hat, konnte das System sogar noch schneller werden und ist zu niedrigeren Kosten zu entwickeln.

Das Modul findet sich auch im Android-Telefon Ulefone Power Armor 18T wieder, welches über eine leichte, kleine und stromsparende Wärmebildkamera verfügt. Für Lepton ist der Mobiltelefonmarkt zudem der größte OEM-Markt. Durch die Integration der Module in Wearables sowie in weiteres technisches Zubehör wurde Lepton zur international am stärksten verbreiteten Wärmebildplattform. Für jedes Ökosystem findet sich die passende Technik, was die Produkte von RealWear und Ulefone immer wieder belegen.

Ein Beispiel: Die MSX-Bildgebungsfunktion wurde mittlerweile patentiert und bietet eine Verbesserung der mit der Kamera aufgenommenen Wärmebilder durch sogenannte geprägte Umrisse. Die FLIR Thermal-Software sorgt für die nötige Kompatibilität. Die Verwaltung der mehreren Tausend Wärmebildern ist mit intelligenten Verarbeitungsfunktionen leicht möglich, die Software dazu kann im Abonnement genutzt werden.

Über Teledyne FLIR

Teledyne FLIR gehört zur Teledyne Technologies Gruppe. Das Unternehmen gilt als weltweit führend im Bereich der intelligenten Sensorlösungen, welche für Industrie- und Verteidigungsanwendungen zum Einsatz kommen. Teledyne FLIR beschäftigt mehr als 4.000 Mitarbeiter in allen Niederlassungen der Welt. Das Unternehmen wurde 1978 gegründet und steht seither für die Entwicklung modernster Technologien.

Fachleute sollen mit den Produkten von Teledyne FLIR in der Lage sein, bessere und schnellere Entscheidungen unter Nutzung von Assisted Reality zu treffen. Dazu werden umfassende Daten gesammelt und analysiert, die die Basis für weitere Handlungen und Entscheidungen stellen.