Schneider Electric: Platz 2 der Gartner Supply Chain Top 25

Gartner Supply Chain Ranking würdigt Leistungen im Lieferketten-Management

Soziale Verantwortung des Unternehmens, ESG-Maßnahmen inklusiv (Environment, Social, Governance Kriterien)

Finanzielle Metriken, einschließlich Umsatzwachstum sowie Kapitalrendite

Meinung der Community, Branchenkollegen und Gartner-Experten eingeschlossen

Lösungen zur IoT-Digitalisierung von Schneider Electric

Schneider Electric ist eines der führenden Unternehmen in den Bereichen Automatisierung sowie Energiemanagement. In den Gartner Supply Chain Top 25 für das Jahr 2022 wurde es auf Platz zwei gewählt. Das Unternehmen ist somit schon zum siebten Mal in Folge ein Teil des angesehenen Rankings. Zum dritten Mal landet es unter den Top Fünf. In der Platzierung drückt sich eine klare Supply-Chain-Strategie aus, die Digitalisierung und Nachhaltigkeit integriert. Das stetige Engagement sowie die Investitionen von Schneider Electric zahlten sich in großen Fortschritten aus und wirkten letztendlich als Katalysator für die Entwicklung einer innovativen, agilen sowie umwelt- und kundenorientierten Lieferkette. Darüber hinaus unterstützt das Unternehmen auch seine Partner und Kunden mit seinen Services und Technologien im Hinblick auf die digitale Transformation von Wertschöpfungsnetzwerken.Das Gartner Supply Chain Top 25 Ranking zeichnet Unternehmen aus, die herausragende Leistungen im Lieferkettenmanagement erreichen. Schneider Electric hat sich hier den 2. Platz verdient. Die Listung basiert auf drei Aspekten:"Wir setzen uns unermüdlich für unsere Kunden und vor allem für Nachhaltigkeit ein und investieren deshalb kontinuierlich in die Verbesserung unserer Lieferkette. Die Topplatzierung im Ranking ist ein weiterer Beweis dafür, dass wir auf dem richtigen Weg sind", sagt Mourad Tamoud, Executive Vice President of Global Supply Chain bei Schneider Electric.Schneider Electric versteht sich als Impact Company, die einen Beitrag zu nachhaltigem Wirtschaften leistet. Nachhaltigkeit ist Schwerpunkt des Unternehmens. Neben der Optimierung von Lieferketten gilt dies ebenso für die Gestaltung von möglichst effizienten, flexiblen sowie ausfallsicheren Produktionsabläufen. Schneider Electric setzt auf ein ganzheitliches Portfolio mit smarten Softwarelösungen, Serviceleistungen und durchgängig vernetzbaren Hardwarekomponenten. Somit wird entlang von Produktion und Lieferketten eine maximale Datentransparenz geschaffen. Diese dient als Grundlage für den Einsatz entsprechender Softwareanwendungen. Ein Beispiel ist der EcoStruxure Traceability Advisor. Mit seiner Hilfe können Produkte detailliert nachverfolgt und vor- und nachgelagerte Lieferketten exakt überwacht werden. Auf diese Weise steigt das Verständnis für das Wertschöpfungsnetzwerk, und es wird eine Basis geschaffen für flexible Umgestaltung sowie die Optimierung.