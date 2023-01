Varta CoinPower A-Serie: höhere Kapazität und Energiedichte zur Asia Smart Wearable Exhibition

Hohe Energiedichte und maximale Kapazität: VARTA präsentierte auf der Asia Smart Wearable Exhibition die neue CoinPower A, die neuste Lithium-Ionen-Knopfzelle, die ein hohes Potenzial im Wearables-Bereich aufweist.



VARTA zeigt sich zukunftssicher auf der Asia Smart Wearable Exhibition

Die Asia Smart Wearable Exhibition in Shenzhen war wieder einmal Schauplatz modernster Lösungen. Unter anderem war das deutsche Technologieunternehmen hier vertreten und präsentierte mit der CoinPower A eine Lithium-Ionen-Knopfzelle für den Wearables- und TWS-Bereich.

In der Knopfzelle sorgt mehr Aktivmaterial denn je dafür, dass eine hohe Energiedichte erreicht wird. Die Kapazität der CoinPower A wird mit bis zu 15 Prozent mehr angegeben, wobei der Vergleich zwischen dieser Version sowie den früheren Ausgaben der A-Serie gezogen wurde. Des Weiteren sind die Zyklen sehr stabil, was ebenfalls ein Plus gegenüber früheren Versionen ist.

Batteriepower für kleinste Geräte

Ebenso, wie die Geräte immer kleiner werden, müssen auch Batterien eine Minimalgröße erreichen. Vor allem die verstärkte Nutzung von mobilen Geräten machte die Überarbeitung der Knopfzellen nötig. Heute gibt es kleinste Modelle, die eine sehr hohe mechanische Stabilität und eine große Energiedichte aufweisen. Durch CoinPower sind unter anderem TWS-Headsets in der neuen Generation möglich. Es werden technologische Features geboten, die sich auch in Wearables finden. Die Batterien kommen zusätzlich in Uhren oder Schmuck sowie beim Tracking zur Anwendung.

VARTA gibt sich zuversichtlich, was den Absatz der CoinPower A Knopfzellen angeht, zumal das Interesse auf der Asia Smart Wearable Exhibition wirklich groß war. Gespräche mit Kunden stehen demnächst an oder sind teilweise schon in Vorbereitung. Besonders hervorzuheben ist, dass diese Batterien zu 100 Prozent mit erneuerbaren Energien laufen. Drei Technologien (A-, C- und F-Version) stehen dabei zur Verfügung.

Die C-Version bietet sehr hohe Ladeströme, damit sind Schnellladungen kein Problem mehr. Die Energiedichte ist hier ebenfalls groß, weil eine hohe Zellspannung vorliegt. Das Unternehmen setzt alles daran, die Forschung immer weiter voranzutreiben, denn bei Batterien kommt alles auf die Leistung an. Gleichzeitig wird der Sicherheitsaspekt dabei nicht vernachlässigt.

Über die VARTA AG

VARTA steht für höchste Batteriequalität und vermarktet ein umfassendes Portfolio an verschiedenen Energiespeichern. Dazu gehören unter anderem Haushaltsbatterien, Mikrobatterien und Energiespeichersysteme. Auch speziell auf die Kunden zugeschnittene Lösungen sind möglich. Dabei setzt VARTA als führendes Unternehmen in der Branche immer wieder neue Maßstäbe. Viele Standards, die in der Industrie gelten, sind auf Basis von VARTA-Lösungen und Anwendungen entstanden.

Im Bereich Lithium-Ion Solutions & Microbatteries stehen CoinPower, Lithium-Ionen und Lithium-Ion Large Cells im Portfolio des Unternehmens. VARTA setzt dabei auf eine intensive Forschung und Neuentwicklung, das Unternehmen ist als Innovationsführer weltweit bekannt. Für Endkunden ist der Bereich Household Batteries interessant, wozu nicht nur klassische Batterien, sondern Akkus und Ladegeräte gehören.

Derzeit sind rund 4.700 Menschen im Konzern tätig, es werden fünf Fertigungs- und Produktionsstätten unterhalten. Die Vertriebszentren des Unternehmens finden sich in Europa und Asien, aber auch in den USA. Insgesamt blickt man auf 75 Länder, in denen das operative Geschäft betrieben wird.