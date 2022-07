Albis-Elcon System

Die Premiummarke gehört zu United Electronic Technology, die ihren Sitz in Eschborn hat. Albis-Elcon beliefert verschiedene Kommunikationsdienstleister mit den für den Kupfer- und Glasfaserbreitbandzugang nötigen Produkten und kümmert sich um das Netzmanagement. Die Wurzeln des Unternehmens Elcon reichen bis zur Vorgängerfirma Robotron aus der DDR zurück, zur UET-Firmengruppe gehört Elcon seit 2007, im Jahr 2015 kam Albis hinzu. Heute ist das Unternehmen überall auf der Welt vertreten und weder in Austin, Berlin, Tianjin oder in anderen technologieaffinen Städten unbekannt.

Mehr Informationen unter: Albis-Elcon System Germany GmbH

Obere Hauptstraße 10

09232 Hartmannsdorf

Tel.: +49 3722 7351 0

E-Mail: info.de@albis-elcon.com