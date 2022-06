Tata Communications: „MOVE“ und „IZO SDWAN“ für „digital-first“- und „cloud-first“-Lösungen

Die digitale Wirtschaft wächst und die Erweiterung der Kommunikationsnetze ist aus dem täglichen Leben nicht mehr wegzudenken. Auch Tata Communications ist an 5G und V2X-Kommunikation beteiligt.



Global Player Tata Communications: Europa als Schlüsselmarkt

Die Digitalisierung steht für Tata Communications stets im Vordergrund und das Unternehmen hat mittlerweile einen festen Kundenstamm in fast allen Ländern der Welt. Vor allem in Europa ist es präsent und hat eine große Bedeutung für die Bereiche Maschinenbau, Gesundheitswesen, Fertigung und Chemie gewonnen. Zusammen mit den deutschen Unternehmen arbeitet man an einem strategischen Wachstum, das nur durch die digitale Transformation ermöglicht wird.

Man entwickelt im Unternehmen das digitale Ökosystem, verbessert die Prozesse und bietet den Kunden mit „digital first” und „cloud first” neue Lösungen. Software-Defined-WAN („IZO SDWAN“) lässt die Migration der Daten in die Cloud des Unternehmens zum Kinderspiel werden. Die Datensicherheit ist dabei ständig gegeben.

Industrie 4.0 aus Unternehmenssicht

Einst ging es bei Industrie 4.0 darum, intelligente Fabriken aufzubauen, die Automatisierung zu fördern und Lieferketten zu optimieren. Doch Tata Communications geht jetzt noch einige Schritte weiter und sieht in naher Zukunft vollständig vernetzte Fabriken. Menschen interagieren mit Maschinen und Materialien, ein vielfältiges Ökosystem wird entstehen.

Die technischen Möglichkeiten, derer sich das Unternehmen heute bedienen kann, sind schier grenzenlos. Ein Beispiel dafür ist die Weiterentwicklung der Fahrzeugtechnologie im Hinblick auf das autonome Fahren. Mit SOTA/FOTA und V2X-Kommunikation wird das Fahren keinesfalls mehr vergleichbar sein mit dem Fahren, das wir heute kennen.

5G bzw. private 5G-Netze werden den Grundstein für die Weiterentwicklung legen. Der Mensch wird im Mittelpunkt der digitalen Transformation verbleiben, Maschinen stellen die nötigen Betriebsmittel dar. Ausfallzeiten werden so gering wie möglich gehalten. Das Material als entscheidender Faktor für den Erfolg wird neben den Menschen in den Mittelpunkt gerückt.

5G für alle Branchen?

Ein privates 5G-Netz soll Sicherheit bringen, gleichzeitig flexibel sein und jeder Branche Vorteile ermöglichen. Mehrere Anwendungen werden gleichzeitig unterstützt, dank Virtual Reality können Schulungen, Design und Wartungen vereinfacht und modernisiert werden. Die Unternehmen, die ein privates 5G-Netz verwenden wollen, müssen mit dem Lösungsanbieter zusammenarbeiten und werden schon bald den Lohn für die Arbeit erhalten.

Sie werden flexibler werden, die Anlagen bekommen einen längeren Lebenszyklus, Serviceangebote können genauer und besser auf den Kunden zugeschnitten sein. Gleichzeitig können alle Vorgänge mit Hochgeschwindigkeit bearbeitet werden. Ob Industrie, Gesundheitswesen, Verwaltung, Automobilbau: 5G wird alle Branchen und Bereiche revolutionieren und Tata Communications ist ein wichtiger Teil bei diesem Prozess.

Tata Communications: digitale Transformation für 300 der Fortune 500 Unternehmen

Digitale Ökosysteme sollen dank Tata Communications die Industrie und Wirtschaft auf der ganzen Welt unterstützen. Das Unternehmen arbeitet an der digitalen Transformation und ermöglicht genau diese für derzeit rund 300 Firmen der Fortune 500. Es geht um die Steigerung von Produktivität und Effizienz, um Innovationen der Produkte und die Minimierung wirtschaftlicher Risiken. Man setzt auf Unterwasser-Glasfaser und sein globales Netzwerk, möchte eine Konnektivität zu allen Ländern der Welt herstellen.

In Indien gilt das Unternehmen als ein Teil des reichen Erbes des Landes, das einen entscheidenden Beitrag zur Entwicklung desselben leistet. Man möchte Branchenführer werden und gleichzeitig neue, sichere und digitale Erlebnisse ermöglichen. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an das Büro in Frankfurt:

