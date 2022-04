Race Result: Rain Xplorer Reader Checker für UHF-RFID

Race Result, ein Unternehmen für Zeitmesser-Technologien konnte erfolgreich den Rain Xplorer Reader Checker von Cisc Semiconductor akquirieren. Die Lösung kann überprüfen, ob die eingesetzte UHF RFID-Technologie bei Sport Wettkämpfen einwandfrei funktioniert.



Race Result: Zeitmesser der Athleten

Race Result fand erstmals 2009 Zugang zu der UHF RFID-Technik, drei Jahre bevor sich diese bei Sportereignissen zusehends durchsetzte. Seitdem entwickelt die Firma wahlweise eigene Messgeräte oder rüstet Fremdanbieter mit Betriebssoftware aus. Zum Einsatz kommen die Anwendungen vor allem im Laufsport und beim Radfahren.

Transponder und Bodenantennen zur Zeiterfassung

In der Praxis werden beispielsweise Marathonläufer mit Transpondern ausgestattet, die sich in ihren Startnummern befinden. Diese wiederum werden von Antennen am Boden ausgelesen, sobald sie in deren Reichweite kommen. Die Geräte können Zieleinläufe in Zehntelsekunden erkennen. Dabei müssen diese Empfänger in Extremfällen 100 bis 1000 Sender gleichzeitig akkurat erfassen können. Einen Spielraum für Fehler gibt es hierbei nicht.

Wenig Zeit und hoher Verschleiß

Nutzer von Messtechnik haben meist einen hohen Kosten- und Zeitdruck bei der Anwendung. Oft bleiben ihnen nur ca. dreißig Minuten vor und nach den Veranstaltungen, um unzählige Empfänger und Sender auf und wieder abzubauen. Zudem sind diese nicht selten hohen Belastungen ausgesetzt, was deren Lebensdauer stark beeinträchtigen kann. Messprobleme durch größere Menschenmengen sind ebenso möglich nicht erkannte Unempfindlichkeiten durch Abnutzung.

Checker gegen Fehler

Um derartigen Problemen zu begegnen, wurde der Rain Xplorer Reader Checker entwickelt. Das Kontrollgerät wird für seine Arbeit an die Schnittstellen von Lesegeräten angeschlossen und bekommt über verschiedenfarbige LED-Leuchten deren jeweilige Funktionalität angezeigt. Geachtet wird dabei, ob es zu Ausfällen wie etwa inakkurate Antennenfrequenzen, falsche Luftstellenparameter, geographische Ungenauigkeiten, zu geringe Leistungen oder Lesefehlern kommt.

Kleinste Abweichungen erkennen

Kern dieser Untersuchungen ist es, rechtzeitig vor Beginn von Veranstaltungen festzustellen, ob es durch Lagerung, Transport oder Installation der empfindlichen Anlagen möglicherweise zu falschen Erstellungen oder gar Schäden gekommen ist.

Laien sind dabei selten in der Lage, essentielle Probleme bei der Kalibrierung zeitnah zu erkennen. Denn selbst Funktionstests mit Einzelsendern lassen noch keine validen Rückschlüsse darüber zu, ob die Zeitnehmer auch bei Massenauszählungen in kürzester Zeit angemessen reagieren.

Mit der Überprüfung der Multiplexrate durch die vier Anschlüsse kann jeder UHF-Kanal getestet werden. Im Gegensatz zu seinen Messobjekten ist der Checker durchaus so robust gefertigt, dass er in Werkzeugkästen von Technikerautos geworfen werden kann, ohne dabei ernsthaften Schaden dabei zu nehmen.