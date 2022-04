Elatec: Mehr Krankenhaus-Sicherheit durch RFID

Das deutsche Unternehmen Elatec vertreibt drahtlose Technologien für Lese- und Schreibgeräte im Nahfeldbereich. Der RFID-Anbieter stellt u.a. Krankenhäusern die nötige Technik zur Verfügung, um für mehr Sicherheit in ihren Einrichtungen zu sorgen.



Krankenhäuser: wachsende Überforderungen

Krankenhäuser weisen heutzutage eine Menge Optimierungspotential hinsichtlich ihrer Sicherheit, Leistungsfähigkeit und Dienstleistungen auf. Nicht nur, dass sie zunehmend fachfremde Aufgaben, wie z.B. die Hausarzt-Versorgungen für uneinsichtige Patienten übernehmen müssen. Auch der Bürokratieaufwand und die Sicherheitsprobleme vor Ort wachsen ständig.

Hygiene-Probleme

Krankenhäuser neigen aufgrund der zunehmenden Überlastungen und der Vielfalt an Besuchern dazu, Horte für tödliche Keime zu sein. Jährlich versterben etwa 30 000 Menschen in Deutschland an Infektionen, die sie sich in Krankenhäusern zugezogen haben. Experten gehen sogar von einer Dunkelziffer von mindestens 50 000 Todesfällen aus. Gründe dafür finden sich vor allem in den oftmals zu straffen Zeitplänen vor Ort.

Immer weniger Personal muss sich um immer mehr Patienten und Aufgaben gleichzeitig kümmern. Auf der Strecke bleiben dabei ordentliche Anamnesen und die Einhaltung von Hygienevorschriften. Unter normalen Umständen würden Patienten bei ihrer Einlieferung auf Infektionen untersucht und eingesetzte Ausrüstung ordnungsgemäß desinfiziert werden.

Stattdessen breiten sich aber zunehmend multiresistente Keime (MRSA) aus gegen die es immer weniger Therapien gibt. Extra dafür geschulte Personal fehlt entweder gänzlich oder wird anderweitig eingesetzt.

Behandlungsfehler

Ein weiteres Problem, welches in Hospitälern zunimmt, ist das der Behandlungsfehler. Unsauber abgelegte Operationspläne, falsch dosierte Medikamente oder vertauschte Laborergebnisse führen immer wieder zu dramatischen Fehlentscheidungen. Auch diese Zustände können auf Zeit, Personal und Ausstattungsprobleme zurückgeführt werden. Übermüdete Ärzte aus Doppel- oder Dreifachschichten und überfordertes Pflegepersonal sind nun mal naturgemäß weniger leistungsfähig als Angestellte in Einrichtungen mit einem gesünderen Personalschlüssel.

Datenschutzverletzungen

Auch Datenschutzprobleme gehören in Kliniken zum Alltag. Patienten müssen oft damit leben, dass jeder, der gerade in der Nähe ihrer Unterlagen ist, einfach mal einen Blick auf oftmals intimste Informationen werfen kann.

Wechselnde Ärzte mit abgeschlossener oder noch laufender Ausbildung können sich jederzeit auch zu Forschungszwecken, ohne vorherige Einverständniserklärungen der Betroffenen, einen Eindruck von dessen Zustand verschaffen. Krankenschwestern und Pfleger haben Tag und Nacht Zugriff auf persönlichste Daten in digitaler oder Papierform, ebenso wie das Reinigungspersonal.

Elatec: HF-RFID als Lösung vieler Probleme

Elatec bietet nun vielen dieser gebeutelten medizinischen Anstalten mit seiner HF-RFID Technologie Lösungen für ihre Probleme. Die Spitäler können mit dem Einsatz der Nahfeld-Technik nicht nur für eine bessere Versorgung der Patienten sorgen. Sie sind darüber hinaus auch in der Lage die Einhaltung von Hygienevorschriften und die reibungslose Versorgung mit Therapeutika zu gewährleisten.

UV-Concepts: Mehr Hygiene durch Überwachung

UV-Licht hat sich schon seit längerer Zeit als ein wirksames Mittel gegen Keime erwiesen. Doch die beste Technik nutzt nicht besonders viel, wenn sie nicht akkurat eingesetzt wird. Deshalb hat Elatec mit UV-Concepts eine RFID-Lösung entwickelt, die nicht nur die Einhaltung der Hygienevorschriften kontrollieren kann. Darüber hinaus ermittelt sie auch, ob derjenige, der diese Technik einsetzt, überhaupt dazu berechtigt oder qualifiziert ist und sie richtig anwendet.

Die ausgelesenen Informationen aus dem zu reinigendem Objekt, seinem Reinigungsgerät und der Schlüsselkarte des Personals werden dabei an eine Plattform übermittelt, die diese Vorgänge für jeden nachvollziehbar protokolliert. Möglich wird dieser Kreislauf durch RFID-Badges, Bluetooth-Tags an Personen und Geräten, sowie durch die dazu passenden Lesegeräte.

Bessere Verwaltung durch RFID

Um der Vielzahl an Problemen in der klinischen Verwaltung Herr zu werden, bieten sich ebenfalls RFID-Lösungen an. So könnten bald vertauschte Laborergebnisse, Medikamente oder Diagnosen der Vergangenheit angehören, wenn alle involvierte Geräte und Benutzer mit auslesbaren Barcodes ausgestattet werden.

Das betrifft sowohl die Patientenunterlagen, Anweisungen der Ärzte, im Labor gewonnenen Werte, dabei eingesetzte Utensilien als auch die Anwender selbst. Wenn jeder Schritt in dieser Untersuchung jederzeit digital nachvollziehbar ist, so die Überzeugung der Entwickler, werden Fehler in dieser Kette zunehmend unwahrscheinlicher.

RFID: Datenschutz-Verbesserungen

Damit die hier generierten Daten zukünftig weniger in falsche Hände geraten, hat Elatec ein System ersonnen, welches nur noch wirklich berechtigten Personen Zugriff auf sensible Akten gewährt. Dazu muss sich jeder, der an die Unterlagen will, mehrfach mittels RFID-Anwendungen ausweisen. Das betrifft sogar Ausdrucke digitaler Aufzeichnungen.

So muss jeder Arzt, Administrator oder jede Krankenschwester erst ein mit dem Drucker verbundenes HF-Lesegerät einsetzen, um weitere Arbeitsschritte vornehmen zu können. Nur zertifizierte RFID-Ausweise oder Smarthone-Applikationen ermöglichen hier den Zugriff auf private Informationen.