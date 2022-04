iTAG: RFID für Einzelhändlerkette

iTAG, ein IoT-Anbieter aus Brasilien, stellte der Einzelhändlerkette für Familienbedarf A Principal Bebe & Mamae (APBM) seine RFID-Technik zur Verfügung. Ziel der Kooperation ist es, die Warenverwaltung zu modernisieren und zu optimieren.



iTAG: Kundenliebling in verschiedenen Segmenten

iTAG gilt als das größte Unternehmen für Radio Frequenz Identifikation (RFID) in Brasilien. Spezialisiert hat sich die Firma auf IoT-Implementierungen, die eine Nachverfolgung von Waren möglich machen. Die Umsetzung dieser Vorhaben, führte in unterschiedlichsten Wirtschaftsbereichen von der Herstellung bis zum Vertrieb zu einer Vielzahl an Auszeichnungen und mehr als positiven Kundenbewertungen. iTAG verfügt über Filialen in Lateinamerika und Asien, sowie eine Produktionsstätte in Taiwan.

APBM: Einsparungen durch RFID

APPBM ist ein brasilianische Unternehmen mit dem Fokus auf junge Familien. Es bietet von Kleidung bis Kinderwagen alles an, was frischgebackene Eltern und ihr Nachwuchs benötigen. Als einer der ersten Kunden integrierte APBM die RFID-Lösung von iTAG in drei Staaten in seinen Geschäften. Und bereits in der Erprobungsphase konnten wahrnehmbare Erfolge gemessen werden.

Rationalisierungen und Arbeitserleichterungen

So registrierte die Geschäftsführung von APBM schon früh deutliche Verbesserungen im allgemeinen Warenumschlag. Die Technik führte zu einer Verschlankung der Betriebsprozesse und zu verbesserten Arbeitsbedingungen für die Angestellten. Das galt sowohl für die Bestellvorgänge von Zulieferern als auch für die Verwaltung der Waren im Verteilzentrum. Der Transformationsprozess führte zu deutlichen Einsparungen bei Arbeitsaufwand und Zeitkontingenten.

iTAG: Digitalisierung der Lieferkette

iTAG stellte seinem APBM-Kunden verschiedene Lösungen zur Digitalisierung der Vertriebsstrukturen zur Verfügung. Die Aufnahme frisch gelieferter Waren in die Verwaltungssysteme der Kette erfolgte durch iPRINT. Das Modul konnte elektronische Codes für Güter erzeugen und RFID-Tags ausdrucken. Eine RFID-Plattform gab anschließend Auskunft darüber, in welche Zweigstelle die Produkte als nächstes verschickt wurden.

Ausrüster-Kooperation für die Transformation

Möglich wurde dieses Auslesen durch iTAG Monitor. Die Überwachung der Lieferwege der Bestellungen übernahm iALERT. Die Anwendung war darüber hinaus auch für die Empfangsregistrierung und Bestandsverwaltung zuständig. Möglich wurde die Bereitstellung der Geräte durch die Kooperation iTAGs mit einigen IT-Ausrüstern. Die Bereitstellung mit tragbaren RFID-Lesegeräten für den Warenannahme, die Logistik und den Verkauf erfolgte u.a. durch UR4- und R3-Lesekits von Chainway, einen RFR 900 Kollektor, sowie dem 74 x 20 Adhesive mit Impij R6-Chips.