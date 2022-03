SRC: Mini-Roboter für jede Pflanze

Das britische Unternehmen Small Robot Company (SRC) baut Mini-Roboter, die sich nicht mehr wie herkömmliche IoT-Technik um landwirtschaftliche Anbauflächen in Gänze kümmern. Stattdessen soll jede Pflanze durch sie einzeln optimiert werden. Das könnte nicht nur helfen, große Mengen Pestizide einzusparen. Es würde die Lebensmittelproduktion auch auf eine nachhaltigere Grundlage stellen.



SRC: Millionengeschäft durch Radionachricht

Scott-Robinson, einer der Mitbegründer und aktueller CEO von der kleinen Roboter Firma kam durch Zufall zu der Idee mit den Mini-Robotern. In einem Radiobericht vertrat ein Professor die Ansicht, dass die konventionelle industrielle Landwirtschaft heute jegliche Sinnhaftigkeit verloren hätte. Es wäre an der Zeit, moderne Technologien dazu zu nutzen, einen realistischeren Blick auf die darin ablaufenden Prozesse zu bekommen. Nur so könnte aktuelle Fehlentwicklungen entgegengearbeitet werden.

Marktforschung mit Landwirten

Elektrisiert von dieser Einstellung, suchte der Experte für erweiterte Realitäten und Geodaten-Analysen den Professor auf. Dieser vermittelte ihm einen ersten Kontakt zu einem interessierten Landwirt, ex-Analystenberater und heutigen Geschäftspartner von SRC. Das nächste halbe Jahr verbrachten beide mit Befragungen von Landwirten und entwickelten dabei die Idee von den Kleinstrobotern, sowie ihrer Pro-Pflanze Dienstleistung. Die Grundlagen für das neue Geschäftsmodell lieferten die Robotik, künstliche Intelligenz und Techniken zur Standortbestimmung.

Mit Crowdfunding die Idee erhalten

Ein paar Jahre später entschloss sich das Team eine Crowdfunding-Aktion zu starten, um Geld zur Umsetzung ihrer Ideen zu sammeln. Hintergrund der Vision war, dass viele kleine Investoren statt einiger weniger großer Risikokapitalgeber, eher dazu beitragen können, die Ursprungsidee zu erhalten und nicht ihre Basis zu verwässern.

Unerwarteter Erfolg zieht weitere Finanzmittel an

Das kleine Startup konnte sich in kürzester Zeit fünf Million Pfund von fast 1800 Investoren sichern, darunter viele ökologisch interessierte Gemeinschaften. Dieser Erfolg weckte auch das Interesse von großen Geldgebern, wie z.B. dem Wagnisinvestor 7Prozent, der in SRC das disruptive Potential eines Milliardengeschäfts vermutet. Aber auch der britische Staat bezuschusst das Unternehmen mit weiteren vier Millionen Pfund.

SRC: Lebensmittelproduktion steigern und Umweltschäden reduzieren

Das SRC-Team aus Entwicklern, Ingenieuren, Landwirten, Forschern und Designern hat sich das ambitionierte Ziel gesetzt, eine neue Landwirtschaft zu gestalten. Eine Zukunft, in der sich die Produktion von Lebensmitteln weiter erhöhen lässt. Individuellere Betreuungen von Pflanzen und nachhaltigere Methoden der Unkrautbehandlung sollen dies bewerkstelligen. Gleichzeitig aber wird das Ziel verfolgt, die oft damit einhergehenden Umweltschäden drastisch zurückzufahren.

Tom, Dick und Harry: Die Roboter-Zukunft der Landwirtschaft?

Dazu setzen sie auf Mini-Roboter, die Nutzpflanzen nicht nur anbauen und ihr Wachstum kontrollieren, sondern bei Problemen auch eingreifen können. Die auf die Namen Tom, Dick und Harry getauften Maschinen verzichten bei ihrer Arbeit auf jegliche Chemie, was zu einer Reduzierung der eingesetzten Pestizide um bis zu 93 Prozent führen kann.

Stattdessen besuchen sie als Unkraut klassifizierte Pflanzen, die bei ansässigen Unternehmen Schäden bis zu 400 Millionen Pfund pro Jahr verursachen können. Bei der Nahfeld-Analyse entscheiden die Geräte dann autonom, ob die erste Einstufung korrekt war und falls dem so ist, wird das Unkraut mit der Elektrizitätsmethode Zapping behandelt.

Nachhaltigere Landwirtschaft

Diese von den Entwicklern als Direktsaat-Robotik bezeichnete Anbaumethode nutzt die Farmrobotik nicht nur, um den Chemie-Einsatz zu minimieren. Robotik und KI helfen darüber hinaus auch die Emissionen zu reduzieren, indem sie mit ihrer schonenderen Anbaumethoden Bodenerosionen und unnötige Abflüsse wichtiger Ressourcen, wie etwa Wasser verhindern. Aktuell laufen etwa zwanzig Feldversuche mit der Kartierung und dem Zappen von Unkraut.