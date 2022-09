3BIG-MOD: Das 3-Band-LPWAN-Modem von Endrich transferiert IoT-Daten in die Cloud

Bei dem 3BIG-MOD von Endrich handelt es sich um ein 3-Band-Modem, das zur Übertragung von Sensordaten in die Cloud geeignet ist. Zur Anwendung kommt es insbesondere im IoT Bereich. Das ist die Abkürzung für Internet of Things. Vereinfacht ausgedrückt geht es dabei um die Kommunikation zwischen Maschinen und zwischen Geräten und Menschen.



Die Besonderheiten vom 3BIG-MOD

Es gibt mehrere Aspekte, die für dieses Modem sprechen. Es ermöglicht die Datenübertragung im LPWAN. Diese Bezeichnung steht für Low Power Wide Area Network. Auf Deutsch übersetzt wird es Niedrigenergieweitverkehrsnetz bezeichnet.

Die Datenübertragung kann mit folgenden Standards erfolgen:

LTE Cat-M1

LTE Cat-NB1/NB2

EGPRS

GNSS

Dadurch können sowohl neue IoT Systeme direkt mit dem 3BIG-MOD ausgestattet, als auch ältere Anlagen nachgerüstet werden. Diese vielseitige und flexible Nutzbarkeit macht dieses Modem so besonders interessant.

Unzählige Erweiterungsmöglichkeiten

Es stehen verschiedene Erweiterungsmöglichkeiten für diese neue Übertragungstechnik zur Verfügung. Da bereits auf dem Endrich IoT-Board verschiedene Sensoren untergebracht sind, lässt sich mithilfe des MA510 von Fibicom eine Datenübertragung direkt in die Endrich Cloud umsetzen. Es lassen sich zudem weitere Sensoren oder Displays anschließen. Das hängt jedoch davon ab, für welche Zwecke das 3BIG-MOD genutzt werden soll. Es ist auf jeden Fall sehr flexibel und lässt sich problemlos an die jeweiligen Anforderungen anpassen.

Diverse Einsatzmöglichkeiten stehen zur Verfügung

Dieses moderne und leistungsfähige Modem lässt sich mit zahlreichen Komponenten der Endrich Bauelemente Vertriebs GmbH nutzen. Deshalb ist auch der Einsatzbereich sehr umfangreich. Besonders häufig werden diese Komponenten in den Bereichen Smart City sowie Smart Building eingesetzt. Sensoren können beispielsweise die Lichtverhältnisse oder den CO2-Gehalt der Luft messen und die Daten in die Endrich Cloud senden. Von dort aus sind sie überall verfügbar.

Das ist ein großer Vorteil, weil sich dadurch viele Bereiche von einer Zentrale aus beobachten lassen. Dadurch können beispielsweise Verkehrsleitsysteme oder andere wichtige Dinge in Echtzeit überwacht und gesteuert werden.

Weitere Anwendungsmöglichkeiten gibt es im M2M-Bereich. Diese Bezeichnung steht für Machine to Machine. In zahlreichen Industriebetrieben ist es inzwischen so, dass die Maschinen und Geräte unabhängig von den Mitarbeitern untereinander Daten austauschen. Dadurch lässt sich die Auslastung der vorhandenen Geräte und Maschinen optimieren, sodass sie insgesamt wirtschaftlicher betrieben werden können.

Mit dem Endrich LPWAN 3BIG-MOD Abläufe überwachen

Dieses leistungsfähige 3-Band-Modem eignet sich ebenfalls zur Überwachung und Auswertung von Daten aller Art. Selbstverständlich kann es die Daten auch in die andere Richtung übertragen. Das bedeutet, es lassen sich Updates der Maschinensoftware oder andere Erweiterungen über das 3BIG-MOD von Endrich auf die Maschine übertragen. Das ist vorteilhaft, weil auf diese Weise eine einfache und sichere Datenübertragung möglich ist.

Selbstverständlich kann bei Bedarf auch die Software des Modems aktualisiert oder den jeweiligen Anforderungen angepasst werden. Neben den Standard AT-Befehlen stellt Endrich C-Code oder Beispiele von Python Skripte zur Verfügung.

Mit dem 3BIG-MOD lassen sich daher Steuerungen, Überprüfungen oder Nachkontrollen auf sicherer und zuverlässiger Weise durchführen. Im Zuge der Digitalisierung wird ein schneller Datenaustausch immer wichtiger.