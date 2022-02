Internet der Dinge: Definition, Beispiele

Beispiel 1: Intelligente Produktion

Unter einer intelligenten Produktion versteht man den Einsatz von IoT-Technik zur Verbesserung der Leistung von Maschinen. Sensoren in der Güterherstellung können Aufschluss darüber geben, ob der Fertigungsprozess problemfrei abläuft. Module überwachen dabei, z.B. ob Produktionsformen mit dem gewünschten Endergebnis übereinstimmen. Messgeräte schätzen, wie lange die eingesetzten technischen Mittel noch funktionieren werden. Oder Analyseprozesse geben Aufschluss darüber, wo sich bisherige Routinen noch optimieren lassen. In der digitalen Landwirtschaft kann das auch bedeuten, dass man beispielsweise misst, ob die Nutzpflanzen genügend Wasser, Nährstoffe und die passende Umgebung für ein gutes Wachstum haben.

Use Case „Baustellensicherheit“

IoT kann Arbeitern in kritischen Umgebungen mehr Sicherheit bieten. Menschen, die auf Baustellen, bei der Rohstoffförderung oder im verarbeitenden Gewerbe tätig sind, haben oft ein erhöhtes Risiko, sich schwer zu verletzen. Sensoren können hier Abhilfe schaffen. So sind die Module z.B. in der Lage Baustellenbetreibern zu melden, wer sich von seinen zahlreichen Subunternehmern gerade im Arbeitsgebiet befindet. In Helmen und Schutzbekleidung integrierte Sender lassen Rückschlüsse darüber zu, wer die vorgeschriebene Sicherheitsbekleidung nutzt und wer nicht. Arbeiter können durch vernetzte Handys schneller über ein Unglück informiert werden und sich so z.B. rechtzeitig in Sicherheit bringen. Vernetzte Notbeleuchtungen weisen ihnen dabei den passenden Weg. Aber auch der ordnungsgemäße Zustand von Werkzeugen und die Funktionstüchtigkeit des Fuhrparks lässt sich mit Hilfe des IoT überwachen.

Use Case „Facility Management“

Das Internet der Dinge bietet auch Betreibern von Immobilien optimierte Möglichkeiten der Verwaltung. So können mit Smartphones vernetzte Sensoren das arbeitende Personal besser überwachen. Sie liefern z.B. Antworten auf Fragen wie,

„Welche Leuchtkörper der Notbeleuchtung müssen überprüft werden?“

„Welche Räume werden beheizt, obwohl sie derzeit nicht genutzt werden?“

„Wer befindet sich gerade wo in dem Gebäude?“

„Zu welchen Tageszeiten arbeitet man in welchen Räumen?“

Tragbare Beacons ermöglichen Besuchern, Mietern und dem Personal die Orientierung in unübersichtlichen Gebäuden. Die kleinen Sender weisen Handynutzern automatisiert den richtigen Weg. Selbst zur Wartung von Räumen ist die Technik einsetzbar, denn Sensoren können Aufschluss darüber geben, wie stark Waschräume und Toiletten belegt sind und in welchen Intervallen sie gereinigt werden sollten. So lassen sich Kosten bei überschaubarem Aufwand optimieren.