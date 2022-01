Was ist Machine Learning? Definition, Beispiele, Algorithmen, ML-Produkte und eine visuelle Erklärung in 9 Charts

Predictive Policing: Verbrechensvorhersagen durch Machine Learning

Maschinelles Lernen hat auch bereits seit einiger Zeit Einzug bei den Ermittlungsbehörden gehalten. Nach der Fütterung von ML IT-Lösungen mit Daten aus vorangegangen Verbrechen z.B. mit Schusswaffengebrauch in den USA, konnten bereits einige Verbesserungen bei schnellere Hilfsmaßnahmen und anschließende Untersuchungen erwirkt werden.

USA: automatisierte Schusswaffen Detektion

So sind schon länger städtische Aufnahmegeräte in statistisch nachgewiesenen Brennpunkten in der Lage Schüsse von anderen Umgebungsgeräuschen zu unterscheiden. Darüber hinaus können sie mittlerweile innerhalb kürzester Zeit durch die Verknüpfung mit GPS-Diensten den genauen Ort der Schussabgabe lokalisieren. Aber auch Angaben zu Modell, Beschaffenheit und vormaliger Verwendung können in Sekundenbruchteilen aus Datenbanken extrahiert und zur Analyse herangezogen werden.

Predictive Policing: Einbruchsbekämpfung

Ein populäres Einsatzgebiet des predictive policing ist das der Einbruchsbekämpfung. Hier ist es einigen Polizeibehörden weltweit gelungen, durch die maschinelle Erfassung bisheriger Meldungen und Statistiken Hotspots für Einbruchsdelikte zu ermitteln. In der Folge konnten nicht nur folgende Verbrechen in derselben Gegend deutlich schneller als sonst üblich aufgeklärt werden.

Predictive Policing: Keine Fluchtmöglichkeit mehr für Kriminelle

In immer kürzeren Abständen gelang es den Ermittlern darüber hinaus auch Taten in diesem Feld vorherzusagen und zu vereiteln. Selbst Täter oder ganze Gruppen, die aufgrund des zugenommenen Verfolgungsdrucks in benachbarte oder weiter entfernte Stadtteile wechselten, konnten maschinell antizipativ dingfest gemacht werden. Die Fortschritte in der Überwachungstechnik dürfte hier auch maßgeblichen Einfluss haben. Die Möglichkeiten bei Gesichtserfassung und Tracking verdächtiger Personen entwickelt sich stetig weiter.

Predictive Policing: deutsche Testdaten noch nicht aussagekräftig

Für den deutschen Raum sind die Auswertungen für das predicitive policing noch noch nicht endgültig abgeschlossen. Aber auch hier können bereits signifikante Rückgänge in der Einbruchsfrequenz verzeichnet werden. Wurden 2015 noch 459 Einbrüche pro Tag in Deutschland gemeldet, so waren es 2020 nur noch 238 täglich. Das könnte aber auch mit der aktuellen pandemischen Lage zu tun haben, in der mehr Menschen öfter vor Ort sind und so Einbrecher abschrecken könnten.