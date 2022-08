ETHERLINE ROBOT PN FC Cat.5e: U.I. LAPP GmbH entwickelt Roboter-Leitung mit Fast Connect-Aufbau

Lapp ebnet den Weg für die weitere Automation

ETHERLINE-Leitung bietet bis zu 50 Prozent Zeitersparnis

Prüfung im Lapp-Testzentrum

In der automatisierten Fertigung sind Roboter auf dem Vormarsch. Robuste Datenleitungen sind für eine nahtlose Daten-Kommunikation unverzichtbar. Die U.I. LAPP GmbH hat den Bedarf erkannt. Das Unternehmen bietet mit der neuen ETHERLINE ROBOT PN FC Cat.5e mit Fast Connect-Aufbau eine flexible Industrial-Ethernet-Leitung speziell für Roboterapplikationen. Die Roboterleitung lässt sich mit dem passenden Werkzeug problemlos konfektionieren und installieren. Weniger Zeiteinsatz gleich weniger Kosten.Der weltweit führende Anbieter von Kabeln, Leitungen sowie Kabelzubehör ebnet mit der ETHERLINE ROBOT PN FC Cat.5e den Weg für die weitere Automation der Fertigungsprozesse und somit die Smart Factory. Der Einsatz in Industrierobotern verlangt gerade den Ethernet-Leitungen einiges ab. Eine nahtlose Daten-Kommunikation der Feedbackschleifen zwischen Sensorik und am Roboterarm, der Robotersteuerung sowie deren Anbindung an die Steuerungssysteme muss auch bei horizontalen Linearbewegungen kombiniert mit Torsion gewährleistet sein. Für genau diese Ansprüche eines dauerbewegten Einsatzes mit Torsionsbeanspruchung hat LAPP die hochflexible Cat.5e-Ethernet-Leitung entwickelt. Diese ist geeignet für PROFINET-Anwendungen nach Typ R. Die neue Variante verfügt über einen Fast-Connect-Anschluss (FC). Und dank eines einfachen, konstruktiven Kniffs lässt sie sich noch einfacher konfektionieren und installieren. Für Anwender ist die schnelle Konfektionierbarkeit ein wichtiges Kriterium.Dank des Fast Connect Aufbaus mit Innenmantel ist eine schnelle Anpassung der Leitung möglich. Mithilfe des FC STRIP Werkzeugs von LAPP kann sie in einem Verarbeitungsschritt für eine Steckerkonfektion exakt auf die erforderlichen Maße abgemantelt und zugleich die anzuschließenden Adern freigelegt werden. Das Kupfergeflecht wird ebenso auf die richtigen Maße abgelängt. Das maßgeschneiderte FC STRIP Konfektionswerkzeug wird auf Anfrage von Lapp geliefert. Seine Messerklingen lassen sich jeweils so einstellen, dass ihre Eindringtiefe in die vorliegende Leitung und ihr Abstand perfekt zueinander passen. Die Leitung wird so ideal in einem Arbeitsgang auf die Steckerkonfektion vorbereitet. Auf diese Art ist bei der Montage eine Zeitersparnis von bis zu 50 Prozent möglich.Im LAPP-eigenen Testzentrum wurde die Leitung gründlich getestet. Dieses verfügt über Prüfgeräte und Apparaturen auf dem neuesten Stand der Technik. Langjährige Erfahrung im Handling von Datenleitungen kommt hinzu. Ein Test-Beispiel ist die TicToc-Biegeprüfung, welche für Typ R-Leitungen vorgeschrieben ist. Ein weiteres Beispiel ist die stetige Überwachung der elektrischen Übertragungsparameter gemäß IEC 61156-6 während des langwierigen Testablaufs bei Schleppkettenprüfungen. Durch die UL-/CSA-Zertifizierung darf die neue ETHERLINE ROBOT PN FC Cat.5e mit Fast Connect-Aufbau auch im nordamerikanischen Raum verwendet werden. Sie ist zudem auch für EtherCAT- und EtherNET/IP-Anwendungen geeignet.