Smart Factory: Definition

Diese innovative Herangehensweise basiert auf cyber-physischen Systemen, die sowohl die realen Fertigungsobjekte als auch ihre virtuellen Repräsentationen in einem zentralen System vereinen. Ein verwandter Begriff ist der des Digitalen Zwillings, der diese Verbindung weiter verdeutlicht.

Das Produkt enthält seine Fertigungsinformationen in einer maschinell lesbaren Form, beispielsweise durch die Integration eines RFID-Chips.

Mithilfe dieser Informationen werden der Weg des Produkts durch die Fertigungsanlage sowie die einzelnen Fertigungsschritte genau gesteuert. Zusätzlich wird gegenwärtig die Anwendung weiterer Übertragungstechniken wie WLAN, Bluetooth, Farbcodierungen oder QR-Codes untersucht.

Modellfabriken: „Factory 56“ und „ARENA2036“

Die Smart Factory an Hochschulen und Forschungseinrichtungen, wie beispielsweise die beeindruckende ARENA2036, ist ein Ort der Innovation und des Fortschritts. Hier entstehen Modellfabriken, in denen mit Leidenschaft und Hingabe an neuen Technologien geforscht wird.

Ein herausragendes Beispiel ist die "Factory 56" der Mercedes-Benz Group, die mit modernsten Wlan- und 5G-Netzen ausgestattet ist. Durch die nahtlose Vernetzung von Maschinen und Anlagen mittels verschiedener Software-Applikationen werden revolutionäre Möglichkeiten wie Big-Data-Analysen ermöglicht.

Diese Fabrik stellt stolz das bekannte Modell Mercedes-Benz S-Klasse her und produziert seit 2021 sogar die elektrische Variante Mercedes-Benz EQS.