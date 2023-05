LoRaWAN und Smart City Lösungen: Revolutionäre Hochwassererkennung auf der E-World Energy & Water 2023

Mit einer Vielzahl praxiserprobter Lösungen präsentiert sich Zenner auf der E-world energy & water 2023 in Essen. Die Lösungen konzentrieren sich auf sektorenübergreifende Digitalisierung, Energieeffizienz und Smart City-Lösungen. Besonders im Fokus steht dabei die neue IoT-Komplettlösung Element Suite, die Unternehmen bei der wirtschaftlichen Umsetzung ihrer IoT-Lösungen unterstützt.



Digitale Standards als Schlüssel zur Umsetzung von Klimaschutzmaßnahmen

Die Digitalisierung hat auch im Bereich des Energiemanagements neue Lösungen hervorgebracht, die sowohl ökonomisch als auch ökologisch sinnvoll sind. Durch den Einsatz von Technologien wie dem Internet der Dinge und LoRaWAN können Unternehmen und Städte ihre Energieeffizienz steigern und dadurch Kosten sparen.

Effizientes Energiemanagement: Mit Smart Building-Technologie Kosten reduzieren

In Zeiten des Klimawandels gewinnt die Nachhaltigkeit im Gebäudesektor immer mehr an Bedeutung. Energieeffizienz ist ein wesentlicher Faktor, um den Energieverbrauch zu reduzieren und damit den CO2-Ausstoß zu senken. Die Überwachung und Steuerung des Raumklimas in öffentlichen Gebäuden mittels intelligenter Heizkörperthermostate über LoRaWAN kann dabei helfen, den Energieverbrauch zu optimieren und damit einen Beitrag zum Klimaschutz zu leisten.

Mit BuildingLink bietet Zenner eine IoT-Lösung, die speziell auf die Bedürfnisse von Gebäuden und bestimmten Bereichen zugeschnitten ist. Die intelligente Steuerung der Temperatur und Heizung gewährleistet nicht nur ein angenehmes Raumklima, sondern schont auch die Gebäudesubstanz und spart langfristig Kosten.

Smart Grid-Lösungen: Für mehr Transparenz und Sicherheit in der Energieversorgung

Die Energiewende und die damit einhergehende verstärkte Nutzung erneuerbarer Energien stellen hohe Anforderungen an die Flexibilität und Anpassungsfähigkeit der Stromnetze. Stromnetzbetreiber müssen in der Lage sein, schnell auf Veränderungen zu reagieren und das Netz entsprechend anzupassen.

Die Integration von smarter Sensorik und LoRaWAN in die IoT-Plattform von Zenner ermöglicht eine effiziente Datenaufbereitung für die Netzleitstelle des Versorgers, was zu einer proaktiven Reaktion bei ungewöhnlichen Betriebszuständen führt und somit Störungen im Niederspannungsnetz der Stadt verhindert.

Wie das Internet of Things die Smart City in eine bunte Welt verwandelt

In vielen Städten und Gemeinden übernehmen die Stadtwerke eine wichtige Rolle in der Umsetzung von Smart City Lösungen. Die Stadtwerke bieten eine breite Palette von Dienstleistungen an, die für eine erfolgreiche digitale Transformation notwendig sind. Zenner stellt hierbei die erforderlichen Technologien und Werkzeuge zur Verfügung.

Eine Smart City kann durch die Implementierung von Smart Parking-Lösungen eine effizientere Nutzung von Parkplätzen ermöglichen. Indem sie den Fahrern helfen, verfügbare Parkplätze zu finden, reduzieren diese Lösungen den Verkehr und damit verbundenen CO2-Ausstoß.

LoRaWAN für eine nachhaltige Umwelt: Gewässerüberwachung und Hochwassererkennung in Echtzeit

Der Klimawandel hat die Notwendigkeit erhöht, dass Städte und Gemeinden ihre Wasserwirtschaft optimieren. LoRaWAN-basierte Technologien ermöglichen eine präzise Überwachung von Hochwasserentwicklungen, wodurch Bedarfsgerechtigkeit und Echtzeitdaten bereitgestellt werden können.

Durch den Einsatz von LoRaWAN-basierten Sensoren zur Überwachung von Pegelständen an wichtigen Standorten können relevante Daten automatisch erfasst und an die relevanten Stellen weitergeleitet werden, was es den zuständigen Behörden ermöglicht, schnell und effektiv zu handeln, um potenzielle Risiken zu minimieren.

Arbeitserleichterung pur: Die Zenner International Element Suite

Element Suite ist das Werkzeug der Wahl für die Digitalisierung der Smart City, sagt René Claussen, Geschäftsbereichsleiter IoT und Digitale Lösungen bei Zenner. Mit seiner vielfältigen Einsatzmöglichkeit in allen Sektoren der Stadt ist es mehr als nur eine weitere IoT-Plattform. Es ist eine Standardlösung, die einen vollständig digitalen Datenfluss von der Gerätemontage bis zur endgültigen Anwendung ermöglicht.

Eine vollständige Digitalisierung von Montageprozessen wird durch die Kombination von Element Go, Element IoT und Element Apps erreicht. Durch die nahtlose Integration von Anwendungen und Plattformen wird die Erfassung von Daten vereinfacht und die Entscheidungsfindung optimiert.

Mit Element Apps können Anwender auf eine große Auswahl an Out-of-the-box Applikationen zurückgreifen, wie zum Beispiel Zenner BuildingLink oder GridLink. Zenner hat in der Vergangenheit bereits zahlreiche erfolgreiche IoT-Projekte in Zusammenarbeit mit Stadtwerken und Kommunen umgesetzt, wodurch ihr Know-how in diese neue IoT-Komplettlösung eingeflossen ist.

Element Suite bietet eine umfassende Digitalisierung von Smart Metering bis zur Smart City, so Claussen. Kunden können unabhängig vom Anwendungsfall beginnen und erfolgreiche Use Cases leicht skalieren sowie neue hinzufügen.

Zenner ist auf der E-world energy & water 2023 in Halle 2, Stand 314 vertreten, um Besuchern zu zeigen, wie sie von den Vorteilen der Smart City profitieren können. Die digitalen Lösungen von Zenner ermöglichen es Städten, effizienter, sicherer und umweltfreundlicher zu werden.

Zenner International: Innovative Messtechnik für den Erfolg in der Energiebranche

Zenner International ist ein weltweit tätiges Unternehmen mit Sitz in Saarbrücken, das sich auf die Entwicklung, Produktion und den Vertrieb von Messtechnik spezialisiert hat. Mit Produktionsstätten in Europa, Asien und den USA ist das Unternehmen global präsent und verfügt über 60 Standorte weltweit. Seit 2005 gehört Zenner zur familiengeführten Unternehmensgruppe Minol-Zenner und beschäftigt gemeinsam mit Minol mehr als 4.200 Mitarbeiter.

Das breite Portfolio von Zenner umfasst sowohl traditionelle als auch innovative IoT-Lösungen für das Energiemanagement und ermöglicht Kunden eine flexible und effiziente Steuerung ihres Energieverbrauchs.

Die Zenner IoT Solutions GmbH, Mannheimer Zenner Hessware GmbH und aktiver EMT GmbH bilden seit 2017 eine Unternehmensgruppe, die sich auf die Entwicklung von individuellen IoT-Anwendungen für Kunden spezialisiert hat und ihren Hauptsitz in Hamburg hat.