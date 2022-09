LoRaWAN: Anwendungsbeispiele, Reichweite, Sensoren, Schwächen, Vorteile

Beispiel Industrie 4.0: Vernetzung von Industriehallen

In Industriehallen gilt es verschiedene Parameter zu überwachen. Dazu gehören zum Beispiel das Raumklima oder der Stromverbrauch der aufgestellten Maschinen und deren produzierte Stückzahlen. Um das umzusetzen, sind Sensoren erforderlich für die Messung der Temperatur, der Luftfeuchtigkeit und der CO2-Belastung. Hinzu kommen Sensoren für die Überwachung der Maschinenparameter.

Da die Entfernungen in Industriehallen zumeist relativ kurz sind, reicht in einem solchen Szenario die Verwendung eines einzelnen Gateways aus. An dieses können die verbauten Sensoren ihre Messdaten per LoRa übermitteln. Für die Registrierung am LoRa-Server dienen Übertragungstechniken wie beispielsweise LTE oder LAN. Hierüber stellt das Gateway die Verbindung mit dem Internet her.

Anhand dieses Aufbaus ist es nun möglich, die von den Sensoren über die Gateways an den Server übermittelten Daten zum Beispiel für die Überwachung zu verwenden. So wäre etwa erkennbar, ob sich das Raumklima in einem optimalen Bereich befindet und die Auslastung der Maschinen hoch genug ausfällt.