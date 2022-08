Quectel EG915-N-EU – Atlantik Elektronik GmbH vernetzt urbane Lebensräume

Die Atlantik Elektronik GmbH hat mit der neuen Quectec WG915-N-EU Technologie eine interessante und vielversprechende LPWA -Lösung für den M2M Bereich sowie für IoT Plattformen entwickelt. Zum besseren Verständnis sollten diese Begriffe etwas näher beschrieben werden. Die Abkürzung LWPA steht für Low Power Wide Area. Auf Deutsch würde es als Niedrigenergieweitverkehrsfeld heißen. Es geht dabei um eine großflächige Vernetzung diverser Sensoren und anderen Geräten.



Die Abkürzung M2M steht für Machine to Machine. Es geht dabei um die direkte Datenübertragung zwischen einzelnen Maschinen und Geräten. In einer vernetzten Welt spielen diese neuen Technologien eine wichtige Rolle. Dazu gehört auch das IoT, das als Internet of Things bezeichnet wird. Dabei geht es vereinfacht ausgedrückt ebenfalls um die Vernetzung von Maschinen und Geräten unterschiedlichster Art.

Wozu dient der Quectel EG915-N-EU?

Dieser Chip ist besonders effizient und leistungsfähig. Dank der hohen Datenübertragungsrate von bis zu 10 Mbit/s im Download und 5 Mbit/s im Upload lassen sich mit dem Quctel EG915-N-EU große Datenmengen übertragen.

Das ist in vielen Bereichen des öffentlichen Lebens sowie in der Industrie ein enormer Vorteil. Um eine hohe Effizienz zu erzielen, müssen zumeist riesige Datenmengen erfasst und ausgewertet werden. Das gelingt nur, wenn die entsprechende Technik dazu vorhanden ist.

Hohe Kompatibilität zu anderen Modulen

Eine Besonderheit besteht darin, dass das Quectel EG915-N-EU zu allen anderen Modulen der 9er Reihe kompatibel ist.

Dazu gehören folgende Module:

Quectel GSM/GPRS 95

UMTS/HSPA UG96

LTE Cat NB2 BC95-G

LTE Cat M1/Cat NB2/EGPRS BG95

LTE Cat M1/Cat NB1/EGPRS BG96

LTE Cat 1 EG91

LTE Cat 4 EG95

Wie bereits aus dieser Liste ersichtlich ist, lässt sich das Quectel EG915-N-EU mit Modulen aus der 2G-Generation bis hin zu den modernen LTE-Modulen der 4G Technik einsetzen. Es unterstützt daher nahezu sämtliche Module zur Datenübertragung, die derzeit im Einsatz sind.

Daher lässt sich dieses moderne Modul mit fast allen Systemen kombinieren und einsetzen. Die Datenübertragung kann deshalb zwischen Maschinen, Computern und mobilen Endgeräten erfolgen. Das ist schon eine Besonderheit.

Zudem sind spezielle Treiber für unterschiedliche Windowssysteme, Linux oder Android vorhanden. Deshalb spielt es keine Rolle, mit welchem Betriebssystem das Quectel EG915-N-EU angesteuert wird. Zudem sind Treiber für USB-Ports vorhanden.

Kompaktes und leistungsfähiges Modul für viele Einsatzmöglichkeiten

Mit den kompakten Maßen von 23,6 x 19,9 x 2,4 Millimeter lässt sich dieses Modul vielseitig nutzen. Selbstverständlich eignet es sich auch für die Anwendung im Außenbereich, weil es Temperaturen von -35 Grad Celsius bis +75 Grad Celsius standhält.

Die Einsatzmöglichkeiten sind vielfältig. Von der Steuerung von Maschinen geht es über Funktionen im Bereich der künstlichen Intelligenz bis hin zur Regelung von öffentlichen Verkehrsleitsystemen. Zudem wird es für die Verwaltung von Ressourcen oder zur Verteilung von Energiereserven genutzt.

Deshalb wird das Quectel EG519-N-EU auch sehr oft von Stadtverwaltungen genutzt. Diese schätzen die hohe Kompatibilität sowie die Leistungsfähigkeit. Das Gleiche gilt auch für Unternehmen, bei denen es verschiedene Kommunikationsstandards gibt. Durch dieses Modul können ältere Maschinen problemlos mit modernen Maschinen kommunizieren.