Netgear Orbi 860 Serie: Stärkere WLAN-Leistung und NETGEAR Armor für Cybersicherheit

Im Internet ist die Performance ebenso wichtig wie die Sicherheit. NETGEAR Armor präsentiert nun die neue NETGEAR Orbi 860 Serie und damit ein 10Gig Tri-Band-WLAN-Mesh-System für das Breitbandnetz.



NETGEAR Orbi 860 Serie: Neue Geschwindigkeiten im Breitbandnetz

NETGEAR Armor ist der führende Anbieter moderner Netzwerklösungen und bietet Produkte für das Gaming, für Streaming-Anwendungen und Smart Homes. Die Orbi-Familie ist mittlerweile etabliert und freut sich nun über ein neues Familienmitglied: Die NETGEAR Orbi 860 Serie erscheint und baut auf der 850 Serie auf. Bereits diese war und ist ein Bestseller sowie mehrfach ausgezeichnet.

Die neue NETGEAR Orbi 860 Serie kommt mit einem 10Gig-Ethernet-Port daher und unterstützt sogenannte Multi-Gig-Internetverbindungen. Höhere WLAN-Leistungen dank besserem Antennendesign sowie das inkludierte Schutzschild gegen Cyberattacken sorgt dafür, dass alle damit ausgestatteten Geräte im Heimnetzwerk perfekt geschützt sind.

Zukunftssicher und leistungsstark

Das WLAN wird immer stärker genutzt, folglich muss es besonders leistungsstark sein. Viele Menschen arbeiten von zu Hause aus, es werden online Fortbildungen genutzt und Social Networks bedient. Die Reaktion der Internetprovider auf die verstärkte Nutzung des WLAN waren schnellere Internetgeschwindigkeiten. Doch auch Hacker gehen viele Schritte voran und setzen inzwischen auf ausgeklügelte Angriffssysteme.

Die NETGEAR Orbi 860 Serie ist die Antwort und soll das WLAN zu einem sicheren Ort machen. Verwendet wird hier die Backhaul-Technologie, außerdem das neueste WiFi 6 Tri-Band. Eine Pufferung ist dabei beim Verbinden mit verschiedenen Netzwerken nicht mehr nötig, auch Familien haben immer die maximale Bandbreite ihrer Internetverbindung zur Verfügung.

Durchschnittlich befinden sich mehr als 25 Geräte in einem Haus, die das WLAN mitunter gleichzeitig nutzen. WiFi 5 und Wifi 6 Geräte können jetzt beste Ergebnisse liefern. Die NETGEAR Orbi 860 Serie ist ein Upgrade der vorigen 850 Serie und setzt auf eine deutlich bessere Internetverbindung. Von einem auf zehn Gigabit, dazu ein neues Antennensystem: Dem Surfspaß scheinen keine Grenzen mehr gesetzt zu sein.

Bestechende Eigenschaften und mehr Cybersicherheit

Die Abdeckung der 860 Serie wird mit bis zu 540 m² angegeben, Geschwindigkeiten im WLAN von bis zu 6 Gbit/s sollen möglich sein. Bis zu 100 Geräte sollen zeitgleich verbunden werden können. Die Abdeckung ist sogar noch erweiterbar, wenn zusätzliche Orbi RBS860 Satelliten eingebunden werden. NETGEAR Armor setzt neben dem Plus an Leistung auch auf eine verbesserte Cybersicherheit, um den aktuellen Anforderungen gerecht zu werden. Anwendern soll dabei geholfen werden, ihre Kameras und Laptops, Telefone und Tablets besser zu schützen. Auch das Smart Home bekommt ein Upgrade in Sachen Cybersicherheit.

Über NETGEAR Armor

NETGEAR Armor ist bekannt für die innovativen Netzwerklösungen, die sich speziell an KMU richten. Auch private Anwender sind bei NETGEAR willkommen. Das Portfolio des Unternehmens reicht von Ethernet und WLAN bis zur Powerline. Die Technologien sind zuverlässig und einfach anzuwenden, geboten werden sowohl drahtlose als auch drahtgebundene Varianten. Alle Produkte sind in verschiedenen Konfigurationen erhältlich. NETGEAR hat seinen Sitz in San Jose in Kalifornien, mehrere Niederlassungen befinden sich in der DACH-Region.