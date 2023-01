KISS V4 ADL Familie: Rackmount-Serie für industrielle Anwendungen

Für die KISS V4 ADL Familie ist ein neues Upgrade herausgekommen. Dieses bietet noch mehr Leistung und damit eine deutlich höhere Performance. Eine wesentliche Besonderheit besteht darin, dass die Industrial Rackmount Systeme in den Formaten 1U, 2U sowie 4U in Deutschland hergestellt werden. Diese basieren auf die derzeit aktuellen Intel Core Prozessoren, die es mittlerweile in der 12. Generation gibt.



Technische Besonderheiten von KISS V4 ADL

Die technische Ausstattung ist sehr beeindruckend. Unter anderem sind drei GbE Ports vorhanden. Davon bieten zwei Ports einen Durchgang von bis zu 2.5 Gb/s. Des Weiteren sind sieben USB-Ports vorhanden, diese eignen sich auch für USB-C. Das ist deshalb vorteilhaft, weil USB-C einen hohen Datendurchsatz ermöglicht und sich langfristig als Standard durchsetzen wird. Deshalb ist KISS V4 ADL auf jeden Fall gut für die Zukunft vorbereitet.

Für den internen Arbeitsspeicher stehen vier DIMM-Sockel zur Verfügung, die eine Kapazität von 128 GB aufweisen. Das ist schon ein sehr beachtlicher Wert. Deshalb kann behauptet werden, dass es den Rackmount-Systemen der KISS V4 ADL Familie auf keinen Fall an Leistung mangelt. Aufgrund der vielfältigen Erweiterungsmöglichkeiten bieten diese Systeme eine hohe Flexibilität.

Einsatz auch unter erschwerten Bedingungen möglich

Besonders hervorzuheben sind die zahlreichen Einsatzmöglichkeiten der KISS V4 ADL Familie. Diese robusten Hardwarekomponenten halten auch Bedingungen stand, die etwas härter sind. Sie lassen sich in einem Temperaturbereich von 0 Grad Celsius bis +50 Grad Celsius nutzen. Dank des ausgeklügelten Kühlsystems eignen sich die Geräte für den Betrieb in wärmeren Umgebungen im 24 Stunden Dauereinsatz. Eine Überhitzung ist nicht zu befürchten.

Zudem können Vibrationen keine technischen Störungen verursachen, weil die Komponenten aus robusten Materialien hergestellt werden. Deshalb können sie in der Industrie für automatisierte Produktionsabläufe im IoT-Bereich sehr gut eingesetzt werden. Aufgrund der hohen Zuverlässigkeit eignen sie sich auch für die Nutzung in medizinischen Bereichen oder zur Videoüberwachung mit mehreren Kameras gleichzeitig. Die Einsatzmöglichkeiten sind sehr vielfältig. Da die Geräte eine hohe Leistungsfähigkeit erzielen, sind sie zudem im hohen Maße zukunftstauglich.

Die KISS V4 ADL Produktfamilie sowie die Rackmount Systeme bilden eine sehr gute Basis für die Digitalisierung in Unternehmen und medizinischen Einrichtungen. Selbstverständlich können sie auch im Bereich von Verwaltungen oder für das Gebäudemanagement genutzt werden.

Es gibt diverse Branchen, zu denen Anlagen im Smarthome oder für die Smartcity gehören. Diese stehen zurzeit noch ziemlich am Anfang. Viele Unternehmen haben auf leistungsfähige Hardwarekomponenten wie aus der KISS V4 ADL Produktfamilie lange gewartet. Da sie jetzt bald in verschiedenen Ausführungen zur Verfügung stehen, können die Planungen schon deutlich beschleunigt werden.