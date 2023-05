IoTmaxx: Gateways offiziell für Cloud of Things zertifiziert

Die IoTmaxx GmbH mit Sitz in Hannover setzt alles daran, das Industrial Internet of Things (IIoT) für mittelständische Kunden in bestmöglicher Qualität und mit individuell angepassten Funktionen zugänglich zu machen. Durch die Zertifizierung der Gateways des Herstellers für die IoT Cloud der Deutschen Telekom wird eine drastische Verkürzung der Laufzeiten von IoT-Projekten erreicht.



IoTmaxx unterstützt IIoT in Wasser- und Abwasserwirtschaft, industrieller Fertigung, Energiemanagement und Infrastruktur

Bei IoTmaxx finden Sie eine große Auswahl an vielseitigen Gateways auf Linux-Basis, die als solide Grundlage für maßgeschneiderte IIoT- und M2M-Lösungen dienen. Durch unsere Partnerschaft mit der Deutschen Telekom können wir nun auch die Cloud of Things dieses Anbieters nutzen, um unseren Kunden einen erweiterten Service anzubieten. Das Industrial Internet of Things (IIoT) gewinnt zunehmend an Bedeutung und ermöglicht innovative Anwendungen in verschiedenen Bereichen wie der Wasser- und Abwasserwirtschaft, industriellen Fertigung, Energiemanagement sowie Infrastruktur- und E-Mobilitätsprojekten.

Durch einen personalisierten Online-Zugang zur IoT Cloud erhält der Nutzer eine detaillierte Übersicht über diverse Sensordaten, darunter Temperatur, Feuchtigkeit, Vibrationen und Schaltzustände. Des Weiteren stehen umfangreiche Analyse-Tools zur Verfügung, um die Effizienz von Anlagen und Prozessen zu optimieren sowie Ausfallzeiten und Kosten durch Condition Monitoring und Predictive Maintenance zu reduzieren.

Gateway maxx GW4101: Bereitstellung von Sensordaten für die IoT-Cloud

IoTmaxx hat zuverlässige und programmierbare IIoT-Mobilfunk-Gateways entwickelt, die in der Lage sind, Informationen von Maschinen und Anlagen zu sammeln und zu verarbeiten. Über sichere Mobilfunkverbindungen werden diese Daten in Echtzeit in die Cloud of Things der Telekom gesendet. Dort werden die Informationen analysiert und für verschiedene Applikationen zur Nutzung bereitgestellt.

Laut Christian Lelonek, dem Geschäftsführer der IoTmaxx GmbH, stellen unsere Gateways eine Linux-Plattform mit Mainline-Kernel bereit, die eine herstellerunabhängige Integration in verschiedene Systeme ermöglicht. Ein weiterer Vorteil ist die umfangreiche Auswahl an unterstützten Protokollen und Schnittstellen, was eine außergewöhnliche Vielfalt und Flexibilität bietet.

Das Gateway maxx GW4101 mit Sensorinterface-Erweiterung eröffnet Anwendern eine breite Palette an Schnittstellenoptionen. RS-232, RS-485, USB und Ethernet sind nur einige Beispiele für die verfügbaren Schnittstellen, die je nach Bedarf genutzt werden können, um Daten effektiv zu übertragen.

4 x 4-20 mA

1-Wire

4 x RTD (Pt100/PT1000)

16 digitale Eingänge

6 digitale Ausgänge

IoTmaxx und die Telekom: Eine strategische Allianz für Innovation

Durch die Kooperation mit der Telekom erhalten IoTmaxx-Kunden eine umfassende Lösung, die Hardware, Konnektivität, Dienstleistungen und Abrechnung in einem Paket bietet. Sie haben außerdem Zugang zur Cloud-Plattform der Telekom für das Internet der Dinge. Dank der Zertifizierung der IoTmaxx-Gateways verkürzen sich die Projektlaufzeiten erheblich, was den Anwendern wertvolle Zeit einspart. Lelonek erklärt: "Als Connectivity-Partner der Deutschen Telekom erweitern wir unser Vertriebsnetzwerk und verbessern unsere technischen Möglichkeiten erheblich. Gleichzeitig stellt die Telekom innovative und flexible Angebote für den Mittelstand im Bereich des industriellen IoT und M2M bereit.