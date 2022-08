Industrie Informatik Solution Store: per Download zur Smart Factory

Solution Store als Highlight auf den Industrie Informatik Innovationstagen

Neue Online-Plattform versorgt mit Bausteinen

Über die Industrie Informatik GmbH

Der MES-Anbieter Industrie Informatik kündigte im Rahmen seiner Innovationstage Ende Juni 2022 mit dem „Solution Store“ eine neue Online-Plattform an. Digitale Fertigungsbausteine können damit künftig von Usern als Download erworben werden. Clou an der Sache: die sogenannten Solutions wurden umfangreich erprobt, sind direkt einsatzbereit und trotz umfangreicher Individualisierungsmöglichkeiten finden sie einen Weg in den Standard-Release-Zyklus der Fertigungssoftware von Industrie Informatik.Ende Juni 2022 versammelten sich knapp 200 Teilnehmer zu den Industrie Informatik-Innovationstagen in der Jochen Schweizer Arena in Taufkirchen/München. Die Gäste wurden durch ein umfangreiches Vortragsprogramm zum einen über technische und organisatorische Neuheiten rund um die Leistungen des MES-Anbieters informiert. Zum anderen wurden Ihnen Informationen über die Zukunft der digitalen Fertigung geliefert.Die Ankündigung des Industrie Informatik Solution Stores war ein Highlight. Auf dieser Online-Plattform werden Kunden Best-Practice-Lösungen, Bausteine sowie Templates unter anderem zentral zur Verfügung gestellt. Bernd Steinbrenner, CCO Industrie Informatik, sagt: „Ziel ist es, unseren Kunden und Interessenten schnelle und nachhaltige Erfolge zu sichern, denn Individualisierung nach Standards ist essentiell, wenn man den Weg zur Smart Factory auch kosteneffizient und zeitnah beschreiten will.“ Die Standardkomponenten sind umgehend einsatzfähig und wurden umfangreich erprobt. Bei Bedarf können sie aufgrund innovativer Basistechnologien (Low-Code, No-Code) unkompliziert und schnell individualisiert werden. In Zukunft soll es Usern auch möglich sein, selber entworfene „Solutions“ im Store anzubieten und auf diesem Weg den Community-Gedanken weiter zu bestärken.Die Industrie Informatik GmbH ist ein international ausgerichtetes Softwareunternehmen mit Hauptsitz in Linz/Oberösterreich. Das Unternehmen unterstützt seit über 30 Jahren produzierende Unternehmen bei der Optimierung ihrer Fertigungsabläufe. Ziel ist es, die Basis für eine effiziente Produktion und eine erfolgreiche Zukunft der Kunden zu schaffen. Unternehmen erhalten mit den Softwareprodukten zur Fertigungsdigitalisierung von Industrie Informatik eine neue Form der Transparenz. Damit wird eine Basis für weitere Optimierungsmaßnahmen geschaffen – und dies unter Berücksichtigung der gesamten Wertschöpfungskette. Zudem profitieren cronetwork User von modernsten Kommunikationstechnologien, die die individuelle Integration von Produkten ihrer Systemlandschaft ermöglichen. Durch beidseitige Informations- und Prozessintegration wird Ihnen eine zentrale Sicht auf produktionsrelevante, systemübergreifende Daten ermöglicht. Darüber hinaus wird Ihnen flexible, nutzerorientierte Informationsbereitstellung und Prozessgestaltung geboten.