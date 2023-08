Neues Kapitel im eCommerce: Britisches "Brain" führt KI an

Die KI-Plattform "Brain" von Rezolve AI Limited verspricht eine Neudefinition der Kundeninteraktion im eCommerce. Dank innovativer künstlicher Intelligenz bietet sie personalisierte Empfehlungen und optimierte Einkaufsabläufe. Dieses wegweisende System wird dazu beitragen, dass Kunden ein individuelleres und bereicherndes Einkaufserlebnis haben. "Brain" markiert somit einen bedeutenden Schritt in der Entwicklung des Online-Handels und der Kundenbeziehungen.



Brain-Technologie setzt neue Maßstäbe im internationalen eCommerce

Der führende KI-Innovator Großbritanniens, Rezolve AI Limited, hat "Brain" enthüllt - eine hochtransformative KI-Plattform, die den eCommerce revolutionieren wird. Die wegweisende Technologie ermöglicht eine unvergleichliche Interaktion mit Kunden und liefert präzise Datenanalysen für eine datengetriebene Entscheidungsfindung. Dieser Durchbruch stärkt Großbritanniens Position als KI-Vorreiter weltweit und hebt den eCommerce auf ein neues Niveau der Effizienz und Kundenzufriedenheit.

Die wegweisende Entwicklung von Dr. Salman Ahmad und dem Team von Rezolve, genannt "Brain", revolutioniert das E-Commerce-Erlebnis. Diese Produktentdeckungsmaschine nutzt proprietäre Algorithmen, fortschrittliches maschinelles Lernen und natürliche Sprachverarbeitung, um wie ein hochqualifizierter Verkaufsassistent zu agieren. Indem sie unschätzbar wertvolle Produktinformationen und Einblicke bietet, verbessert "Brain" die Kundeninteraktion und ermöglicht ein maßgeschneidertes Einkaufserlebnis mit personalisierten Empfehlungen und individueller Beratung.

E-Commerce: KI treibt Kundeninteraktion voran

Durch die Implementierung von KI "Brain" erlebt der eCommerce einen revolutionären Wandel. Verbraucher können nun direkt mit Online-Shops kommunizieren und erlangen Zugang zu umfassenden Informationen in über 95 Sprachen. Diese nahtlose Interaktion ermöglicht es Kunden, ihre Produkterfahrung zu personalisieren und sich mit Einzelhändlern auf einer globalen Ebene zu verbinden, unabhängig von ihrer Nationalität. Der KI-gesteuerte Service schafft eine bislang unerreichte Ebene der Kundenbindung und -zufriedenheit.

Künstliche Intelligenz transformiert internationalen Handel

Dan Wagner, Gründer und CEO von Rezolve AI Limited, hebt die transformative Bedeutung von "Brain" für den eCommerce hervor. Er beschreibt es als einen Katalysator, der Unternehmen befähigt, Daten optimal zu nutzen und damit herausragende Kundenerlebnisse zu bieten. Wagner betont die lange Geschichte Großbritanniens als Innovator in Such- und Abrufverfahren sowie computergestützten Text- und Bildabfragen durch enge Kooperation mit der Cambridge University. "Brain" ist heute weltweit führend in der Verarbeitung natürlicher Sprache und Large Language Models, die speziell für den Handel entwickelt wurden.

Erfolgreiche KI-Anwendung begeistert eCommerce-Branche

In ihrer Rede betont Michelle Donelan, Staatssekretärin für Wissenschaft, Innovation und Technologie, die Bedeutung von Rezolves Brain als repräsentatives Beispiel für die beeindruckenden KI-Innovationen aus Großbritannien. Die Integration von Künstlicher Intelligenz in öffentlichen Diensten verspricht eine umfassende Modernisierung und verbesserte Effizienz. Gleichzeitig eröffnet KI das Potenzial für die Schaffung neuer qualitativ hochwertiger Arbeitsplätze und das Wachstum der Wirtschaft. Neben der globalen Führungsrolle im Bereich KI-Sicherheit fördert das Department of Science, Innovation and Technology Innovationen im gesamten Vereinigten Königreich, um ein förderliches Ökosystem für Unternehmensentwicklung zu etablieren.

Saurabh Chandra, Managing Director von Boston Consulting Group's Platinion und anerkannter KI-Pionier, lobt enthusiastisch Rezolves KI-Angebot "Brain". Die Plattform ist optimal auf die dynamischen Einzelhandelstrends ausgerichtet und verspricht, die Branche nachhaltig zu verändern. Durch die Nutzung von Daten und KI/ML liefert Brain umfangreiche Echtzeit-Einsichten, verbessert das Kundenerlebnis und treibt das Geschäftswachstum voran. Die innovative Technologie basiert auf verteiltem Computing, föderierter Datenarchitektur und leistungsfähigen KI/ML-Modellen, die eine nahtlose Plug & Play-Erfahrung für B2C- und B2B-Kunden und ihre Ökosysteme ermöglichen.

Einschätzung: KI stärkt den internationalen E-Commerce

Die "Brain"-Plattform von Rezolve AI Limited versetzt den eCommerce in eine neue Ära. Diese wegweisende KI-Plattform ermöglicht eine bisher unerreichte Interaktion zwischen Verbrauchern und Online-Shops. Indem sie personalisierte Produktinformationen und Einblicke liefert, hebt "Brain" das Einkaufserlebnis der Kunden auf ein unvergleichliches Niveau und ermöglicht es Unternehmen, herausragenden Kundenservice zu bieten. In Zeiten zunehmender Online-Handelskonkurrenz wird "Brain" eine entscheidende Rolle spielen und die Position Großbritanniens als führende Kraft in der globalen KI-Entwicklung stärken.