Etihad: Betriebsoptimierung durch Datenwissenschaft

Etihad, eine Fluggesellschaft aus den Vereinigten Arabischen Emiraten hat das Kunststück vollbracht, den eigenen Betrieb nicht nur erfolgreich durch die Pandemie zu führen. Sie hat es sogar geschafft, ihre inneren Strukturen zu optimieren. Geholfen hat ihr dabei der konsequente Einsatz von Datenwissenschaft.



Etihad: Digitale Transformation für mehr Agilität

Das in Abu Dhabi angesiedelte Luftfahrtunternehmen experimentiert seit Jahren mit Anwendungen aus dem IoT-Bereich. Ob nun Analyse-Werkzeuge die durch künstliche Intelligenz (KI) betrieben werden oder Data Lakes, Etihad probierte schon vieles aus, um die eigenen Betriebsabläufe effizienter zu gestalten. Sie alle zielen darauf ab, den Kunden bestmögliche Dienstleistungen zeitnah anbieten zu können.

Zu viele Köche verderben oft den Brei

In der Anfangsphase der Digitalisierung setzte die Firma noch auch auf den gleichzeitigen Einsatz unterschiedlicher Anbieter bei ihrer Transformation. Eine Cloudera Plattform und ein Data Lake sollten u.a. helfen die eigenen Daten zu erfassen, zu analysieren und auszuwerten. Doch viele verschiedene Technologien bei einer Lösung erschwerten eher die Vereinheitlichung der diversen Datenpools als sie zu unterstützen.

Dataiku: Lösungen aus einer Hand

Um ihr Ziel einer völligen Optimierung aller Geschäftsbereiche letztlich doch noch zu erreichen, setzte die Fluggesellschaft schließlich nur noch auf einen Anbieter. Mit Dataiku sollte gelingen, woran man vorher gescheitert war. Alle über die Welt verstreuten Mitarbeiter und ihre Datenreservoirs anzuzapfen, sie in eine Plattform zu laden, um daraus Einspar- und Ausbaupotentiale abzuleiten.

ML und KI für Passagierplanung

Dataikus Plattform für maschinelles Lernen konnte sehr schnell erste Ergebnisse liefern. So war man u.a. in der Lage auf Basis der gewonnen Werte Vorhersagen über die Anzahl von Passagieren zu treffen, die man für einen bestimmten Zeitraum erwarten konnte. Das ist insofern für die innere Verwaltung von Belang, als das man je nach Aufkommen und Frequenz einen bestimmten Bestand an Personal vorher einplanen muss.

Oft ist nur ein geringer Stab fest angestellt. Darüber hinaus benötigte Kräfte müssen sehr kurzfristig gefunden und eingestellt werden. Die Dataikus Modellierungen mit ihren Visualisierungen für Nicht-Techniker konnten dabei große Unterstützung leisten.

NLP für Kundenkommunikation

Eine weitere Baustelle, die nach einer schnellen und effektiven Lösung verlangte, war die der Kundenkommunikation. Kunden wollen meist weder bei für sie dringenden Fragen lange warten, sich von nichtssagenden Standardinformationen abspeisen, noch von einer Stelle zur nächsten weitergereicht werden. Dataikus Lösung bot da Abhilfe.

Sein Email-System ordnete mittels Prozessen natürlicher Sprache (NLP) alle ankommende Emails anhand von Schlüsselwörtern bestimmen Kategorien zu. Diese wiederum wurden an Mitarbeiter mit der nötigen Expertise in dem jeweiligen Bereich schnellst möglichst weitergeleitet.