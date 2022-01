DOLD Mechatronik: Erfahrungen mit dem IoT-Ausstatter

DOLD Mechatronik ist spezialisierter Anbieter von Ausrüstung im IoT-Umfeld und in der Industrie-Ausstattung generell. Als Online-Händler nutzt Manuel Dold, CEO von DOLD Mechatronik, verschiedene Vertriebs-Kanäle.



DOLD Mechatronik: Aluminiumprofile, CNC-Technik, IoT-Boards

Das Internet der Dinge wird bei DOLD Mechatronik groß geschrieben. IoT-Boards mit PHP on Chip und PHPoC Shields für Arduino / Genuino stehen auf dem Programm. Aber auch weiteres Material zur Industrieausstattung von Aluminiumprofilen bis zur CNC-Technik. Für den Vertrieb nutzt der Unternehmer Manuel Dold verschiedene Channels.

Channel Direkt-Vertrieb per Online-Shop

Der Mechatronik Shop (www.dold-mechatronik.de) ist eine der beiden Plattformen, welche DOLD Mechatronik im Vertrieb einsetzt. Der Shop bietet das vollständige Sortiment. Hier findet man Aluprofile und Zubehör sowie passendes Zubehör in den Ausführungen I-Typ und B-Typ. es sind Aluprofile für Konstruktionen im Maschinen- und Anlagenbau. So hat sich manuel Dold auch in anderen Produktsegmenten als Zulieferer für den Maschinen- und Anlagenbau positioniert. Mit cirka 30.000 Besuchern monatlich zählt der Shop zu den gut frequentierten Shops in Deutschland.

Channel Direkt-Vertrieb via ebay

Bereits seit dem Jahr 2010 nutzt DOLD Mechatronik die Plattform ebay als Vertriebs-Channel. Mit über 34.000 Transaktionen in den 12 Jahren des Bestehens des Channels nutzt man den Channel sehr intensiv. So werden dort auch 98.000 Artikel angeboten.

Channel Direkt-Vertrieb via Amazon

Auf der Plattform Amazon hat DOLD Mechatronik das dold-mechatronik Schaufenster etabliert. Über 30.000 Artikel werden dort ausgewiesen.

Erfahrungen mit DOLD Mechatronik

Die Handelsplattformen ebay und Amazon erlauben es den Nutzern, die Transaktionen mit Händlern wie DOLD Mechatronik zu bewerten. Allen Unkenrufen zum Trotz geben derlei Bewertungen ein Spiegelbild der Servicequalität wieder. In diesem Fall kann DOLD Mechatronik sehr zufrieden sein, das Stimmungsbild aus den aufgezeichneten Erfahrungen ist sehr gut.

Erfahrungen mit DOLD Mechatronik auf ebay

Der Nutzer dold-mechatronikdold-mechatronik kann auf ebay 34176 positive Bewertungen vorweisen. Dies entspricht einer Quote von 99,6% positive Bewertungen unter allen erhaltenen Bewertungen. Man darf hier die Erfahrungen mit DOLD Mechatronik als sehr positiv wahrnehmen. Exemplarisch einige der dortigen Erfahrungen bzw. Bewertungen von Nutzern.

Alles in Ordnung wie immer bei diesem Händler !

gerne wieder

Wie immer super, gerne wieder.

Alles bestens, danke

Sehr schneller Versand, gute Ware, ordentlich verpackt – Alles bestens!

Ware OK schnell Geliefert

Erfahrungen mit DOLD Mechatronik auf Amazon

Die Erfahrungen der Nutzer auf Amazon sind unterschiedlich. Die Quote der positiven Bewertungen liegt bei 93% bis 99%. Die Unterschiede zu der Quote bei ebay kann man jedoch der unterschiedlichen Ermittlung der Quoten zuschreiben. Die Erfahrungen aus den Bewertungen spiegelt eine hohe Kundenzufriedenheit wieder.

Passt alles.

Top Qualität ! Danke !

Tadelloses Produkt, besser wie beschrieben.

Alles Super !!!

zum zweiten mal das selber produkt gekauft ….was soll ich sagen nur ummer wider

Manuel Dold: ein „Maker-Center Kinzigtal“

Der Geschäftsführer Manuel Dold tritt in der Öffentlichkeit auch meinungsbildend auf. In einem Interview wurde er im Jahr 2020 anlässlich des Umzugs seines Unternehmens befragt.

Mit „Maker-Center Kinzigtal“ umschrieb Manuel Dold seine Vision 2020. Die Innovationskultur will er fördern, den kreativen Austausch anregen. In diesem Jahr verlegte Manuel Dold auch den Sitz von DOLD Mechatronik aus seiner Heimatgemeinde Steinach nach Haslach. Bei DOLD-Mechatronik waren damals bereits 29 Mitarbeiter tätig, einschließlich der Teilzeitkräfte. Die Klientel: Hochschulen, Industrieunternehmen, Handwerksbetriebe und auch Privatpersonen.

„Alles für Maker, Ingenieure und Visionäre entwickeln und vertreiben wir – Komponenten und innovative Systeme für den Maschinenbau, CNC-Technik, Robotik und 3D-Druck“ umschrieb damals Manuel Dold das Geschäftsfeld von DOLD Mechatronik.

Kontakt

Dold Mechatronik GmbH

Schleifmattstraße 2

77716 Haslach

Telefon: 07832/9744670

E-Mail: info@dold-mechatronik.de