Gefma und BIM World MUNICH werden langfristige Partner des CAFM RING e.V

Die BIM World MUNICH, eine führende Veranstaltung zur Förderung der Digitalisierung in der Architektur-, Ingenieur- und Baubranche sowie der Immobilienwirtschaft, hat unter dem Leitausdruck "BIM4FM" eine Kooperation mit dem CAFM RING e.V. und der gefma bekannt gegeben. Diese Zusammenarbeit zielt darauf ab, die Integration von Building Information Modeling (BIM) und Facility Management (FM) zu stärken und gemeinsame Standards und Best Practices zu entwickeln. Durch den Austausch von Fachwissen und die enge Zusammenarbeit zwischen den Partnern sollen innovative Lösungen geschaffen werden, um die Effizienz und Nachhaltigkeit in der Bewirtschaftung von Gebäuden zu verbessern.



Wachsender Markt: BIM World MUNICH zeigt die Zukunft des energieeffizienten Bauens und Betreibens

Die BIM World MUNICH ist eine branchenübergreifende Fachmesse, die eine breite Palette von Ausstellern vereint, die alle Phasen des Bauprozesses abdecken. Von der Planung über den Bau bis hin zum Betrieb stehen innovative Lösungen und Technologien im Mittelpunkt. Insbesondere das Facility Management spielt eine entscheidende Rolle, da es dafür verantwortlich ist, Gebäude und Infrastrukturen effizient zu betreiben und instand zu halten. Die Messe bietet eine Plattform, um die Herausforderungen und Chancen im Bereich des Betreibens zu diskutieren und neue Geschäftsmöglichkeiten zu erkunden. Laut Statista wird erwartet, dass sich das globale Marktvolumen für energieeffiziente Gebäude von 2020 bis 2030 auf 611 Milliarden Euro verdreifachen wird.

Die Herausforderungen im Bereich des Betriebs von Gebäuden und Anlagen sind äußerst vielfältig und komplex. Um den Anforderungen in den Bereichen Umwelt, Soziales und Unternehmensführung gerecht zu werden, wurden ESG-Ratings (Environmental, Social, Governance) eingeführt. Allerdings gehen damit zunächst zusätzliche Kosten für Unternehmen einher. Die Hauptsorge liegt vor allem darin, die finanzielle Belastung für Unternehmen zu minimieren und eine breite und schnelle Umsetzung sicherzustellen. Zusätzlich müssen Unternehmen gemäß der Taxonomie-Verordnung nachweisen, inwieweit ihre Tätigkeiten nachhaltig sind.

Das Thema des Net-Zero-Ansatzes gewinnt immer mehr an Bedeutung. Dieser Ansatz befasst sich mit der Reduzierung des CO2-Ausstoßes von Gebäuden und Anlagen. Dabei werden nicht nur ökologische Aspekte berücksichtigt, sondern auch die Optimierung von Zeit und Kosten im Gebäudemanagement. Eine kürzlich veröffentlichte Studie des renommierten Fraunhofer Instituts zeigt, dass der Einsatz digitaler Technologien im Facility Management erhebliche Vorteile bietet. Die Ergebnisse der Studie verdeutlichen, dass Einsparungen von bis zu 30 Prozent der Kosten, 50 Prozent der Bearbeitungszeit und 50 Prozent des CO2-Ausstoßes möglich sind.

Die Digitalisierung im Facility Management eröffnet neue Perspektiven, um die Energieeffizienz von Gebäuden und Infrastrukturen erheblich zu steigern. Im neu gebauten Bürokomplex "The Spiral" in New York werden digitale Technologien eingesetzt, um nicht nur die Bewässerung der Pflanzen zu gewährleisten, sondern auch die Beleuchtungs- und Energiemanagementsysteme in ein umfassendes Automationssystem zu integrieren. Dadurch kann der Gesamtenergieverbrauch des Gebäudes überwacht und spezifische Vorgaben in Bezug auf den CO2-Ausstoß kontrolliert werden.

Die BIM World MUNICH ist eine bedeutsame Veranstaltung, die sich auf die Themen Building Information Modeling (BIM) und Facility Management (FM) spezialisiert hat. Durch den BIM4FM Congress und eine eigene FM Area bietet sie den Besuchern eine umfangreiche Plattform, um sich detailliert über alle Facetten des Gebäudemanagements zu informieren. Neben den informativen Inhalten ist die Veranstaltung auch eine exzellente Gelegenheit zum Netzwerken und zum Austausch mit Experten und Gleichgesinnten. Die Organisatoren sind davon überzeugt, dass die fortschreitende Digitalisierung im Facility Management ein äußerst faszinierendes Thema ist, das für alle Besucher der BIM World MUNICH von großem Interesse sein wird. Gemeinsam mit ihren Partnern CAFM RING e.V. und gefma möchten sie die Potenziale dieser Entwicklung verdeutlichen und inspirierende Impulse für die Branche geben.

Der Partner Congress ist eine bedeutende Konferenz, die sich mit den aktuellen Entwicklungen und Trends im Bereich des digitalen Facility Managements befasst. An der Veranstaltung nehmen angesehene Branchenvertreter teil, die ihre Erkenntnisse und innovativen Ansätze präsentieren. Zu den geplanten Programmpunkten zählen unter anderem die Optimierung der Betriebskosten durch den Einsatz von digitalen Facility Management-Lösungen, die Nutzung von Digital Twins für das effiziente Gebäudemanagement sowie die Integration von Smart Building-Technologien und IoT im Facility Management.

Die aktuellen Herausforderungen im Immobilienbetrieb erfordern eine umfassende und integrierte Herangehensweise an Planung, Bau und Betrieb von Gebäuden. Dies bedeutet, dass sämtliche Prozesse und Phasen eng miteinander verzahnt sein müssen, um eine effektive und nachhaltige Lösung zu gewährleisten. Indem Planung, Bau und Betrieb ganzheitlich gedacht und koordiniert werden, entsteht ein solides Fundament für die Zukunft. Dieses Fundament ermöglicht es allen beteiligten Stakeholdern in der Architektur, Ingenieurwesen und Immobilienbranche, ihre individuellen Ziele zu erreichen und eine langfristige, erfolgreiche Entwicklung zu gewährleisten.

Die BIM World MUNICH im November 2023 bietet eine Plattform, um die Bedeutung der Standardisierung für die Digitalisierung zu diskutieren. Mahmut Tümkaya und Jürgen Schneider bringen die Notwendigkeit von Standards für eine effiziente und reibungslose digitale Transformation zum Ausdruck. Investoren werden zunehmend darauf achten, dass Unternehmen, in die sie investieren möchten, in der Lage sind, sich an etablierte Standards anzupassen und von den Vorteilen einer standardisierten digitalen Infrastruktur zu profitieren.

Neueste Trends und Innovationen: BIM World MUNICH als führende BIM-Veranstaltung

Die BIM World MUNICH ist eine international führende Messe und Konferenz, die sich auf das Thema Building Information Modeling (BIM) und die digitale Transformation der Baubranche konzentriert. Die Veranstaltung bringt führende Unternehmen, Experten und Fachleute zusammen, um über die neuesten Technologien, Prozesse und Strategien im Bereich des digitalen Planens, Bauens und Betreibens von Gebäuden zu diskutieren. Mit einer breiten Palette von Ausstellern, Vorträgen und interaktiven Workshops bietet die BIM World MUNICH den Teilnehmern die Möglichkeit, ihr Fachwissen zu erweitern, sich über Best Practices auszutauschen und innovative Lösungen zu entdecken. Die Messe findet vom 28. bis 29. November 2023 im ICM München statt und ist ein Muss für alle, die sich für die Zukunft des Bauwesens interessieren.

CAFM RING e. V.: Gemeinschaft für die Digitalisierung im Immobilienbetrieb

Der CAFM RING e. V. ist ein Verband, der sich auf die Digitalisierung im Immobilienbetrieb spezialisiert hat. Er besteht aus einer Vielzahl von Softwarehäusern und Unternehmen, die sich auf professionelle Planung und Serviceleistungen im Betrieb von Immobilien und technischen Anlagen fokussieren. Der Verband verfolgt das Ziel, eine einheitliche Branchenauffassung zu etablieren und den Anwendern ein Versprechen hinsichtlich Transparenz und Qualität zu geben. Der CAFM RING beteiligt sich aktiv am Marktgeschehen, indem er technologische und qualitative Standards entwickelt und fördert. Darüber hinaus engagiert er sich in der Förderung von Bildungs- und Weiterbildungsmaßnahmen sowie im Austausch von Wissen und Informationen zwischen den verschiedenen Beteiligten der Branche.

Facility Management im Fokus: gefma fördert Wachstum und Professionalisierung

Als anerkannter Fachverband für Facility Management in Deutschland ist die German Facility Management Association (gefma) ein wichtiges Bindeglied zwischen Anwendern, Dienstleistern und Forschungseinrichtungen. Die gefma fördert den Dialog und den Austausch von Fachwissen, um gemeinsam Lösungen für Herausforderungen im Facility Management zu erarbeiten. Durch ihre vielfältigen Aktivitäten trägt die gefma zur Professionalisierung des Facility Management-Sektors bei und unterstützt seine kontinuierliche Weiterentwicklung.