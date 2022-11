Ubito: Liefert Wiegand Harvester zum Einsatz in der IoT-Welt

Im IoT Bereich gibt es eine interessante und vielversprechende Neuerung. Das Unternehmen Ubito hat einen drahtlosen Sensor entwickelt, der mit einem Wiegand Harvester ausgestattet ist. Dieser ist in der Lage, die Energie für den Betrieb des Sensors sowie für die Funkübertragung zu erzeugen. Daher eignet sich dieser Sensor hervorragend zur Integration in ein komplexes IoT.



Folgender Fortschritt ist Ubito gelungen

Herkömmliche Wiegand Sensoren erzeugen nicht genug Energie für den eigenen Betrieb. Sie mussten daher von außen mit zusätzlicher Energie versorgt werden. Den Forschern und Entwicklern ist es inzwischen gelungen, die Energieerzeugung der Wiegand Harvester um das 50-Fache zu erhöhen. Deshalb reicht die Energiegewinnung jetzt aus, damit sie völlig autark arbeiten können.

Erster Prototyp liefert vielversprechende Ergebnisse

Zur Demonstration entwickelte Ubito einen IoT Fenstersensor mit Wiegand Harvester. Dieser wird direkt am Fensterflügel montiert. Am Fensterrahmen befinden sich zwei Magnete. Gleitet der Harvester an den Magneten vorbei, führt dieses Ereignis zu einer magnetischen Umpolung im Innern der Elektronik. Dadurch wird so viel Energie freigesetzt, dass ein Temperatursensor mit elektrischer Energie versorgt werden kann. Dieser Sensor liefert den gemessenen Wert per Funk an einem Gateway. Er befindet sich in einer Entfernung von 60 Meter.

Dieser Prototyp hat gezeigt, dass die Wiegand Harvester durchaus nützlich sind. Sowohl im Smart Home oder auch im Smart City Bereich bieten sie ein hohes Potenzial. Sie lassen sich nahezu überall einsetzten und das sogar ohne zusätzliche Energiezufuhr. Deshalb können sie auch dort genutzt werden, wo es keinen Stromanschluss gibt.

Ubito entwickelt die Wiegand Harvester noch weiter

Bei dem Prototyp handelt es sich erst um einen Anfang. Die Wiegand Technologie wird noch sehr viel weiter und komplexer entwickelt. Für die Einrichtung sowie die Nutzung des IoT bieten sie ein bemerkenswertes Potenzial. Der größte Vorteil besteht darin, dass Sensoren in jeder erdenklichen Position angebracht werden können. Eine umständliche Verkabelung zur Energieversorgung ist nicht nötig. Deshalb lässt sich auch ein komplexes IoT einrichten, in dem es zahlreiche Sensoren gibt.

Was steckt hinter den Wiegand Harvester?

Sobald es um die Erzeugung von Energie geht, denken die meisten Menschen sofort an Photovoltaik oder ähnliche Verfahren. Die Wiegand Harvester erzeugen Energie durch kinetische Induktion. Das bedeutet, dass durch Magnete in elektronischen Komponenten eine Umkehrpolarisation ausgelöst wird. Diese führt dazu, dass elektrische Energie erzeugt werden kann. Dank der ausgeklügelten Technik von Ubito konnte dieses Verfahren dahingehend optimiert werden, dass mehr Energie als erforderlich zur Verfügung steht. Deshalb können neben den eigentlichen Sensoren auch noch Funkmodule damit betrieben werden.