Tuya Smart: Thermostat-Heizkörperventile mit Zigbee-Anbindung

Tuya Smart ist ein global agierender Dienstleister im Bereich von IoT-Plattformen. Auf der IFA 2022 in Berlin wurden neue und innovative Energiesparlösungen für Unternehmen präsentiert. In einem 100 Quadratmeter großem Showroom wurden die neuesten Entwicklungen von automatisierten Medikamentenspendern, automatischen Türschlössern und Hochwasseralarmen präsentiert. Der eigentliche Schwerpunkt von Tuya Smart ist jedoch die Energieeinsparung mithilfe moderner Heizkörperthermostate und anderer interessanter Komponenten.



Accelerating Smart Sustainability

Das aktuelle Motto von Tuya Smart lautet Accerating Smart Sustainability. Damit ist die Beschleunigung der intelligenten Nachhaltigkeit gemeint. Insbesondere im Bereich der Temperatur- und Feuchtigkeitsüberwachung wurden neue Systeme auf IoT Basis vorgestellt. Diese informieren kontinuierlich über die aktuellen Bedingungen in Räumen aller Art. Wie es vom Internet der Dinge erwartet wird, können nicht nur Daten erfasst und übermittelt werden, sondern die Technik kann selbstständig auf alle Anforderungen reagieren. Beispielsweise lassen sich Heizkörperthermostate über ZigBee oder über WLAN steuern. Das Gleiche gelingt selbstverständlich auch mit anderen technischen Einrichtungen.

Energiekosten sparen durch Smart Sustainability

Dank der neuen technischen Möglichkeiten, zu denen auch die Kommunikation zwischen Sensoren und Thermostate mittels ZigBee gehört, lassen sich hohe Energiekosten sparen. Aufgrund von intelligenten Steuerungen kann der Energieverbrauch um etwa 15 bis 30 Prozent verringert werden. In Zeiten hoher Energiepreise ist dieser Vorteil nicht von der Hand zu weisen. Zudem ist jede Einsparung von Energie ein Gewinn für die Umwelt. Deshalb wird diese Technologie in Zukunft noch mehr an Bedeutung gewinnen. Jeder Immobilienbesitzer und auch jedes Unternehmen hat ein großes Interesse daran, Energiekosten einsparen zu können. Mit einer modernen IoT Plattform ist es jedoch deutlich einfacher als immer wieder manuell in den Einstellungen einzugreifen.

Das Energy Saving Dashboard von Tuya Smart

Jeder, der schon moderne Produkte zur Überwachung des Energieverbrauchs nutzt, kann das Tuya Smart Energy Saving Dashboard nutzen. Dieses bietet sehr interessante und aufschlussreiche Auswertungsmöglichkeiten. Dank dieser Möglichkeit kann jeder Interessent sehr genau ermitteln, wo und wann die meiste Energie verbraucht wurde. Die Erkenntnisse aus diesen Analysen lassen sich hervorragend nutzen, um Konsequenzen daraus zu ziehen. In vielen Fällen wird ersichtlich, dass mitunter schon kleine Maßnahmen ausreichen, um einen bestimmten Anteil an Energie zu sparen. Das können die Installation von Heizkörperthermostaten oder anderen wichtigen Komponenten mit ZigBee oder ähnlichen Maßnahmen sein.

Weitere Stärken von Tuya Smart

Dieses Unternehmen weitet die Zusammenarbeit mit diversen globalen Partnern immer weiter aus. Das vorrangige Ziel besteht darin, einen energieeffizienten und nachhaltigen Lebensstil zu ermöglichen. Deshalb werden Anwendungen im Bereich von IoT Plattformen entwickelt, die zur Einsparung von Energie und somit auch zur Sicherung von Ressourcen dienen. Dabei geht es nicht nur darum, Immobilien smart zu gestalten und zu vernetzen.

In gleicher Weise finden innovative Entwicklungen für Unternehmen statt. Auch in diesem Bereich geht es um die Einsparung von Energie. Zudem spielt die Reduzierung von CO2 eine entscheidende Rolle. Die von Tuya bezeichnete Accelrating Smart Sustainability ist ein wichtiger Schritt zur optimalen Ausnutzung vorhandener Ressourcen und zur Schonung der Umwelt. Von den neuesten Entwicklungen in diesen Bereichen konnten sich die Besucher auf der IFA in Berlin bereits umfangreich informieren.