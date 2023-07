Digitalisierung der Supply Chain in der MedTech-Branche: FIR und INFORM veröffentlichen Studie

Um den Herausforderungen der digitalen Transformation und Künstlichen Intelligenz in der Medizintechnik gerecht zu werden, wurden in einer Studie Wege zur Stärkung der Lieferketten untersucht. Die Studie stellt verschiedene Lösungsansätze vor, die Unternehmen dabei unterstützen können, ihre Lieferketten effektiver zu gestalten und gleichzeitig den Anforderungen an Sicherheit, Qualität und Lieferzeit gerecht zu werden. Es werden sowohl technologische Aspekte, wie beispielsweise der Einsatz von Robotik und intelligenten Algorithmen, als auch organisatorische Maßnahmen betrachtet.



Studie untersucht die Rolle der Medizintechnikbranche in der Lieferkettenoptimierung

In der Gesundheitsversorgung und der Verbesserung der Lebensqualität von erkrankten Menschen nimmt die Medizintechnikbranche eine herausragende Position ein. Dennoch sind Unternehmen in dieser Branche mit verschiedenen Herausforderungen in ihrer Lieferkette konfrontiert. Wie geht die Branche mit diesen Herausforderungen um? Welche Rolle spielt die Digitalisierung bei der Unterstützung der Supply Chain? Um Antworten auf diese Fragen zu erhalten, haben das FIR an der RWTH Aachen und das Softwareunternehmen INFORM eine gemeinsame Studie gestartet. Das Ziel dieser Studie besteht darin, die Hebel für eine zukünftig nachhaltige und widerstandsfähige Supply Chain in der Medizintechnik zu ermitteln.

Erforschen Sie mit uns: Einladung zur aktiven Mitwirkung in der Studie

Produzierende Unternehmen, die in der Medizintechnikbranche tätig sind und insbesondere in den Bereichen Supply Chain, Produktion und Einkauf aktiv sind, sind herzlich eingeladen, an dieser wegweisenden Studie teilzunehmen. Das Hauptziel besteht darin, bis zum Ende des Jahres wesentliche Erkenntnisse zu erlangen und diese zu veröffentlichen, um den Unternehmen Impulse für die Weiterentwicklung ihrer Supply Chain zu geben.

Neue Perspektiven gewinnen: Datenerhebung und kreativer Workshop kombiniert

Die Datenerhebung für diese Studie erfolgt durch zweistündige Einzelinterviews mit den Wissenschaftlern des FIR und dem Center Integrated Business Applications (CIBA). Anschließend wird ein halbtägiger interaktiver Workshop abgehalten, um die Ergebnisse weiter zu vertiefen. Die Interview-Phase beginnt im Juni und endet im Laufe des dritten Quartals. Die Teilnahme an der Studie ist kostenlos, und alle Mitwirkenden erhalten einen kostenfreien Report, in dem die Ergebnisse anonymisiert und wissenschaftlich aufbereitet präsentiert werden.

Positive Bilanz: Die Vorteile der Studie

Teilnehmende dieser Studie haben die einzigartige Chance, den aktuellen Stand der Digitalisierung in der Medizintechnikbranche umfassend zu erfassen. In enger Zusammenarbeit mit Experten des FIR, CIBA und INFORM werden gemeinsam aktuelle Trends und Herausforderungen ermittelt, um darauf aufbauend wirksame Lösungsansätze zu entwickeln. Insbesondere der Einsatz von künstlicher Intelligenz und modernen Softwarelösungen spielt eine entscheidende Rolle, um Störungen in den Lieferketten frühzeitig zu erkennen oder sogar vollständig zu vermeiden.

Partnerschaft für Fortschritt: Wie Forschung und Industrie gemeinsam neue Horizonte erschließen

Die Studie legt großen Wert auf die intensive Zusammenarbeit zwischen Forschung und Industrie, da sie einen wesentlichen Einfluss auf ihren Erfolg hat. Im Rahmen von Workshops werden die teilnehmenden Unternehmen aktiv in den Austausch über die Erkenntnisse aus den Interviews einbezogen. Diese enge Zusammenarbeit eröffnet Möglichkeiten, um die Stabilität der Lieferketten in der Medizintechnik nachhaltig zu stärken und zu festigen.

Maßnahmen zur Resilienzsteigerung in den Lieferketten der Medizintechnik

Stefan Witwicki, Bereichsleiter Inventory & Supply Chain bei INFORM, legt den Fokus auf die spezifischen Herausforderungen, mit denen Unternehmen in der Medizintechnikbranche konfrontiert sind. Die Gewährleistung der Digitalisierung und Resilienz der Lieferketten ist von entscheidender Bedeutung, um die Versorgungssicherheit der Patienten zu gewährleisten und gleichzeitig strategische Unternehmensziele zu erreichen, während die Einhaltung verbindlicher Vorschriften gewährleistet wird. Die geplante Studie wird dazu beitragen, maßgeschneiderte Lösungen zu entwickeln, um diese Herausforderungen zu bewältigen und die Lieferketten in der Medizintechnik nachhaltig zu stabilisieren.

Die vorliegende Studie stellt einen bedeutenden Schritt zur Stärkung der Lieferketten in der Medizintechnik dar und zielt darauf ab, die Branche gezielt in eine digitale Zukunft zu führen. Durch den Einsatz von künstlicher Intelligenz und fortschrittlichen Softwarelösungen können Unternehmen frühzeitig auf mögliche Störungen in den Lieferketten reagieren und somit die kontinuierliche Versorgung der Patienten und Patientinnen gewährleisten. Eine enge Kooperation zwischen Forschung und Industrie spielt dabei eine entscheidende Rolle, um gemeinsam Lösungsansätze zu erarbeiten und die Supply Chain in der Medizintechnik nachhaltig zu verbessern.