Smart Kitchen: Markt mit 4,4 Milliarden Volumen wächst jährlich um 17,5% bis 2030

Die Küche gehört in jeder Wohnung zu dem Raum, in dem am meisten gearbeitet wird und der höchste Energieverbrauch stattfindet. Deshalb sind Innovationen im Bereich Smart Kitchen immer besonders interessant. Seitens der Verbraucher gibt es in diesem Bereich eine große Nachfrage. Heutzutage mag kaum noch jemand stundenlang damit beschäftigt sein, Speisen zuzubereiten. Hinterher muss dann auch alles wieder abgewaschen werden. Mithilfe moderner Technik lässt sich die Arbeit sehr viel einfacher und vor allem kostengünstiger gestalten. Deshalb bietet der gesamte Markt im Bereich Smart Kitchen ein enormes Potenzial beim Wachstum.



Besondere Innovationen im Bereich Smart Kitchen

In der Küche ist immer eine Menge Technik vorhanden. Beispielsweise wären die Smart Refrigerator zu nennen. Das sind mitdenkende Kühlschränke. Diese erkennen, welche Lebensmittel sich darin befinden und was bald wieder besorgt werden sollte.

Ein sehr interessantes Gerät ist der Insta View Kühlschrank von LG. Bei diesem reicht es aus, zwei Mal gegen die Tür zu klopfen. Daraufhin lässt sich erkennen, welche Vorräte sich darin befinden, ohne die Tür öffnen zu müssen. Das spart eine Menge Energie.

Neben dem Smart Refrigerator gibt es auch interessante Cook Tops. Dazu gehören unter anderem der Smart Oven oder die komplette Smart Cookware. Die Technik umfasst Küchenmaschinen, Mikrowellengeräte und noch weitere Geräte zum Kochen und Backen, die untereinander kommunizieren können. Die Cook Tops helfen den Anwendern bei der Zubereitung von Speisen. Deshalb gelingt es auch unerfahrenen Köchen, mithilfe der Smart Cookware oder dem Smart Oven leckere Gerichte herzustellen.

Warum ist Smart Kitchen so beliebt?

Der Wunsch nach wenig Hausarbeit wird immer größer. In der heutigen Zeit sind die meisten Menschen berufstätig und ihnen wird bei der Arbeit sehr viel abverlangt. Da hat am Feierabend kaum noch jemand eine große Lust dazu, stundenlang in der Küche arbeiten zu müssen.

Beispielsweise ist es sinnvoll, wenn der Kühlschrank schon rechtzeitig eine Nachricht auf das Smartphone schickt und darin mitteilt, welche Lebensmitte zu Neige gehen. Dann kann auf dem Weg von der Arbeit nach Hause noch gleich ein Einkauf vorgenommen werden. Das spart nicht nur Zeit, sondern auch Kraftstoff.

Zu Hause angekommen kümmert sich die moderne Smart Cookware um die Zubereitung des Abendessens. Das Spülen des Geschirrs erfolgt dann ebenfalls mit modernen sMART Dishwashes. Es ist auf jeden Fall angenehm, wenn die Hausarbeit dank der innovativen Technik erleichtert wird.

Ein Markt mit enormem Wachstum

Der ohnehin schon sehr große Markt im Bereich von Smart Kitchen unterliegt einem starken Wachstum von etwa 17,5 Prozent jährlich. Die Smart Dishwashes gibt es zwar schon etwas länger. Inzwischen gewinnen die modernen Kochgeräte, die auf der Basis des IoT arbeiten, immer mehr an Bedeutung.

Der eigentliche Grund ist jedoch nicht nur die Bequemlichkeit. Es geht inzwischen auch darum, Energiekosten einzusparen. Lassen sich Gerichte dank moderner Technik schneller zubereiten, wird dafür deutlich weniger Energie verbraucht. Das kommt wiederum der Umwelt zugute. Deshalb ist der gesamte Smart Kitchen Bereich ein Gewinn für alle Menschen.