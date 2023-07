Smart Cockpit Computer setzt Maßstäbe mit 4-in-1-Lösung und vielfältigem Funktionsumfang

Mit unserem kostenoptimierten Smart Cockpit High-Performance Computer (HPC) erhalten Nutzer eine beeindruckende Leistung, ohne dass dabei Abstriche bei der Benutzererfahrung gemacht werden müssen. Durch die Implementierung eines vorkonfigurierten Cockpit HPC Systems konnten wir eine schnelle Markteinführung innerhalb eines bemerkenswert kurzen Zeitraums von nur 18 Monaten erreichen, um unseren Kunden eine effektive und zeitgemäße Lösung zu bieten.



Continental hat den Smart Cockpit HPC vorgestellt, einen Hochleistungsrechner (High-Performance Computer, HPC), der speziell für den Einsatz in Fahrzeugen entwickelt wurde. Dieser HPC bietet eine optimale Systemleistung für ein vorintegriertes Funktionsset und verfolgt das Ziel, ein ausgewogenes Verhältnis zwischen Benutzererlebnis, Systemleistung, Kosten und kurzer Entwicklungszeit zu erreichen. Mit dieser Entwicklung untermauert Continental seine umfangreiche Expertise in der Entwicklung von HPCs für verschiedene Anwendungsbereiche. Das Unternehmen positioniert sich als führendes Technologieunternehmen im aufstrebenden Markt des Software-definierten Fahrzeugs und im Management komplexer HPC-Projekte.

Continental erweitert sein Portfolio an HPC-Lösungen für den Automobilmarkt. Das Smart Cockpit HPC ermöglicht es unseren Kunden, ein zunehmend automatisiertes und aufregendes Mobilitätserlebnis effektiv und zeitnah umzusetzen. Jean-Francois Tarabbia, Leiter des Geschäftsfelds Architecture and Networking bei Continental, betont die bedarfsgerechte Bereitstellung dieser Lösung.

Von der Fusion profitieren: Der ideale Schnittpunkt unterschiedlicher Domänen

Der Smart Cockpit HPC überzeugt insbesondere durch seine optimal angepasste Systemleistung, die speziell für ein vorintegriertes Set an Funktionen entwickelt wurde. Er besticht durch schnelle Reaktionszeiten und eine reibungslose Benutzeroberfläche, auch bei Funktionen, die verschiedene Domänen überschreiten. Dieser Ansatz ermöglicht es den Automobilherstellern, in Zusammenarbeit mit Continental die Kosten und den Zeitaufwand während der Entwicklungsphase auf ein Minimum zu reduzieren. Durch die Vorintegration fortschrittlicher Cluster- und Infotainment-Funktionen können die Hardwarekosten im Cockpit-Bereich minimiert werden. Dies führt letztendlich zu einer schnellen Markteinführung - von der Auftragserteilung bis zur Serienreife in nur 18 Monaten.

Effiziente Funktionsintegration: Mehrere Funktionen optimal kombiniert

Der Smart Cockpit HPC zeichnet sich durch seine umfangreiche Integration von verschiedenen Domänen und Funktionen aus. Er vereint Cluster, Infotainment und Advanced Driver-Assistance Systems (ADAS) in einem einzigen System, wodurch eine effiziente Zusammenarbeit und optimierte Nutzung möglich werden. Die Schnittstelle zum Android Operating System erleichtert dabei die Interaktion mit Infotainment-Komponenten wie Display, Radio, Telefon, Phone-Mirroring und Navigation.

Dank des Smart Cockpit HPC erlebt die Fahrzeugarchitektur eine bahnbrechende Neuerung. Alle Cluster- und Infotainmentfunktionen werden in einer einzigen Box zusammengeführt, wodurch die Anzahl der bisher benötigten Steuergeräte und Kabelbäume deutlich reduziert wird. Dies führt zu einer signifikanten Vereinfachung der Fahrzeugarchitektur. Das System ist primär für die Verwendung von zwei Displays im Center Stack und Kombiinstrument ausgelegt, kann aber auch um ein drittes Display, wie beispielsweise ein Head-up-Display, erweitert werden. Trotz seiner vorkonfigurierten Natur ermöglicht der Smart Cockpit HPC kundenspezifische Anpassungen im Bereich des Human Machine Interface und der Hardware-Schnittstellen.