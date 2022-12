Peri Gruppe: Nutzt Iot zum Tracking von Schalungen auf Baustellen

Schalungen dienen auf Baustellen dazu, flüssigen Beton in Form zu bringen. Nachdem dieser ausgehärtet ist, werden die Schalungen wieder abmontiert und können für andere Objekte erneut eingesetzt werden. In den meisten Fällen handelt es sich um genormte Elemente. In großen Unternehmen, die mehrere Baustellen gleichzeitig betreiben, gibt es jedoch Schwierigkeiten, die passenden Schalungselemente herauszusuchen. Deshalb hat die Peri Gruppe jetzt eine IoT-Lösung eingesetzt, mit der die Komponenten sofort auffindbar sind.



IoT-Lösungen erreichen das Handwerk

Die Peri Gruppe nutzt schon seit längerer Zeit digitale Techniken, die bei der Planung und Durchführung von Baumaßnahmen eingesetzt werden. Die Palette reicht vom Aufmaß über die Führung eines digitalen Bautagebuchs bis hin zur lückenlosen Dokumentation des Bauvorhabens. Die neue IoT-Lösung für die Schalungen setzt die Peri Gruppe jetzt jedoch erst seit Kurzem ein.

So funktioniert die neue IoT-Lösung

Jede Schalungskomponente ist mit einem stoßfesten und wasserdichten Tracker versehen. Diese senden Daten mittels BLE. Die Abkürzung steht für Bluetooth Low Energy und wird aufgrund des geringen Energieverbrauchs sehr gerne im IoT eingesetzt. Das Besondere an den Trackern ist, dass sie den jeweiligen Standort mit einer Genauigkeit von etwa einem Meter übermitteln können. Die Daten werden dann über WLAN gesendet. Daher sind sie jederzeit verfügbar.

Befinden sich die Schalungselemente gerade auf einem Transport, erfolgt die Datenübertragung über das 2-G-Netz der Telekom. Das gilt auch dann, wenn der Standort etwas weiter entfernt ist. Auf diese Weise haben die Planer einer Baumaßnahme eine exakte Kontrolle darüber, wo sich die einzelnen Teile für die Schalung derzeit befinden.

Sichere Übertragung der Standortdaten

Die dafür zuständigen Mitarbeiter in der Peri Gruppe haben das komplette System so eingerichtet, dass die Standortdaten der Schalungskomponenten in der Telekom Cloud gespeichert sind. Dadurch sind sie nicht nur im Büro abrufbar. Mit mobilen Endgeräten lässt sich jederzeit darauf zugreifen. Dabei spielt es keine Rolle, von welchem Standort die Abfrage erfolgt.

Die innovative IoT-Lösung spart der Peri Gruppe viel Geld

Etwa 9.000 Mitarbeiter sind bei der Peri Gruppe angestellt. Anhand der großen Mitarbeiterzahl lässt sich schon erkennen, welche Dimension dieses Unternehmen erzielt. Täglich werden an verschiedenen Baustellen Schalungen errichtet und an anderen wieder abgebaut. Da kann in solch einem großen Betrieb schon leicht der Überblick verloren gehen.

Lässt sich jedoch exakt ermitteln, ob sich die benötigten Komponenten im Lager oder bereits auf einer Baustelle befinden, können diese recht schnell verladen werden. Dadurch wird sehr viel Zeit gespart. Zudem lassen sich unnötige Fahrten mit dem Lkw vermeiden. Dadurch lassen sich auch hohe Kosten sparen. Zudem wird die Umwelt geschont.

Ein weiterer positiver Nebeneffekt dieser IoT-Lösung

Mitarbeiter des Unternehmens berichten von einem weiteren positiven Effekt. Bekanntermaßen finden auf Baustellen immer zahlreiche Diebstähle statt. Bei den Schalungen gelingt es jedoch nicht mehr, weil jederzeit ein Tracking möglich ist. Auch das ist ein Vorteil, der nicht von der Hand zu weisen ist. Deshalb ist die von der Peri Gruppe eingesetzte IoT-Lösung ein sehr guter Erfolg. Dank dieser modernen Technik werden Kosten gespart und Diebstähle verhindert.