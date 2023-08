Modernisierte Parkhäuser bereichern Stadtbild

Innenstadt-Parkhäuser erstrahlen dank der IoT-Sanierung in neuem Glanz. Die smarte Infrastruktur optimiert die Parkplatznutzung und fördert die Verkehrseffizienz. Durch die Echtzeitdaten können Autofahrer ihre Parkplatzsuche verkürzen und Staus vermeiden. Die Sanierung umfasst auch nachhaltige Maßnahmen zur Energieeinsparung, wodurch die Parkanlagen umweltfreundlicher werden. Die erfolgreiche Implementierung des IoT in Parkhäusern dient als Vorbild für weitere städtische Modernisierungsprojekte.



Parkhaus Massenbergstraße wiedereröffnet

In Bochum wurden die Sanierungsarbeiten an den Innenstadtparkhäusern nach intensiver Arbeit erfolgreich abgeschlossen. Die Bochum Wirtschaftsentwicklung (BoWE) hat das Projekt termingerecht und innerhalb des vorgesehenen Budgets erfolgreich realisiert. Mit der Wiedereröffnung des Parkhauses Massenbergstraße ist das Cityparken in Bochum nun optimal für die zukünftigen Anforderungen gerüstet. Parkbesucher können von den modernisierten Einrichtungen und verbesserten Services profitieren.

Lange Modernisierung eines Parkhauses

Im Jahr 2017 wurde die erste Sanierungsphase mit dem Parkhaus P2 Dr.-Ruer-Platz gestartet, gefolgt von einer sechsjährigen Modernisierungsperiode für das P1 unter dem Husemannplatz und das Parkhaus Massenbergstraße. Die Hauptziele bestanden darin, eine helle, moderne Umgebung zu schaffen und modernste Technologien zu integrieren. Mit der heutigen Wiedereröffnung des Parkhauses Massenbergstraße wurde dieses ambitionierte Vorhaben erfolgreich abgeschlossen und stellt einen wichtigen Schritt in Richtung fortschrittlicher Infrastruktur und Nutzerkomfort dar.

Effizienzsteigerung durch gezielte Investitionen

Aufgrund der erheblichen Beanspruchung der Parkhäuser aus den 1960er Jahren, unter anderem durch Salz, wurde eine kostspielige Sanierung unausweichlich. Die BoWE bewältigte diese Herausforderung durch eine gründliche Planung und Umsetzung, was dazu führte, dass die Sanierung erfolgreich innerhalb des vorgesehenen Budgets abgeschlossen wurde.

Parkhaus der Zukunft: Technikrevolution gestartet

Durch die Modernisierung wurde das Parkgelände auf ein neues Level gehoben, um den Besuchern ein angenehmes Parkerlebnis zu bieten. Eine der bemerkenswertesten Neuerungen ist die automatische Kennzeichenerkennung, die eine reibungslose Ein- und Ausfahrt gewährleistet. Die Einführung elektronischer Park-Leitsysteme mit Lichtzeichen ermöglicht es den Kunden, freie Parkplätze in Echtzeit zu finden. Außerdem wurden gezielt Piktogramme platziert, um allen Besuchern eine klare Orientierung zu geben.

Nachhaltige Mobilität: Parkhaus setzt Maßstäbe

Einen weiteren Fokus der Modernisierung bildete die Förderung der Elektromobilität. In enger Zusammenarbeit mit den Stadtwerken erhielten die Parkhäuser der Bochum Wirtschaftsentwicklung insgesamt 55 Ladepunkte - eine Steigerung um das Vierfache im Vergleich zu 2017. Besonders das Parkhaus P1/Husemannplatz zeichnet sich durch die höchste Anzahl an verfügbaren Ladestationen für Elektroautos aus.

Zukunftsweisendes Parkhaus bietet Komfort

Die Bochum Wirtschaftsentwicklung (BoWE) hat mit der erfolgreichen Sanierung der Innenstadtparkhäuser einen bedeutenden Schritt in Richtung einer nachhaltigen Mobilität unternommen. Die Einführung eines modernen und digitalen Parkerlebnisses stößt bei den Kunden auf positive Resonanz, während die Förderung der Elektromobilität zu einer umweltfreundlicheren Stadtentwicklung beiträgt. Die Verwaltung der über 3700 Parkplätze im innerstädtischen Verbund bleibt jedoch weiterhin eine anspruchsvolle Aufgabe. Mit den bevorstehenden Erweiterungen durch das Parkhaus Husemann Karree und das P7/Kurt-Schuhmacher-Platz wird die BoWE ihre Kapazitäten an Parkmöglichkeiten und Ladestationen für E-Autos erheblich erhöhen können. Der erfolgreiche Abschluss der Sanierungsmaßnahmen zeigt, dass Bochum auf einem vielversprechenden Weg ist, um den Anforderungen einer modernen, umweltbewussten und kundenfreundlichen Parkraumbewirtschaftung gerecht zu werden.