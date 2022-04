NMG: 500 Millionen Investition in KI und ML

Die Neiman Marcus Group (NMG), eine amerikanische Kette von Luxuskaufhäusern hat angekündigt, innerhalb der nächsten drei Jahre 500 Millionen Dollar in die Digitalisierung seiner Infrastruktur zu investieren. Der Schwerpunkt wird dabei vor allem auf KI und ML-Lösungen liegen.



NMG: Kundenerwartungen immer übertreffen

Das 1907 in Texas gegründete Unternehmen rühmt sich seit seinen Anfangstagen damit, die Erwartungen von Kunden durch seine exquisiten Angebote stets übertroffen zu haben. Nur die angesagtesten Designer, die herausragendste Mode oder die ausgefallenste Luxusausstattung fand sich seitdem in ihren Auslagen. Um ihren Markenkern der Distinktion durch Stil zu erhalten, hat man sich nun entschlossen, mit der Zeit zu gehen und massiv in die eigenen Strukturen zu investieren.

Mensch-Maschinenkollaboration für die Kundenzufriedenheit

NMG integriert schon seit geraumer Zeit moderne Technologien, um mit der Konkurrenz mitzuhalten. Neuerwerbungen wie Stylize oder die Eigenkreation Connect Clienteling App zeugen davon. Der Fokus soll aber zunehmend auf Anwendungen im Bereich künstliche Intelligenz (KI) und maschinelles Lernen (ML) ausgeweitet werden.

Das Unternehmen betont dabei aber, dass es hierbei keineswegs um die Verdrängung des menschlichen Personals durch digitale Lösungen geht. Vielmehr sollen beide Seiten zusammenarbeiten, um den Kunden die bestmögliche Dienstleistung liefern zu können.

Stylize: Stilberatung mit KI und ML

Die Texaner haben in den letzten Jahren mit über 30 SaS-Anbietern zusammengearbeitet, um nur die besten IoT-Lösungen für ihre Kette zu gewinnen. Die angesprochene halbe Milliarde Dollar soll nun dabei helfen, derartige Kollaborationen zu vertiefen und auszubauen. Von Stylize, einem Produkt, das 2021 akquiriert wurde, verspricht man sich dabei einen besonders großen Schritt nach vorn bei der eigenen Modernisierung.

Die digitale Plattform für Stilberatung nutzt Metadaten, um Kunden mittels KI und ML bei ergänzenden Waren zu beraten. Das gilt besonders für den Modebereich, wo Algorithmen anhand von Stilfragen, Verbrauchern Empfehlungen zu passenden Kleidungstücken oder Zubehör liefern können.

Connect-App: passender Helfer in der Krise

Eine Anwendung, die direkt verzahnt mit Stylize ist, findet sich in der Connect-App. Entwickelt lange vor der aktuellen Pandemie, konnte sie direkt bei Beginn der Krise bereits eingesetzt werden und so Umsatzeinbußen entgegenwirken. Die Applikation ermöglicht eine Kooperation zwischen Geschäftsmitarbeitern und Kunden, selbst wenn ein Kontakt von Angesicht zu Angesicht aufgrund hygienischer Bestimmungen nicht möglich ist.

Die Ende zu Ende-Lösung sorgt nicht nur für eine reibungslose Fortsetzung des Einkaufsvorgangs, von der Produktauswahl bis zum Bezahlvorgang. Es erhält darüber hinaus auch die Kundenbindung durch eine verstärkte Beziehungspflege, wie man sie als NMG-Kunde bisher auch gewohnt war.