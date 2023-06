Effiziente Kommunikation für das IoT: Die vielseitigen Milesight UG65 und UG67 LoRaWAN Gateways im Fokus

Die neuen LoRaWAN® Gateways UG65 und UG67 von Milesight stellen eine vielseitige Lösung dar, um eine umfassende Vernetzung von Gebäuden, geschlossenen Arealen und kleinen Ortschaften zu realisieren. Mit Hilfe dieser Gateways kann ein zuverlässiges LoRaWAN® Funknetzwerk aufgebaut werden, das die Erfassung von Sensordaten ermöglicht. Die Gateways sind sowohl für den Innen- als auch für den Außenbereich geeignet und dienen als Basisstation für bis zu 2000 batteriebetriebene Funksensoren bzw. LoRa-Nodes. Die Anzahl der unterstützten Geräte kann flexibel an die Kommunikationsanforderungen der Endgeräte angepasst werden, was eine hohe Skalierbarkeit und Anpassungsfähigkeit gewährleistet.



LoRaWAN®-Konnektivität verstärkt: Das UG65 Gateway revolutioniert den Innenbereich

Das UG65 ist ein äußerst zuverlässiges 8-Kanal-LoRaWAN®-Gateway, das sowohl für den Innenbereich als auch für den industriellen Einsatz konzipiert wurde. Es bietet vielseitige Montagemöglichkeiten, einschließlich Wand-, Mast- und Desktop-Montage. Dank seiner staub- und wasserdichten Eigenschaften ist das UG65 in der Lage, den Anforderungen anspruchsvoller industrieller Umgebungen gerecht zu werden. Es verfügt über leistungsstarke Komponenten wie 512 MB DDR4 RAM und einen NXP 64-Bit Quad-Core Prozessor, die eine schnelle und effiziente Datenverarbeitung ermöglichen. Durch den Einsatz des Semtech SX1302 mit SF5 & SF6 Unterstützung bietet das UG65 eine erhöhte Kapazität zur Bewältigung von Datenverkehr bei gleichzeitig reduziertem Stromverbrauch. Das Gateway kann gleichzeitig Daten von bis zu 8 Endgeräten empfangen und unterstützt bis zu 2000 Endgeräte. Das integrierte Kollisionsvermeidungssystem des LoRaWAN®-Protokolls gewährleistet, dass keine Datenkonflikte auftreten, wenn mehrere Geräte gleichzeitig ihre Daten senden möchten.

10 km Reichweite bei klarer Sicht, 2 km in städtischer Umgebung

Der UG65 zeichnet sich insbesondere durch seine bemerkenswerten Backhaul-Konnektivitäten aus. Mit Ethernet, Mobilfunk und Wi-Fi bleibt das Gerät dauerhaft verbunden, um kontinuierlich verschlüsselte Daten zu liefern. Dank dieser vielfältigen Verbindungsoptionen garantiert der UG65 eine zuverlässige und sichere Datenübertragung rund um die Uhr, unabhängig von der Art des verfügbaren Netzwerks.

Das UG65-Gateway zeichnet sich durch seine außerordentliche Kompatibilität mit verschiedenen Komponenten und Systemen aus. Es verfügt über einen eingebetteten Netzwerkserver, der eine effiziente Datenkommunikation ermöglicht. Darüber hinaus ist es mit LoRa Basics? Station und AWS IoT-Core für LoRaWAN® kompatibel, was bedeutet, dass es gängige Protokolle wie MQTT, HTTPS und mehr unterstützt. Diese vielseitige Kompatibilität erstreckt sich auch auf Mainstream-Network-Server, was dem UG65-Gateway eine breite Anwendungsfähigkeit verleiht.

UG67: Die optimale Wahl für herausfordernde Outdoor-Einsätze

Das UG67 ist ein zuverlässiges und robustes LoRaWAN®-Gateway für den Außenbereich. Dank seines IP67-Gehäuses ist es optimal vor Staub und Wasser geschützt und hält auch extremen Umgebungsbedingungen stand. Durch die Integration des SX1302 LoRa-Chips und einer leistungsstarken Quad-Core-CPU bietet das UG67 eine beeindruckende Konnektivität mit mehr als 2000 Knoten und erreicht eine Reichweite von bis zu 10 km. Ein besonderes Merkmal ist der eingebaute Hochkapazitätskondensator, der dem Gateway ermöglicht, im Falle eines Stromausfalls noch eine Minute lang zu funktionieren und einen Alarm zu senden. Mit diesen Merkmalen ist das UG67 Outdoor LoRaWAN®-Gateway ideal für den Einsatz in rauen Außenumgebungen geeignet.

Die Integration von Echtzeitdaten in Gebäudemanagementsysteme (BMS) wird durch die Unterstützung von BACnet/IP ermöglicht. BACnet/IP ist ein Kommunikationsprotokoll, das den reibungslosen Austausch von Informationen zwischen verschiedenen Geräten und Anwendungen in einem Gebäude ermöglicht. LoRaWAN® wird als Datenkanal verwendet, um die Echtzeitdaten zu den Steuerungsanwendungen zu übertragen. Ein besonderer Vorteil dieser Lösung besteht darin, dass keine Änderungen am BACnet-Protokoll, Netzwerk oder den bereits vorhandenen BACnet-fähigen Geräten und Managementsystemen erforderlich sind.

Der UG67 ist ein zuverlässiges und flexibles Gerät für die Datenkommunikation. Ähnlich wie das UG65 unterstützt es verschiedene Backhaul-Konnektivitäten wie Ethernet, Wi-Fi und Mobilfunk, um kontinuierlich verschlüsselte Daten zu übertragen. Das Gerät verfügt über bereits integrierte Antennen für LoRa, Mobilfunk, Wi-Fi und GPS. Bei Bedarf kann die Signalabdeckung durch den Anschluss von zwei externen LoRa-Antennen erweitert werden. Der UG67 verfügt über einen eingebauten Netzwerkserver, der den neuesten Packet-Forwarder von Semtech unterstützt. Darüber hinaus ist das Gerät mit mehreren Netzwerkserver-Plattformen wie AWS, TTN, ChirpStack, Loriot, Senet, Actility und Everynet kompatibel, was eine große Auswahl an Möglichkeiten für die Datenverarbeitung und -verwaltung bietet.

Die hervorragende Leistungsfähigkeit und extreme Kompatibilität beider Gateways sind ihre Hauptmerkmale. Ihre Anwendbarkeit ist äußerst vielfältig, da sie sowohl in Building-Managementsystemen als auch in Smart Farming Applikationen eingesetzt werden können. Mit ihrer leistungsstarken Verarbeitungskapazität sind sie in der Lage, große Datenmengen effizient zu handhaben und zu übertragen, während ihre hohe Kompatibilität sicherstellt, dass sie problemlos mit anderen Komponenten und Systemen integriert werden können, unabhängig von deren technischen Anforderungen.