Kerlink Clickie: IoT-Gebäudemanagement für Unternehmen

Kerlink, ein französischer Anbieter von LoRaWAN-IoT-Netzwerken ist eine Kooperation mit dem chilenischen Clickie eingegangen, einem Spezialisten für die Echtzeitüberwachung von Stromverbrauch. In einem gemeinsamen Projekt wollen sie Ladenketten dabei unterstützen, ihren Ressourcenverbrauch zu minimieren.



Kerlink: IoT-Ausstatter und Dienstleister

Der global agierende Entwickler unterstützt Unternehmen, Städte, Netzbetreiber und ganze Branchen dabei IoT-Netzwerke im privaten oder öffentlichen Sektor einzurichten. Sein Portfolio umfasst dabei IoT-Geräte der neuesten Generation, sowie die dazugehörige Betriebssoftware.

Neben der Produktion gehören auch die Inbetriebnahme und Wartung der Einrichtungen zu seinen Angeboten. Die Systeme bestechen dabei durch Bedienkomfort, ihre leistungsstarken Strukturen, sowie die kosteneffiziente Integration. Für die Zusammenarbeit mit Kerlink entschied sich Clickie, weil es seinen Kunden stabile, sichere und nachhaltige IoT-Technologie anbieten möchte.

Clickie: Ressourcen-Optimierer

Das chilenische Clickie hat es sich zur Aufgabe gemacht, Unternehmen zu helfen, ihre Energiebilanzen zu verbessern. Dazu setzt es vor allem auf die Überwachung und Verwaltung des Stromverbrauchs in Echtzeit. Die dabei eingesetzten Mittel basieren auf Internet der Dinge (IoT) -Technologien und Verwaltungswerkzeugen.

Optimierter Stromverbrauch

Mit Clickie-Anwendungen werden eine Vielzahl von nützlichen Funktionen möglich. So kann die stete Kontrolle des Stromverbrauchs dazu führen, dass Hauptverbrauchszeiten und weniger stark genutzte Zeit-Intervalle offenbar werden. Extra justierte Alarmsysteme können letztere an Systeme zur Auswertung weitermelden.

Diese wiederum ermöglichen dann durch die Verwaltung von Ein- und Abschaltautomatiken den allgemeinen Verbrauch besser zu steuern. Die Folge sind optimierte Nutzungszeiten, mit denen sich Ressourcen einsparen lassen.

Fernwartung des Raumklimas

Darüber hinaus sind diese Lösungen auch in der Lage, ihren Nutzern eine Gestaltung des Raumklimas aus der Ferne in Aussicht zu stellen. So lassen sich durch die Clickie-Kerlink-Technik auch Klimaanlagen und Thermostate fernsteuern. Ladeninhaber können in all ihren Geschäften dieselbe Temperatur einstellen und sich dabei an Wünschen von Kunden orientieren.

Die verwaltende Plattform verfügt des weiteren über eine Einrichtung, die jeweils eine halbe Stunde vor und nach dem Ladenbetrieb, wichtige Funktionen ein bzw. ausschalten kann. Diese zeitliche gesteuerte Betriebsführung kann auch auf ganze Tage ausgedehnt werden, wenn z.B. am Wochenende nicht gearbeitet wird.

Clickie: erste messbare Erfolge

Dass die Arbeit von Clicki zu messbaren Erfolgen führen kann, belegen die beeindruckenden Zahlen. So gibt das Unternehmen an, einer großen Ladenkette maßgeblich zu Ressourcen-Einsparungen bei gleichzeitiger Steigerung der bisherigen Leistungsfähigkeit verholfen zu haben. So wurden im Verlauf des Projekts zwanzig Prozent an Energie und 240 000 Kilogramm CO2 pro Jahr eingespart. Parallel dazu wurde die Nutzungsdauer der dabei eingesetzten Geräte um fünfundzwanzig Prozent erhöht.