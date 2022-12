iTAC Software AG: Industrie braucht MOM (Manufacturing Operations Management)

Vernetzte Fabriken gibt es schon seit vielen Jahren. Ein leistungsfähiges IoT (Internet of Things) sorgt dafür, dass Maschinen untereinander Daten austauschen können. Dadurch wird der Arbeitsfluss optimiert, sodass sich die Wirtschaftlichkeit deutlich erhöht. Daraus entstanden die Manufacturing Execution Systems, kurz MES bezeichnet.



MES optimiert den Fertigungsprozess

Mit diesen modernen Systemen lassen sich komplexe Produktionsketten nahezu automatisieren. Inzwischen stößt das MES an seine Grenzen, weil die Vernetzung in den Unternehmen weiter zunimmt. Deshalb hat die iTAC Software AG jetzt eine höhere Stufe entwickelt, die als MOM oder Manufacturing Operations Management bezeichnet wird. Laut iTAC beginnt das MOM dort, wo das MES an seine Grenzen stößt.

Was kann das MOM

Vereinfacht ausgesagt verbindet das MOM der iTAC Software AG das MES mit dem ERP. Es werden daher nicht nur Daten zwischen den Maschinen und Anlagen ausgetauscht. Es ist ein vielschichtiges System, das den Datenaustausch sowohl vertikal als auch horizontal ermöglicht. Das bedeutet, es werden verschiedene Ebenen miteinander verbunden und automatisiert. Dabei geht es nicht nur um die Produktion oder Bearbeitung von Produkten. Es werden zudem Prozesse im Bereich der Organisation, der Materialbeschaffung sowie der Bearbeitung von Aufträgen automatisiert. Deshalb bietet das Manufacturing Operations Management von iTAC den ersten Schritt in eine Smart Factory.

Das moderne MOM der iTAC Software AG

Das MOM-System der iTAC-Suite ist modular aufgebaut und lässt sich nahezu in jedem Unternehmen einsetzen. Damit ist es möglich, sämtliche Prozesse von der Planung bis zur Fertigstellung von Produkten zu automatisieren. Dabei arbeitet das gesamte System auf Basis der KI. Das ist insofern vorteilhaft, weil dank dieser Technik die beste Effizienz erzielt wird.

Selbstverständlich können Vorhersagen zur Fertigstellung erteilt werden. Während die einzelnen Prozesse und Abläufe erfolgen, finden kontinuierlich Auswertungen und Analysen statt. Dadurch lässt sich mit Leichtigkeit feststellen, ob alles planmäßig verläuft.

Optimale Ausnutzung von Daten

Die iTAC Software AG legte bei der Entwicklung des MOM einen großen Wert darauf, dass sämtliche Daten, die bei der Planung und Durchführung der Abläufe anfallen, gesammelt und ausgewertet werden. Diese haben einen besonders hohen Wert, weil sie als Basis der künstlichen Intelligenz dienen. Je mehr Daten vorliegen, desto präziser sind die Auswertungsmöglichkeiten.

Dank der integrierten Analytics-Funktionen ist das Manufacturing Operations Management von iTAC in der Lage, exakte Vorhersagen zu treffen. Die Vorhersagen betreffen den Materialaufwand, den Energieverbrauch und natürlich auch die Zeitspanne. Da sämtliche Daten zu den benötigten Ressourcen bekannt sind, können im Voraus konkrete Berechnungen zu den Kosten erfolgen. Das ist für jedes Unternehmen ein nicht zu unterschätzender Vorteil. Zum einen möchten Auftraggeber im Voraus wissen, mit welchen Kosten sie zu rechnen haben. Für das Unternehmen besteht der Vorteil darin, dass sich vorhersagen lässt, welche finanziellen Mittel erforderlich sind, um einen Auftrag auszuführen. Dadurch entsteht eine Planungssicherheit.

Die iTAC Software AG hat mit dem Manufacturing Operations Management ein System entwickelt, das für zahlreiche Unternehmen interessant sein kann. Betriebe, die das MOM von iTAC einsetzen, profitieren von der Planungssicherheit, der Kostentransparenz sowie von der effizienten Ausnutzung aller vorhandenen Ressourcen.