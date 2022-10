IGX Plattform: neue funktionale Sicherheitsstandards für KI und Computer

Die IGX Plattform wurde entwickelt, um eine optimierte Zusammenarbeit zwischen Menschen und Maschinen zu ermöglichen. Diese neue Technik findet in verschiedenen Bereichen Einzug. Dazu gehören die Fertigungs- sowie die Logistikbranche. Aber auch im Gesundheitswesen finden fortschreitende Automatisierungen statt. Deshalb soll die IGX Plattform dazu beitragen, die Sicherheit in allen Sektoren der Robotik zu erhöhen. Entwickelt und eingeführt wurde diese neue Technologie von Nvidia.



Was bietet die IGX Plattform von Nvidia?

Sowohl in der Herstellung von diversen Produkten als auch im Bereich der Medizintechnik werden zunehmend Roboter eingesetzt. Diese arbeiten zumeist mit modernster KI-Software und sind daher schon nahezu lernfähig. Dank der neuen Nvidia IGX Plattform bekommen die Hilfsroboter ein räumliches Bewusstsein.

Das bedeutet, sie erhalten nicht nur eine lineare Funktionsfähigkeit, sondern die Funktionen können deutlich besser angepasst werden. Wird dann auch noch die Arbeitsumgebung der Roboter mit der neuen Technologie ausgestattet, dann stehen völlig neue Möglichkeiten im Bereich der Automatisierung offen.

Zu den wesentlichen Besonderheiten der IGX Plattform von Nvidia gehört die Anpassungsfähigkeit. Die Technik lässt sich recht einfach konfigurieren und an die jeweiligen Einsatzbedingungen optimal anpassen.

Deshalb ist diese moderne Plattform nicht nur auf bestimmte Einsatzgebiete ausgelegt. Ob es sich um Abläufe in der Produktion oder in der Logistik handelt, spielt keine Rolle mehr. Genauso gut kann die neue Plattform hilfreich sein, wenn es um medizinische Betreuung oder völlig andere Aufgaben geht.

Ein hohes Maß an Sicherheit in der IGX Plattform

In der Regel arbeiten derzeit Menschen mit automatisierten Systemen zusammen. Deshalb kommt es stets auf ein hohes Maß an Sicherheit an. Die Entwickler der IGX Plattform haben diese wichtige Anforderung berücksichtigt und umgesetzt. Deshalb bietet die Technik Sicherheitskonzepte auf einem sehr hohen Niveau.

Ein erster Kunde ist bereits von Nvidia genannt worden. Das bekannte Unternehmen Siemens nutzt die neu entwickelte Plattform, um damit die erste automatisierte Fabrik zu errichten. Die Entwicklung autonomer Fabriken ist derzeit voll im Gang. Deshalb kommt die Plattform sehr gelegen. Im ersten Schritt geht es darum, autonome Lagerroboter zu entwickeln. Diese müssen zunächst programmiert und im praktischen Einsatz trainiert werden.

Später werden auch diverse andere Abläufe hinzukommen. Insbesondere im Bereich der Fertigung und der Verarbeitung handelt es sich zumeist um Tätigkeiten, die immer wiederholt werden müssen. Diese Abläufe zu programmieren, ist derzeit schon sehr gut möglich. Dank der IGX Plattform wird es jedoch auch Automatisierungen in den Bereichen geben, in denen es nicht nur um eine ständige Wiederholung von bestimmten Arbeitsschritten geht.

Es klingt noch ein wenig nach Science-Fiction. Aber die Entwicklung schreitet recht schnell voran. Mit der neu entwickelten IGX Plattform hat Nvidia einen sehr wichtigen Schritt zur Automatisierung von Arbeitsabläufen geschaffen.

Das Besondere daran ist, dass diese Technik nicht nur für eine bestimmte Branche nützlich ist. Die Skalierbarkeit sowie die individuelle Konfiguration sind sehr gute Voraussetzungen für den Einsatz in unzähligen Bereichen. Dadurch wird die Zusammenarbeit zwischen automatisierten Systemen und Menschen auf jeden Fall deutlich erleichtert und auch sicherer.