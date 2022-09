GMS-Mischer: Batchmischer jetzt mit hocheffizienten IoT-Antrieben

Die Gericke Gruppe aus der Schweiz existiert schon seit mehr als 125 Jahren. Das Unternehmen hat sich auf die Entwicklung und Produktion moderner Anlagen und Systeme für Schüttgutprozesse in unterschiedlichen industriellen Bereichen spezialisiert. Diese Anlagen kommen in der Lebensmittelproduktion, Baumaterialien, Chemie und noch vielen weiteren Zweigen zum Einsatz. Im Laufe der Zeit wurden von diesem Unternehmen immer wieder neue innovative Techniken eingeführt, von der zahlreiche Unternehmen profitieren. Die neueste Innovation sind Batchmischer mit IoT-Antrieben.



Leistungsfähige und sparsame Batchmischer

Für die Antriebe der GMS-Mischer werden leistungsfähige Elektromotoren benötigt. In diesem Segment kommt es jedoch darauf an, dass die Motoren in unterschiedlichen Drehzahlbereichen immer ein hohes Drehmoment aufweisen können. Konventionelle Elektromotoren arbeiten zumeist nur bei ihrer fest eingestellten Drehzahl effizient.

Bei häufigen Laständerungen oder Veränderungen der Drehzahl während des Betriebs stoßen herkömmliche Motoren schnell an ihre Leistungsgrenze. Deshalb müssen sie immer deutlich überdimensioniert sein. Die neu entwickelten GMS-Mischer bieten in diesem Bereich allerdings deutliche Vorteile, weil sie mit IoT-Antrieben versehen ist.

Was ist neu an den Batchmischern?

Die neue Technik ermöglicht ein konstantes Drehmoment, das über den gesamten möglichen Drehzahlbereich anliegt. Der technische Hintergrund besteht darin, dass im Gegensatz zu einem Asynchronmotor das Magnetfeld nur auf einer Seite aufgebaut werden muss.

Dieses Magnetfeld wird durch einen Dauermagneten erzeugt. Daher braucht es keine zusätzliche Energie. Zudem erhöht sich der Wirkungsgrad enorm. Die international anerkannte und neutrale Energieeinstufung ist bei solchen Motoren IE5. Diese Einstufung wird mit Ultra Premium Efficiency bezeichnet. Ein solcher Antriebsmotor erzielt daher einen Wirkungsgrad von mindestens 96,6 Prozent.

Dieser hohe Wirkungsgrad wirkt sich positiv auf den Anlaufstrom aus. Dieser fällt bei einem modernen GMS-Mischer nicht viel höher aus als der tatsächliche Betriebsstrom. Deshalb kann bei dem Antrieb auf eine Überdimensionierung verzichtet werden.

Kompakte Bauweise und geringe Geräuschemission

Soll der Batchmischer ausgetauscht werden, kommt es darauf an, dass er in die vorhandenen Räumlichkeiten passt. Das ist bei einem modernen GMS-Mischer jedoch kein Problem, weil dieser kompakt gebaut ist. Daher nimmt er deutlich weniger Platz in Anspruch als ein konventioneller Antrieb. Zudem ist das Betriebsgeräusch deutlich geringer. Bei einem konventionellen Antrieb entsteht insbesondere beim Anlaufen immer ein unangenehmes Pfeifgeräusch. Dieses tritt bei einem Batchmischer mit IoT-Antrieb nicht mehr auf. Das ist auf jeden Fall ein großer Vorteil.

Problemlose Integration in vorhandenen Anlagen

Eine einfache Installation sowie eine direkte Integration in eine SPS ist dank des intelligenten Frequenzumrichters jederzeit möglich. Dadurch wird schon eine Menge Arbeitszeit bei der Einrichtung gespart. Zudem ist der Frequenzumrichter in der Lage, sämtliche Daten aufzuzeichnen. Damit wird eine Diagnose mit höchster Präzision ermöglicht. Die Aufzeichnung sowie die Auswertung von Daten aller Art ist von elementarer Bedeutung für das IoT.

Deshalb bieten die neu entwickelten GMS-Mischer eine hervorragende Möglichkeit, die Wirtschaftlichkeit in diversen industriellen Anlagen zu erhöhen. Der größte Vorteil liegt darin, dass die modernen GMS-Mischer mit IoT-Antrieben wesentlich weniger Energie verbrauchen als konventionelle Antriebe.