Zukunftsweisendes Konzept: ExCeL präsentiert berührungsloses Einkaufserlebnis in London

Mit dem Start von "Market Express" am 22. Mai 2023 im ExCeL in London wird die britische Veranstaltungsbranche revolutioniert. Als erster kassenloser Laden in einem Events-Bereich bietet er den Besuchern ein einzigartiges Einkaufserlebnis ohne Warteschlangen oder Kassen.



Innovative Partnerschaft: ExCeL und Levy UK + Ireland nutzen Amazon's Just Walk Out Technologie für reibungsloses Einkaufen

Mit dem Ziel, die Besuchererfahrung im Bereich Essen und Trinken weiter zu verbessern, eröffnen ExCeL und ihr langjähriger Catering-Partner, Levy UK + Ireland, ein Geschäft, das von der Just Walk Out-Technologie von Amazon unterstützt wird. Durch den Einsatz dieser fortschrittlichen kassenlosen Technologie wird der Kundenprozess beschleunigt, da die Kunden ihre Artikel ohne Anstehen an der Kasse kaufen können. Dies ermöglicht einen bequemen und stressfreien Einkauf für die Besucher.

Eine völlig neue Form des Einkaufens erwartet Besucher im ExCeL's Market Express, dank der bahnbrechenden Amazon Just Walk Out-Technologie. Nachdem die Kunden ihre Zahlungskarte oder mobile Geldbörse beim Betreten des Geschäfts registriert haben, beginnt eine virtuelle Shopping-Session, bei der die künstliche Intelligenz genau erkennt, welche Produkte von den Kunden aus den Regalen genommen oder zurückgelegt werden. Sobald der Einkauf abgeschlossen ist, können die Kunden das Geschäft verlassen, und die Bezahlung erfolgt automatisch über die hinterlegte Zahlungsmethode.

Dank des innovativen Service "Market Express" von Levy UK+I, der speziell für ExCeL entwickelt wurde, können Besucher von einer vielfältigen Auswahl an Einzelhandelsprodukten profitieren. Das Angebot umfasst heiße Getränke, gesunde warme Mahlzeiten zum Mitnehmen, süße und herzhafte Backwaren, Salate, Sandwiches, Erfrischungsgetränke und Fruchtsäfte. Darüber hinaus stehen auch Snacks wie Obst, Müsliriegel, Müsli und Kekse zur Verfügung. Zudem können Besucher Artikel des täglichen Bedarfs wie medizinische Versorgungsmaterialien, Toilettenartikel, Lesebrillen und Regenschirme bequem erwerben.

Eine aufregende Neuerung erwartet die Besucher der ExCeL, wie Rak Kalidas, MD von BUILT by Levy, verkündet. Die checkout-freie Technologie wird nun auch in diesem Veranstaltungsort eingeführt. Nach dem erfolgreichen Einsatz von reibungslosen Selbstbedienungskiosken im Portfolio von Levy UK + Ireland Stadien sind wir zuversichtlich, dass diese Innovation den Weg für ein vollkommen neues Kundenerlebnis ebnen wird.

Mit beeindruckenden Zahlen von etwa 400 Veranstaltungen und vier Millionen Besuchern pro Jahr gehört ExCeL zu den führenden Veranstaltungszentren, die kontinuierlich an der Verbesserung des Kundenerlebnisses arbeiten. Simon Mills, Chief Commercial Officer bei ExCeL, hob hervor, dass die Partnerschaft mit Levy UK+I nun eine bessere und schnellere Erfahrung mithilfe erprobter sicherer Technologien ermöglicht. Dadurch bleibt den Besuchern mehr Zeit, um während ihrer Veranstaltung zu netzwerken, zu lernen und Handel zu treiben.

Amazon geht eine aufregende Zusammenarbeit mit dem ExCeL, dem größten Veranstaltungsort in London, ein, um die neueste Innovation im Einzelhandel einzuführen: das kassenlose Einkaufserlebnis. Jon Jenkins, der Vizepräsident von Just Walk Out-Technologie bei Amazon, äußerte seine Begeisterung über die Zusammenarbeit und betonte die Absicht, den Besuchern des ExCeL ein bequemes und nahtloses Einkaufserlebnis zu bieten, ohne dass sie an Kassen anstehen müssen.

Mit der PAS-2060-Zertifizierung hat das ExCeL einen bedeutenden Schritt in Richtung Nachhaltigkeit gemacht. Als erste britische Veranstaltungsstätte, die diese international anerkannte Norm erfüllt, zeigt das ExCeL, dass es möglich ist, erstklassige Events anzubieten, ohne die Umwelt zu belasten.