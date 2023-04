Weltweiter Anstieg um 21,3%: Datenverbrauch im Smart Home nimmt zu

US-Haushalte setzen neue Maßstäbe im Datenverbrauch, wie der aktuelle Plume IQ Report verdeutlicht. Im Vergleich zu Europa und Japan nutzen sie durchschnittlich doppelt bzw. dreimal so viele Daten pro Monat. Dies belegt die intensive Nutzung von Daten in den USA im Vergleich zu anderen Ländern.



Unerwartete Ergebnisse: WLAN-Nutzungsanalyse von Plume-Cloud enthüllt spannende Trends bei 2,5 Mrd. Geräten an 48 Mio. Standorten

Die neueste monatliche Analyse der intelligenten WLAN-Nutzung in der Plume-Cloud hat bemerkenswerte Ergebnisse hervorgebracht. Mit mehr als 2,5 Milliarden vernetzten Geräten an über 48 Millionen Standorten ist diese Studie ein fesselnder Einblick in das Verhalten von vernetzten Geräten.

Die aktuelle Studie zur Nutzung von Smarthomes zeigt, dass weltweit eine signifikante Steigerung der Breitband-Datennutzung zu verzeichnen ist, insbesondere durch die effiziente Verwaltung von WLAN in der Plume-Cloud. Auffällig ist der deutlich höhere Datenverbrauch in den USA im Vergleich zu Europa und Japan, mit einem Verhältnis von mehr als 2:1 bzw. fast 3:1. Dies unterstreicht die unterschiedlichen Trends und Vorlieben in Bezug auf Smarthome-Nutzung in verschiedenen Regionen.

Obwohl der Anstieg in Japan mit 44,7 Prozent die höchste Wachstumsrate verzeichnete, liegt sie immer noch unter dem weltweiten Durchschnitt von 21,3 Prozent, wenn man die zweite Hälfte von 2021 mit der zweiten Hälfte von 2022 vergleicht. Dieses bemerkenswerte Wachstum in Japan könnte auf verschiedene Faktoren zurückzuführen sein, wie beispielsweise eine erhöhte Nachfrage nach japanischen Produkten auf dem internationalen Markt, eine verbesserte Wettbewerbsfähigkeit der japanischen Wirtschaft oder eine erfolgreiche Umsetzung von wirtschaftlichen Stimulusmaßnahmen durch die Regierung.

Zukunftstechnologie Smartphones: Motor für Wachstum und Innovation

Die Analyse nach Gerätetypen zeigt deutlich, dass Smartphones mit einem eindrucksvollen Wachstum von 49,7 Prozent den Spitzenplatz einnehmen. Computer verzeichnen ebenfalls eine bemerkenswerte Zunahme von 37,4 Prozent, gefolgt von Smart-TVs mit einem Anstieg von 24,5 Prozent. Diese drei Kategorien spielen eine entscheidende Rolle beim Anstieg der Datennutzung bei japanischen Verbrauchern.

Japanische Nutzer sind Spitzenreiter, wenn es darum geht, ihre Zeit an technischen Geräten effizient und unterhaltsam zu nutzen. Mit einem bemerkenswerten Anstieg von über 20 Prozent bei der täglichen Nutzung von Computern, Set-Top-Boxen und Smartphones scheinen japanische Verbraucher eine einzigartige Fähigkeit zu haben, Geschäftliches und Vergnügen auf harmonische Weise zu verbinden.

Plume IQ: Ein facettenreicher Ansatz mit vielfältigen Methoden

Plume stellt sicher, dass alle Daten gemäß den Vorgaben der DSGVO anonymisiert werden, bevor sie für die Analyse der Services, die es seinen Kunden bietet, verwendet werden. Über 2,5 Milliarden Geräte in mehr als 48 Millionen Haushalten weltweit werden über die Plume-Cloud verwaltet und ausgewertet, um wertvolle Erkenntnisse über die tatsächliche Datennutzung von privaten Nutzern zu gewinnen. Monatlich veröffentlicht Plume interessante Ergebnisse aus der Analyse der Plume-Cloud, um einen umfassenden Einblick in die Nutzung von Services zu ermöglichen.