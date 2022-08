ctrlX AUTOMATION: Bosch Rexroth bietet Low-Code-Engineering und Apps für Robotik-Anwendungen

Mit ctrlx AUTOMATION hat Bosch Rexroth einen Automatisierungsbaukasten geschaffen, der bei der Lösung aktueller Herausforderungen unterstützt. Dabei werden klassische Grenzen zwischen IT, dem Internet der Dinge sowie Maschinensteuerung aufgelöst. Kernanforderungen einer hohen Wirtschaftlichkeit heutzutage sind Flexibilität, schlanke Prozesse sowie Agilität. Die Automatisierung in Fabriken schreitet also immer stärker voran und führt zu grundlegenden Veränderungen. Dabei kann sie unterschiedliche Formen annehmen. Auf der automatica Messe in München zeigte Bosch wie u.a. einfaches Engineering und Vernetzung möglich werden.



ctrlX AUTOMATION bedient die Vielfalt der Automatisierungsaufgaben

Die Automatisierungsaufgaben der heutigen Zeit sind vielfältig: angefangen bei einfachsten kartesischen Handlingaufgaben über hochdynamische Maschinen mit vielfachen synchronisierten Achsen bis hin zu expliziten Bewegungslösungen in Elektronik-Applikationen. Mit der Software ctrlX MOTION aus der Welt von ctrlX AUTOMATION können alle denkbaren Motionsaufgaben erfüllt werden, auch CNC sowie Robotics.

Relevante Unterstützung ist z.B. beim Handling gegeben. So sorgen die Funktionen u.a. für höhere Produktivität und Dynamik. Dabei lässt sich die Funktionalität von ctrlX MOTION mit der App-basierten Software-Architektur individuell an die Anforderungen des Anwenders adaptieren und bei Bedarf erweitern. Beispielsweise schont die „aktive Schwingungsdämpfung“ die Mechanik und macht maximale Genauigkeit möglich.

Bosch Rexroth geht individuell auf den Kunden ein

Andreas Gryglewski, Leiter Business Development Robotics and Logistics der Business Unit Automation & Electrification Solutions bei Bosch Rexroth, erklärt: „Automatisierung ist nicht gleich Automatisierung. Den einen Weg zur Smart Factory gibt es nicht, denn jedes Unternehmen hat spezifische Anforderungen.

Wir betrachten daher immer individuell: Wo liegen beim Kunden die größten Potenziale in der Automatisierung? Mit ctrlX AUTOMATION und dem Ökosystem lassen sich bedarfsgerechte Lösungen für unterschiedliche Aufgabenstellungen in der Automation und Robotik zusammenstellen.“

Automatisierungsplattform bietet Lösungen für vielfältige Anforderungen

Eines der wichtigsten Elemente in der industriellen Automatisierung ist die Maschinenbedienung per Human Machine Interface (Mensch-Maschine-Schnittstelle). So ist die ctrlX HMI ein Bestandteil der Automatisierungsplattform von Bosch Rexroth. Sie ist eine Lösung aus Soft- und Hardware und lässt sich nach Bedarf kombinieren. Ein weiterer Bestandteil der Plattform ist ctrlX IOT. Diese Lösung bedient die Vernetzung in Fabriken und erfüllt alle Anforderungen der Industrie 4.0.

„Mit ctrlX IOT verbinden wir in einer Lösung all das, was notwendig ist, um die neusten Anforderungen in der Automatisierung, Robotik und anderen Bereichen hinsichtlich Security, Data Analytics und IoT-Anbindung erfüllen zu können. Es werden also nicht mehr zusätzliche Geräte wie beispielsweise ein Security-Device, ein IoT-Gerät, eine Bewegungssteuerung, ein Industrie-PC und HMI benötigt“, führt Gryglewski aus.

Auch Apps für Robotik-Anwendungen stehen zur Verfügung

Darüber hinaus bieten die Apps auch vielfältige Lösungen für den Bereich der Robotik. So lässt sich zum Beispiel das Robot Operating System 2 (ROS2) auf Basis einer App-Installation mit der Steuerung ctrlX CORE verknüpfen. ctrlX CORE wird durch die zusätzliche Installation zur ROS Node und ermöglicht unmittelbaren Zugriff auf die Welt von ROS sowie die Datenschicht. Bosch Rexroth präsentierte diese und die weiteren Lösungen bzw. Möglichkeiten von ctrlx AUTOMATION im Hinblick auf Robotik und moderne Automatisierung im Juni auf der automatica Messe in München.