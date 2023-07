BlackBerry QNX findet Einsatz in mehr als 235 Millionen Fahrzeugen weltweit

Als führende Embedded-Lösung für die Automobilindustrie und das IoT-Segment bietet BlackBerry QNX eine hochentwickelte Plattform, die auf Sicherheit, Zuverlässigkeit und Skalierbarkeit ausgerichtet ist. Mit ihrer bewährten Erfolgsbilanz und umfangreichen Funktionen ermöglicht sie es Entwicklern, innovative Lösungen zu schaffen. Automobilhersteller können auf BlackBerry QNX setzen, um fortschrittliche Fahrzeugsysteme zu entwickeln, während IoT-Unternehmen die Plattform nutzen können, um sichere und vernetzte Anwendungen für unterschiedliche Branchen zu realisieren.



Im letzten Jahr verzeichnete die Anzahl der weltweit genutzten Softwarelösungen für eingebettete Systeme einen beeindruckenden Anstieg von 20 Millionen. BlackBerry trägt maßgeblich zu diesem Wachstum bei, vor allem durch seine herausragende Lösung BlackBerry QNX. Laut TechInsights, einem führenden Unternehmen für Technologieanalyse und Marktforschung, wurde die BlackBerry QNX Software weltweit in über 235 Millionen Fahrzeugen integriert. Dies stellt einen Anstieg von 20 Millionen im Vergleich zum Vorjahr dar

Im vergangenen Jahr stieg die Anzahl der weltweit genutzten Softwarelösungen für eingebettete Systeme um beeindruckende 20 Millionen an. BlackBerry hat einen wesentlichen Anteil an diesem Wachstum mit seiner herausragenden Lösung BlackBerry QNX. TechInsights, ein führendes Technologieanalyse- und Marktforschungsunternehmen, berichtet, dass die BlackBerry QNX Software nun in über 235 Millionen Fahrzeugen weltweit integriert ist. Dies stellt einen Anstieg von 20 Millionen Fahrzeugen im Vergleich zum Vorjahr dar.

Sicherheit durch BlackBerry QNX: Embedded-Lösung für Vertrauen

Für die Softwareexperten der Automobilindustrie ist BlackBerry QNX die erste Wahl, wenn es um sichere und sicherheitszertifizierte Lösungen geht. BlackBerry QNX hat das Vertrauen nahezu aller Erstausrüster und prestigeträchtigen Automobilhersteller gewonnen, darunter namhafte Unternehmen wie BMW, Bosch, Continental, Dongfeng Motor, Geely, Honda, Mercedes-Benz, Toyota, Volkswagen, Volvo und viele mehr. Mit BlackBerry QNX als Basis-Software können heutige Fahrzeuge sowie die softwaredefinierten Fahrzeuge der Zukunft ausgestattet werden. Die vielfältigen Anwendungen reichen von digitalen Cockpits und fortschrittlichen Fahrerassistenzsystemen (ADAS) bis hin zu Infotainment-Systemen und Domain-Controllern. BlackBerry QNX bietet umfassende Lösungen für die Automobilindustrie.

Beliebtheit steigt: Immer mehr Kunden vertrauen auf BlackBerry QNX

Das Geschäftsjahr 2023 war für BlackBerry QNX von großem Erfolg geprägt. Der Auftragsbestand an BlackBerry QNX Lizenzen erreichte bis zum Ende des Jahres einen Wert von rund 640 Millionen US-Dollar, was einer bemerkenswerten Steigerung von 14 Prozent im Vergleich zum Vorjahr entspricht. Diese herausragenden Zahlen verdeutlichen die wachsende Beliebtheit und Nachfrage nach BlackBerry QNX als führende Embedded-Lösung in der Automobilindustrie. Nicht zuletzt konnte BlackBerry QNX im laufenden Geschäftsjahr 2023 insgesamt 94 neue Designs gewinnen, darunter namhafte Unternehmen wie Daimler Truck, Denso, Ford, Hyundai, Jaguar Land Rover und Visteon.

Revolutionäre Technologie für die Automobilindustrie: BlackBerry QNX als vertrauenswürdiger Partner

John Chen, der Executive Chairman & CEO von BlackBerry, zeigt sich stolz über den enormen Erfolg von BlackBerry QNX in den vergangenen zehn Jahren. Die Zahl der Fahrzeuge, die mit der sicheren und sicherheitszertifizierten Software von BlackBerry QNX ausgestattet sind, ist von 16 Millionen auf über 235 Millionen gestiegen. Dieser beeindruckende Anstieg unterstreicht die führende Position von BlackBerry QNX als Anbieter von Automobilsoftware. Angesichts der zunehmenden Bedeutung von Software in Fahrzeugen spielt BlackBerry QNX eine maßgebliche Rolle bei der Weiterentwicklung der Automobilindustrie und bei der Umsetzung des Konzepts einer vertrauenswürdigen intelligenten Welt.

Als Director of Automotive Mobility bei TechInsights hebt Roger C. Lanctot die dominante Stellung von BlackBerry QNX auf dem Automobilmarkt hervor. Diese Positionierung ist ein beeindruckendes Beispiel für den Einfallsreichtum und die Vielseitigkeit von QNX in Bezug auf den sich entwickelnden Markt und Anwendungsbereich. Darüber hinaus hat BlackBerry erfolgreich mehrere Marktchancen im IoT-Segment erkannt und genutzt. Die zunehmende Verknüpfung von IoT und Cybersicherheit eröffnet neue Perspektiven für den Einsatz von IoT-Technologien in Bereichen wie Smart Cities, Gesundheitswesen, Fertigung und anderen.

BlackBerry QNX: Die optimale Wahl für vielseitige Softwarelösungen

Die BlackBerry QNX Software bietet eine breite Palette an Lösungen, die speziell auf die Bedürfnisse der Automobilindustrie abgestimmt sind. Hierzu gehören das QNX Neutrino Betriebssystem, das QNX Platform for ADAS, das QNX OS for Safety, die QNX CAR Platform for Infotainment, die QNX Platform for Digital Cockpits, das QNX Hypervisor 2.2 und das QNX Acoustics Middleware. Automobilhersteller und andere Unternehmen können von diesen umfangreichen Lösungen profitieren und innovative sowie sichere Produkte für die zunehmend vernetzte Welt entwickeln.

Branchenführend: BlackBerry QNX definiert die Standards für Embedded-Lösungen neu

In der Automobilindustrie hat sich BlackBerry QNX als führender Anbieter von Embedded-Lösungen etabliert. Die breite Palette an Softwarelösungen ermöglicht es BlackBerry QNX, die wachsenden Anforderungen der Branche zu erfüllen. Namhafte Hersteller setzen auf die Zuverlässigkeit und Qualität von BlackBerry QNX, wie die beeindruckenden Zahlen zeigen. BlackBerry QNX spielt eine zentrale Rolle in der heutigen Automobilbranche und hat großen Einfluss auf die Zukunft des IoT-Segments.