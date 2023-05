Akamai's Prolexic-Cloud-Netzwerk-Firewall: Zuverlässiger Schutz vor DDoS-Angriffen

Akamai setzt neue Maßstäbe für Netzwerksicherheit mit erweitertem Schutz durch Prolexic Cloudnetzwerk-Firewall.



Akamai Prolexic: Neues Feature für bessere Zugriffskontrolle und Netzwerksicherheit

Die Prolexic Cloudnetzwerk-Firewall von Akamai Technologies, Inc. ermöglicht es Kunden, ihre eigenen Zugriffskontrolllisten zu definieren und zu verwalten, um den Schutz ihres Netzwerkrands zu verbessern. Diese neue Funktion ist eine willkommene Ergänzung der Suite von Tools und Diensten, die Akamai zur Verfügung stellt, um Kunden dabei zu helfen, ihr digitales Leben zu schützen.

Akamais Prolexic-Plattform ist eine hervorragende Möglichkeit, sich gegen Distributed-Denial-of-Service-Angriffe zu schützen. Mit ihrer Cloud-Technologie kann sie Anwendungen, Rechenzentren und andere internetbasierte Infrastrukturen schützen und Angriffe frühzeitig erkennen und abwehren, bevor sie Schaden anrichten.

Durch die wachsende Verbreitung von Onlineservices steigt auch das Risiko von DDoS-Angriffen. Angreifer nutzen die wachsende Verfügbarkeit von DDoS-Tools und -Services im Dark Web, um Unternehmen und Organisationen anzugreifen und ihre Onlineservices zu stören.

Die wachsende Anzahl vernetzter Geräte und die Verbreitung des Internets der Dinge haben die Cyberkriminalität stark beeinflusst. DDoS-Angriffe sind heutzutage oft Teil von Angriffsvektoren, die auf dreifache Erpressungsangriffe abzielen, indem sie Ransomware verwenden und sensible Daten extrahieren, um ihre Opfer unter Druck zu setzen.

DDoS-Angriffe werden immer häufiger von Cyberkriminellen und Hacktivisten als Teil ihrer Angriffsstrategie gegen eine Vielzahl von Zielen eingesetzt. Dabei dienen sie oft als Ablenkungsmanöver, um andere, schwerwiegendere Angriffe durchzuführen, wie etwa Datenraub oder Netzwerkeinbrüche. Unternehmen und Organisationen, die nicht über ausreichenden DDoS-Schutz verfügen, sind oft nicht in der Lage, sich gegen diese Angriffe zu verteidigen und vernachlässigen dabei möglicherweise andere wichtige Aspekte ihrer IT-Sicherheit.

Akamai Prolexic ist ein Unternehmen, das DDoS-Schutz-Services für verschiedene Organisationen anbietet, darunter Unternehmen, Behörden und gemeinnützige Organisationen. Mit seiner enormen Abwehrkapazität von derzeit 20 Terabit pro Sekunde ist Prolexic in der Lage, selbst große und komplexe Bedrohungen zu bekämpfen, wie beispielsweise schwere DDoS-Angriffe in Asien und Europa.

Die Prolexic Cloudnetzwerk-Firewall ist ein unverzichtbares Instrument für jedes Unternehmen, das seine Netzwerksicherheit und Resilienz verbessern möchte, indem es sich vor DDoS-Angriffen schützt und gleichzeitig seine Sicherheitsfunktionen über DDoS hinaus erweitert, um Bedrohungen jeder Art zu erkennen und abzuwehren.

Prolexic bietet weiterhin bewährte Service- und Abwehrlösungen an, aber mit dem neuen Angebot können Unternehmen nun ihre eigenen Zugriffskontrollregeln definieren und vorhandene Regeln analysieren. Das Upgrade ermöglicht auch proaktive Schutzmaßnahmen, um sofort schädlichen Traffic zu blockieren, die lokale Infrastruktur durch die Verlagerung von Regeln an den Rand zu entlasten und schnell auf Netzwerkänderungen zu reagieren.

Die Cloudnetzwerk-Firewall ist die von Prolexic-Kunden am meisten nachgefragte Funktion, da sie es ihnen ermöglicht, schnell und zentral Zugriffskontroll- und Firewall-Regeln für ihr gesamtes Netzwerk festzulegen. In Notfällen wie DDoS-Angriffen oder Zero-Day-Schwachstellen kann der Zugriff gezielt und sofort abgeschaltet werden. Kunden müssen sich keine Gedanken darüber machen, ob ihre internen Firewalls korrekt konfiguriert sind, da die Regeln am Netzwerkrand durchgesetzt werden.

Akamai Prolexic bietet Unternehmen eine cloudbasierte Plattform, die ihnen dabei hilft, ihre Anwendungen vor DDoS-Angriffen zu schützen. Die Plattform bietet einen umfassenden Schutz gegen lang anhaltende Angriffe mit hoher Bandbreite sowie komplexe Angriffe mit mehreren Vektoren. Dabei spielt es keine Rolle, wo die Anwendungen bereitgestellt werden.

Prolexic verfügt über proaktive Abwehrmechanismen, die speziell auf den Netzwerktraffic abgestimmt sind, um Angriffe sofort zu stoppen. Mit Unterstützung des globalen Security Operations Command Center (SOCC) von Akamai, das rund um die Uhr in Betrieb ist, bietet die Lösung Kunden ein besonderes Service-Level Agreement (SLA) mit einer 100-prozentigen Verfügbarkeitsgarantie.