Wiliot: IoT-Starter Kits für den kleinen Einzelhandel

Wiliot stellte auf der NRF 2022 sein kostenloses Open Release Starter Kit vor. Mit ihm sollen nun auch kleinste Einzelhändler von kostengünstigen IoT-Lösungen profitieren können.



Wiliot: kleine, aber leistungsstarke Helfer

Williot, bekannter SaaS-Anbieter für kleinstmögliche aber sehr leistungsfähige Internet der Dinge (IoT)-Applikationen möchte nach der Ausrüstung großer Einzelhändler nun auch kleineren Unternehmen die Möglichkeit geben an der IoT-Revolution teilzunehmen. Mittel der Wahl sind dabei seine Prozessoren in der Größe von Briefmarken, die über eine autarke Energieversorgung verfügen. Mit ihnen soll jeder Marktteilnehmer jedes Produkte, jede Leistung und all seine Lieferketten ausstatten können.

Sensoren an jedem Ort für viele Bedarfe

Wiliots Mini-Computer lassen sich an so ziemlich jedem Ort anbringen, seien es nun Verpackungsmaterial oder Dinge des täglichen Bedarfs, wie z.B. Getränkebehälter. Diese IoT-Pixel sind in der Lage eine Vielzahl von nützlichen Funktionen zu erfüllen. Sie können neben ihrer Umgebung, Standorten, der Temperatur, Feuchtigkeit und sich nähernde Objekte auch den Füllstand erfassen.

Selbstversorgende und übermittelnde Einheiten

Mit Energie werden sie dabei durch die mitgelieferten kleinen Bluetooth Ridge-Geräte versorgt, die auch die gesammelten Werte auslesen können. Die hierbei generierten Informationen werden anschließend zur weiteren Auswertung via Gateways, wie die Wiliot Mobile App in die Willot-Cloud überführt. Die aktuelle Version ist dabei nun auch mit Android und iOS kompatibel.

IoT Starter Kit für mehr Effizienz

Das Open Release Starter Kit ermöglicht es kleinen Einzelhändlern ihre bisherigen alltäglichen Arbeitsbereiche zu modernisieren und zu optimieren und neue Anwendungsfälle zu implementieren. Neben einer effizienteren vernetzten Möglichkeit zur Inventur des eigenen Bestands und der von Partnern, der Evaluation des Kundenverhaltens, bietet Wiliots Dienstleistung auch die Chance zur Nachverfolgung von Gütern und der Einhaltung des Produktintegrität.

Wiliot: IoT-Demokratisierung durch erschwingliche Lösungen

Wiliots verfolgt mit seinem Starter Kit die Absicht die IoT-Sphäre tiefgreifend zu demokratisieren. So sollen nicht wie bisher nur die größten und bekanntesten Marken der Welt durch ihre massiven finanziellen Ressourcen vom Zugang zu der neuen Technologie durch kostenintensive Lösungen profitieren.

Mehr Demokratie durch totale Vernetzung

Auch kleinere Unternehmen mit fast jedem noch so kleinen Budget sollen durch ihre Teilnahme an dieser revolutionären Innovation zu einer weiteren Durchdringung weiterer Märkte maßgeblich beitragen. Oder wie es die Wiliot-Entwickler selbst ausdrücken, das Internet der teuren Dinge soll zu einem Netz der alltäglichen Dinge werden. Möglich werden soll das alles mit der intelligenten Vernetzung von allem, von Transporteinheiten bis hin zur Kleidung durch Sensorik, deren Module heute nur noch wenige Cents ausmachen.