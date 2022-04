Wiliot: Cloud-Plattform für BLE-Sensoren

Wiliot, ein IoT-Entwickler aus Israel hat eine Cloud-Plattform für seine Sensor-Technik entwickelt. Sie soll durch ihre vereinfachten Installationsabläufe mehr Kunden für den Einsatz der Technologie interessieren.



Williot: Lösungen für Einzelhändler

Das Unternehmen verdiente sich seine erste Sporen durch die Ausstattung großer Einzelhandelsunternehmen mit IoT-Lösungen. Mit ihnen wollte man genauere Übersichten über den Bestand von Waren, deren Lokalisierung und die Umstände ihres Vertriebs gewinnen.

Dazu wurden die Energie erntenden und nur geringfügig Strom verbrauchenden BLE-Sensoren von Williot eingesetzt. Sie können nach ihrem Anbringen an oder in Transportbehältern bzw. Artikeln nicht nur deren Bewegungen nachverfolgen. Sie können zusätzlich auch Auskünfte über den Füllstand und Temperaturschwankungen liefern.

Zweite Generation IoT-Pixelchips

Nun hat Williot eine neue Generation von IoT-Pixelchips entwickelt, die nicht nur deutlich kleiner als ihre Vorgänger sind. Sie sind darüber hinaus auch leistungsfähiger. Ursprünglich zwei Millimeter mal zwei Millimeter groß, konnte ihre Größe nun um die Hälfte geschrumpft werden, was sie deutlich günstiger macht, weil jetzt ihre Anzahl auf einem Wafer erhöht werden kann.

Sie sind in der Lage Tags in Briefmarkengröße mit Energie versorgen, welche jetzt durch ihre erhöhte Sensibilität eine verdoppelte Reichweite aufweisen. Realisierte die erste Generation noch Übertragungen bis zu drei Metern. So kann die neue Generation diesen Wert mehr als verdreifachen.

UAP: Cloud-Plattform für verbesserte Installation

Eine weitere Neuerung im Wiliot-Portfolio ist die Entwicklung der Universellen Automationsplattform (UAP). Das Ziel der Cloud-Lösung besteht darin, durch eine Vereinfachung der Installationsprozesse die Kosten dabei zu optimieren und so mehr Kunden dafür zu interessieren.

Statt wie bisher für jede neue Implementierung jeweils eine spezifische Lösung erst entwickeln zu lassen, sollen jetzt Drag and Drop-Funktionen alles deutlich einfacher gestalten. Sie ermöglichen es Nutzern aus einem Angebot die Dinge auszusuchen, die sie tatsächlich benötigen und an die dafür passenden Stellen zu verschieben. Auswählbar sind dabei u.a. Faktoren wie Temperaturgrenzwerte oder die Einstellungen für Echtzeit-Alarmsysteme.

Anwendungsgebiet: Frischwaren-Verwaltung

Wiliots Innovation bietet sich zur Behebung eines drängende Problems in der Distribution an. Das Nachverfolgen von verpackten Gütern sagt meist noch nicht viel über den Zustand der Produkte aus. Gerade bei verderblichen Waren können Temperaturschwankungen oder terminliche Verzögerungen zu hohen Einbußen bei Umsätzen und Kundenvertrauen führe. Auch gesundheitliche Schäden oder gar Todesfälle bei kritischen Pharma-Artikeln sind denkbar.

Die IoT-Pixelchips können in Verbindung mit der Cloud-Plattform dabei helfen das Problem zu lösen. Durch ihre Fähigkeit nicht nur Bewegungsmuster, sondern auch die Artikelintegrität und Umgebungstemperatur zu überwachen sind sie wie geschaffen für den Job.