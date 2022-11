IoT-Plattform Wibutler für digitale Gebäudetechnik

Das ehrgeizige Ziel besteht darin, eine IoT-Plattform für Gebäudetechnik zu entwickeln, die offen für zahlreiche Komponenten ist. Deshalb haben sich die führenden Unternehmen BEGA, Eltako, Oventrop und Viessmann zusammengetan, um das Joint Venture DBT zu gründen. Diese Abkürzung bedeutet Digital Building Technology. Daraus ist die neue Plattform Wibutler entstanden. Die Frage ist jedoch, ob sich die Techologie aus diesem Joint Venture tatsächlich als zukunftsträchtiger Standard im Bereich Smart Home durchsetzt.



Welche Vorteile bietet Wibutler?

Die neu geschaffene Plattform Wibutler ist insbesondere für die Bereiche Professional Smart Home sowie für Professional Smart Building entwickelt worden. Zu den Kernkompetenzen der Wibutler Plattform gehören die Datensouveränität sowie die Datenautonomie. Aber auch die Funktionsautonomie ist und bleibt ein entscheidendes Kriterium. Der wichtigste Aspekt ist jedoch die Herstelleroffenheit. Diese gewährleistet, dass kein Unternehmen von außen einen neuen Standard diktieren kann.

Dadurch bekommen sämtliche Unternehmen, die sich im Bereich des IoT im Zusammenhang mit Smart Building und Smart Home beschäftigen, eine enorme Sicherheit. Jedes Unternehmen kann daher langfristige Planungen durchführen und braucht nicht mehr zu befürchten, dass sich kurzerhand der IoT Standard ändert und die Komponenten nicht mehr kompatibel sind. Das wäre insbesondere für die KMU fatal. Wibutler bietet deshalb sozusagen für jedes Unternehmen in dieser Branche eine sehr gute Planungssicherheit.

Vorteile für alle Beteiligten

Die Plattform bietet nicht nur den Unternehmen, die im Bereich der digitalen Gebäudetechnik expandieren möchten, Vorteile. Auch Installateure profitieren davon, wenn sämtliche Komponenten einen einheitlichen Standard nutzen. Die Fachkräfte brauchen sich dann nur noch mit einer einzigen Technik auseinanderzusetzen. Zudem brauchen sie keine Lösungen entwickeln, um möglicherweise verschiedene Systeme miteinander zu kombinieren. Dadurch erfolgt die Arbeit leichter und es lassen sich für Bauherrn Kosten sparen.

Bauherrn profitieren ebenfalls davon, wenn sich ein Standard wie die IoT-Plattform Wibutler durchsetzt. Falls sie sich entschließen, später die Digitalisierung in den Gebäuden auszuweiten, brauchen die Eigentümer nicht mehr zu befürchten, die komplette Technik erneuern zu müssen. Aufgrund des einheitlichen Standards wird es keine Probleme bezüglich der Kompatibilität mehr geben.

Welche Vorteile bietet das Joint Venture?

Bis vor Kurzem besaß Viessmann die Rechte der Wibutler Technology. Jetzt sind es nur noch 25 Prozent, weil die Anteile an alle vier Teilnehmer zu gleichen Teilen aufgeteilt wurden. Im Gegenzug verpflichten sich jedoch die beteiligten Unternehmen dazu, die Technik kontinuierlich weiterzuentwickeln. Dadurch soll eine Stagnation verhindert werden, die andere Anbieter dazu animieren könnte, in die Bresche zu springen. Die mühevoll entwickelte Technologie sollte in den Händen der Eigentümer bleiben, damit der Fortschritt gewährleistet bleibt.

Das neu gegründete Joint Venture DBT, das präzise ausgedrückt Digital Building Technology GmbH & Co. KG heißt, bildet mit der IoT Technologie Wibutler einen Standard für Gebäudetechnik in Europa. Aufgrund der fortschrittlichen Technologie wird es als PaaS (Plattform as a Sercive) gesehen.

Es soll dem Mittelstand die Datensouveränität sowie die Funktionsautonomie bieten, die unbedingt benötigt wird. Da sich im Bereich der Digitalisierung in vielen anderen Bereichen ausländische Konzerne fest etabliert haben, möchten die Betreiber von Wibutler dafür sorgen, dass zumindest die Digitalisierung der Gebäudetechnik in europäischer Hand bleibt.