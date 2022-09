Verdantix Green Quadrant: Siemens bleibt führender Anbieter bei Smart Homes

Im Jahre 2022 wurde in der Verdantix Green Quadrant Studie Siemens als einer der führenden Anbieter im IoT im Bereich von Smart Building geführt. Insgesamt wurden 17 Anbieter von IoT Plattformen für intelligente Gebäude näher analysiert. Beim Green Quadrant geht es laut Verdentix um eine ausführliche Studie. Bei dieser wurden 285 Führungskräfte aus der Immobilienbranche befragt. Diese mussten jeweils 154 Fragen beantworten. Des Weiteren wurden zahlreiche Live-Produktdemonstrationen von den Anbietern begutachtet und ausgewertet. Doch worum geht es genau bei der Verdantix Green Quadrant?



In Zukunft wird Smart Building immer wichtiger

Immobilienunternehmen stehen vor sehr großen Herausforderungen.

Sie verfolgen stets wichtige Ziele wie diese:

Reduzierung der Kosten

Wohlbefinden der Bewohner

Dekarbonisierung von Gebäuden

Die Aufgaben wachsen ständig an, sodass sie ohne die innovativen Lösungen aus dem IoT Bereich gar nicht mehr erledigt werden können. Die Städte werden immer komplexer und die Anforderungen an Immobilien steigen. Für Unternehmen, die in der Immobilienbranche tätig sind, kommt es in erster Linie auf eine hohe Effizienz an. Zudem müssen Vorschriften eingehalten werden. Ein weiteres wichtiges Anliegen besteht darin, dass die Mieter sich in den Wohnungen wohlfühlen. Dadurch sind langfristige Planungen besser möglich.

Wer profitiert von der Verdantix Studie?

Ohne die moderne IoT Technologie haben Immobilienunternehmen es schwer, wirtschaftlich zu agieren. Intelligente Gebäude sind eine elementare Voraussetzung, um Daten aus verschiedenen Bereichen zu erfassen und auszuwerten. Daraus können dann entsprechende Schlussfolgerungen gezogen werden.

Beim Green Quadrant geht es darum, die Nutzerfreundlichkeit sowie die Vielzahl der Nutzungsmöglichkeiten einordnen zu können. Deshalb ist es für Interessenten wichtig, dass Verdantix Green Quadrant Ergebnisse in diesem Bereich bietet. Diese dienen den potenziellen Kunden als Entscheidungshilfe.

Auswertung wichtiger Daten

Das Smart Building bietet eine bisher noch nicht bekannte Möglichkeit, Daten aus dem Gebäude auszuwerten. Wichtige Faktoren sind Energiemanagement, Überwachungen und Analysen vom Raumklima bis hin zu wichtigen Servicemaßnahmen. Lässt sich ein Gebäude nicht wirtschaftlich betreiben oder treten andere Probleme auf, kann mit diesen neuen Möglichkeiten herausgefunden werden, an welcher Stelle das Problem liegt.

Da die IoT Technologie schon sehr weit fortgeschritten ist, können problemlos große Datenmengen ausgewertet und abgeglichen werden. Dadurch lassen sich bei Bedarf auch Daten verschiedener Immobilien miteinander vergleichen. Auch diese Möglichkeit ist vorteilhaft, um die Wirtschaftlichkeit zu erhöhen.

Die Entwicklung schreitet schnell voran

Da die Verdantix Green Quadrant Studie überhaupt möglich ist, zeigt sie, dass es schon zahlreiche intelligente Gebäude gibt. Zudem wird in dem Bericht aufgeführt, dass Siemens bereits eine breite Palette von IoT Lösungen für smarte Gebäude anbietet.

In den nächsten Jahren kommen sicherlich noch viele weitere Lösungen in diesem Bereich hinzu. Das langfristige Ziel geht dahin, dass es komplette digitale Services für Gebäude aller Art geben soll. Das wäre eine deutliche Arbeitserleichterung.

Aus dieser Studie von Verdantix geht ein sehr interessanter Aspekt hervor. Obwohl Deutschland in der Digitalisierung noch sehr weit hinter vielen anderen Industrieländern zurückliegt, kann ein deutsches Unternehmen im Bereich IoT Plattform for Smart Building zu den besten in dieser Branche gehören.