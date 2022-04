Urban Movement Labs: innovativer Verkehr in der Smart City

Urban Movement Labs (UML), aus Los Angeles ist der Agentur SCWS beigetreten. Gemeinsam hat man zum Ziel neue Lösungen für Transportmöglichkeiten in städtischen Räumen zu entwickeln. Unterstützung erfahren sie dabei von kommunalen und privatwirtschaftlichen Beratern.



Intelligente Städte: Hunger nach ständiger Optimierung

Untersuchungen zeigen, dass sich Städte weltweit nicht nur gegenwärtig, sondern gerade in der Zukunft zunehmend zu einem Anziehungspunkt für Zuzügler entwickeln werden. Immer mehr Menschen verlassen das Land, um in urbanen Gebieten, das wachsende Angebot an Arbeitsmöglichkeiten und kulturellen Dienstleistungen in Anspruch zu nehmen. Diese Entwicklung fordert die städtischen Infrastrukturen zusehends heraus. Begrenzte Räume, die wachsende Populationen aufnehmen und unterhalten sollen, müssen ihre Infrastrukturen diesbezüglich anpassen lernen.

Intelligenter Verkehr: wachsende Möglichkeiten

Neben der Optimierung der Energieversorgung und Kommunikationsstrukturen zeichnet sich ab, dass die Verkehrsinfrastruktur immer mehr Potential zur Steigerung der Effizienz bietet. Sei es die Steuerung von Ampeln, die Navigation von Fahrzeugen oder die Wartung von Warentransporten, sie alle profitieren unmittelbar von Innovationen im IoT-Segment. Datenauswertungen aus verschiedenen Quellen und Anwendungen mit Echtzeitfunktionen tragen dabei ihren Teil zu einer steten Verbesserung bei.

UML und SCWVS: Lösungen für den intelligenten Transport

Das Smart City Works Venture Studio (SCWVS) hat nun die Kooperation mit dem Urban Movement Labs (UML ) bekanntgegeben. Das SCWVS ist dafür bekannt, dass es Startups unter die Arme greift, die Innovationen entwickeln wollen, welche die Mobilität und den Transport von morgen zum Ziel haben. Das UML entwickelt, testet und integriert Lösungen für Mobiltechnologien, die Transportbedingungen unterstützen helfen.

Unterstützung aus der Wirtschaft

Das Urban Movement Labs verfolgt bei seinen Vorhaben stets den Kommunen zuerst-Ansatz. Unternehmen, Agenturen und städtische Einrichtungen sollen dabei in gemeinsamen Projekten Lösungen für auftretende Probleme finden. Für diese Arbeit konnte UML bereits einige namhafte Berater akquirieren. Neben Verizon, Lyft, Waymo, die Avis Budget Group, Moceanlab gehört nun auch SCWVS zu dem Gremium.

Versuchsfeld Stadt für ein besseres Leben

Mit diesen potenten Partnern im Rücken kann sich UML der Unterstützung bei einem seiner derzeitigen Unternehmungen sicher sein. So will die Organisation Mobilitätslösungen im Alltag und die dabei entstehenden Rückmeldungen Betroffener auswerten. Dazu gehören u.a. Technologien zur Reinigung der Luft oder Verbesserungen der Sicherheit und Pendlerbedingungen in besonders stark frequentierten Arealen. Von Optimierungen in diesen Bereichen versprechen sich die Entwickler darüber hinaus auch deutliche Verbesserungen bei der Reduktion von Verkehrstaus, im Zeit-Management und der Energieversorgung, sowie im Gesundheitsbereich.