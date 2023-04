TK Elevator Report: Wie intelligente Aufzüge die Städte von morgen beeinflussen können

TK Elevator Report: Die Zukunft der vertikalen Mobilität durch Digitalisierung und Individualisierung



Personalisierte Nutzererfahrungen und vertikale Mobilität

Die heutige Kundenorientierung erfordert individuelle Anpassung und Personalisierung. Mit Hilfe von Big Data und immer fortschrittlicheren Algorithmen werden einzigartige Erfahrungen mit Produkten, Dienstleistungen und Marketing ermöglicht. Moderne Aufzüge werden in dieser Hinsicht keine Ausnahme bilden. Hersteller wie TK Elevator setzen auf intelligente Aufzüge, die sich den Bedürfnissen der Nutzer anpassen können. Mithilfe von Sensoren und Datenanalyse können Aufzüge beispielsweise die Auslastung, bevorzugte Stockwerke und sogar die Laufwege der Nutzer erkennen und entsprechend reagieren. Dadurch können nicht nur die Wartezeiten reduziert, sondern auch der Komfort und die Effizienz erhöht werden.

Der TK Elevator Report "The Elevator of Tomorrow: 4 Trends Personalizing the Rider Experience" verdeutlicht, dass Aufzüge nicht mehr nur als einfache Transportmittel angesehen werden können. Stattdessen werden sie als Erlebnisplattformen betrachtet, die eine personalisierte Nutzererfahrung bieten. Die vertikale Mobilität kann damit zu einem wichtigen Faktor werden, der den Komfort und die Zufriedenheit der Passagiere beeinflusst.

Hyun Shin Cho, Head of Digital Transformation bei TK Elevator, betont die Bedeutung digital vernetzter Geräte im Alltag und die Notwendigkeit, diese Erfahrung auf Aufzüge und Fahrtreppen zu übertragen, um die Fortbewegung innerhalb von Gebäuden zu verbessern.

Die 5G-Technologie hat in den letzten Jahren das Internet der Dinge (IoT) weiter vorangetrieben und bietet eine neue Ära der Vernetzung und Nutzererfahrungen beim Durchqueren von intelligenten Städten und Gebäuden. Mit 5G-Netzwerken können Geräte in Echtzeit miteinander kommunizieren, was neue Möglichkeiten für die Vernetzung von Geräten und Sensoren bietet, um eine noch höhere Automatisierung und Effizienz in intelligenten Gebäuden zu erreichen. Diese Vernetzung von Geräten hat auch Auswirkungen auf die Wahrnehmung von Aufzügen durch Menschen und beeinflusst ihre Erwartungen. Durch 5G können Aufzüge mit Sensoren ausgestattet werden, um Daten zu sammeln und den Aufzugbetrieb zu optimieren. Darüber hinaus können durch 5G-Netzwerke auch personalisierte und interaktive Erfahrungen für die Benutzer von Aufzügen bereitgestellt werden.

Die Technologie, die heute zur Steuerung von Temperatur, Beleuchtung oder Musik über ein Smartphone verwendet wird, könnte bald auch die Mobilität innerhalb von Gebäuden revolutionieren. Intelligente Aufzüge, die über berührungslose mobile App-Technologien und Bluetooth-basierte Näherungssensoren verfügen, können erkennen, wenn Nutzer in der Nähe sind und sie automatisch an ihr Ziel bringen. Diese nahtlosen, maßgeschneiderten Mobilitätslösungen könnten einen erheblichen Beitrag zur Effizienz und Sicherheit von Gebäuden leisten.

Mit den modernen Aufzugssystemen wird ein wichtiger Schritt in Richtung vernetzter Gebäude gemacht. IoT-Geräte und digitale Software machen es möglich, dass Daten über verschiedene Systeme hinweg sicher miteinander verbunden werden können. Die neuen Aufzüge nutzen dabei Anwendungsprogrammierschnittstellen, um ein modernes Benutzererlebnis zu ermöglichen. Dies hat zahlreiche Vorteile für den Fahrgast, wie beispielsweise seltener überfüllte Wartebereiche und kürzere Wartezeiten. Zudem kann die Mobilität im Gebäude dank der energieeffizienten Aufzüge optimiert werden.

Gewerbliche Gebäude- und Grundstücksverwalter, die in intelligente Aufzugstechnologie investieren, werden in der Lage sein, ihren Fahrgästen ein unvergleichliches digitales Nutzererlebnis zu bieten. Mit Hilfe von Sensoren, die in die Aufzüge integriert sind, können die Benutzer beispielsweise die Kabinentemperatur und die Beleuchtung anpassen oder ihre Aufzugsfahrt direkt von ihrem Smartphone aus starten. Dieses Maß an Kontrolle und Personalisierung bietet den Nutzern ein höheres Maß an Komfort und Bequemlichkeit und macht das Gebäude zu einem attraktiveren Ort zum Arbeiten oder Wohnen.

Bericht: "Der Aufzug der Zukunft: 4 Trends zur Personalisierung des Fahrerlebnisses"

Der Report "The Elevator of Tomorrow: 4 Trends Personalizing the Rider Experience" stellt eine wertvolle Ressource für die Gebäudemanagement-Industrie dar. Er beinhaltet nicht nur Erkenntnisse und Statistiken von renommierten Digitalexperten und Organisationen, sondern auch die innovativen Ideen und Forschungsergebnisse der Innovationstreiber von TK Elevator. Dies macht ihn zu einem umfassenden Leitfaden für die Entwicklung von Gebäudemanagement-Strategien, die auf den Bedürfnissen der Nutzer basieren und zukunftsweisende Technologien integrieren.