Erweiterte Möglichkeiten durch SPE-M12-Hybrid-Schnittstellen für Single Pair Ethernet

Die führende Rolle von TE Connectivity, einem renommierten Unternehmen im Bereich Verbindungs- und Sensorlösungen, bei der Entwicklung der internationalen elektrotechnischen Norm IEC 63171-7 ebnet den Weg für eine schnellere Akzeptanz der Single-Pair-Ethernet- (SPE-) Verbindungstechnologie in der Industrie. Durch die aktive Mitwirkung von TE Connectivity werden die Vorteile von SPE hervorgehoben und die Industrie ermutigt, diese innovative Technologie zur Optimierung ihrer Netzwerkinfrastruktur einzusetzen.



Zuverlässige Datenübertragung mit SPE-M12-Hybridschnittstellen optimieren

Durch die Implementierung des internationalen Standards IEC 63171-7 kann TE Connectivity nun ihre hochmodernen SPE-M12-Hybrid-Schnittstellen in raue Industrieumgebungen einführen. Diese Schnittstellen gewährleisten eine zuverlässige und sichere Verbindung und eröffnen Unternehmen damit neue Möglichkeiten für die Nutzung der Single Pair Ethernet-Technologie.

Industrie erhält vielseitige Möglichkeiten zur Optimierung

Die SPE-M12-Hybrid-Schnittstellen von TE Connectivity sind eine zukunftsweisende Lösung für die anspruchsvollen Anforderungen der Industrie. Durch ihre Übertragungskapazität für höhere Leistungen ermöglichen sie eine effiziente Integration in Produktionsanlagen. Mit ihrer ausgezeichneten Leistungsfähigkeit sind sie die perfekte Wahl für den Einsatz in Robotersystemen und Servo- sowie Drehstromantrieben, um industrielle Prozesse zu optimieren und die Produktivität zu steigern.

Gemeinsam für Standards: TE Connectivity engagiert sich

Mit ihrer aktiven Rolle als Gründungsmitglied des SPE Industrial Partner Network hat TE Connectivity einen maßgeblichen Einfluss auf die Standardisierung der Branche ausgeübt. Die im Mai 2023 eingeführte Norm IEC 63171-7 hat bereits breite Anerkennung in der Industrie gefunden und wird von Fachverbänden und Unternehmen weltweit umgesetzt. Diese Norm definiert Hybridschnittstellen im M12-Format mit SPE- und Leistungskontakten, wodurch eine einfache Integration in bestehende Ethernet-Infrastrukturen ermöglicht wird.

Leistungsoptimierung durch mühelose Plug-and-Play-Verbindungen

Die SPE-M12-Hybridschnittstellen setzen neue Maßstäbe in Bezug auf Leistungsfähigkeit, Flexibilität und Integration. Durch die Trennung der Pins für Daten- und Energieübertragung ermöglichen sie den Betrieb von leistungsstarken Geräten mit bis zu 11 kW und 16 A. Zusätzlich bieten sie eine Plug-and-Play-Funktion, die eine reibungslose Integration in bestehende Netzwerke ermöglicht. Die hybride Konfiguration nach dem IEC 63171-7 Standard eröffnet darüber hinaus eine breitere Palette von Optionen für die netzwerkgestützte Energieverteilung im Vergleich zu herkömmlichen Punkt-zu-Punkt-Verbindungen.

Meilenstein für die Industrie: Ein großer Erfolg

Ein großer Schritt für die Industrie wird mit der Einführung des Single Pair Ethernet-Standards und der SPE-M12-Hybrid-Schnittstellen von TE Connectivity getätigt. Diese Technologie ermöglicht höhere Leistungen in industriellen Umgebungen und führt somit zu einer verbesserten Effizienz und Produktivität. Die einfache Integration in bestehende Infrastrukturen und die vielseitigen Anwendungsmöglichkeiten machen diese Technologie zu einer vielversprechenden Lösung für Unternehmen. Dank des Engagements von TE Connectivity bei der Standardisierung wurde die Akzeptanz des Single Pair Ethernet-Standards in der Industrie maßgeblich beschleunigt. Die Zukunft des industriellen Netzwerks wird durch diese Innovation noch schneller und zuverlässiger sein.